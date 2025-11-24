ŞOK'a Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu
ŞOK 26 Kasım - 2 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Kasım - 2 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?
Haftanın Fırsatları
Arzum AR4116 Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.999 TL
Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL
Kelebek Kurutmalık 599 TL
Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL
Altus Çift Kapılı Buzdolabı 22.999 TL
Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 29.999 TL
