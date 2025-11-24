onedio
etiket ŞOK'a Hamur Yoğurma Makinesi Geliyor! 26 Kasım 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
24.11.2025 - 14:36

ŞOK 26 Kasım - 2 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Kasım - 2 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Haftanın Fırsatları

İndirimli süpermarket ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

👇

👇

Arzum AR4116 Clean Compacto Cyclone Filtreli Elektrikli Süpürge 3.999 TL

  • Range Fixroll Hamur Yoğurma Makinesi 3.499 TL 

  • Alpina Beyaz Ankastre Set 7.699 TL 

  • Dijitech 43' Full HD Google Tv 9.299 TL 

  • Kiwi Izgara ve Tost Makinesi 1.999 TL 

  • Kiwi Kahve ve Baharat Öğütücü 599 TL

  • Ledolet Kamp Lambası 129 TL 

  • Everest Dijital Yazı Tahtası 90 TL

  • Asonic Type-C Kulak İçi Kulaklık 139 TL 

  • Arzum Steampro Ütü 1650 TL 

  • Arzum Linda Saç Kurutma Makinesi 899 TL

Efsane Cuma fırsatlarında yer alan indirimli küçük ev aletlerine buradan göz atmayı unutmayın.

Ahşap Kulplu Metal Tepsi 229 TL

  • Keramika Çerezlik/ Kase 39,95 TL

  • Keramika Desenli Kupa 79,95 TL 

  • Kırmızı Kapaklı Borcam 149 TL 

  • 3'lü Saklama Kabı 75 TL 

  • 6'lı Rooc Meyve Bıçağı 75 TL 

  • 3'lü Rooc Mutfak Makası 100 TL 

  • Kum Saati Turşuluk & Zeytinlik 69 TL 

  • Yapışkanlı Folyo 59,95 TL 

  • 3 Kapaklı Metal Ayakkabılık 1.699 TL 

  • Silikon Bulaşık Süngeri 49,95 TL 

  • Bulaşık Altlığı Kaktüs Desenli 29,95 TL 

  • Katlanabilir Çöp Kovası 119 TL 

  • Katlanabilir Dikdörtgen Süzgeç 119,90 TL

  • Katlanabilir Süzgeç 50 TL 

  • Katlanabilir Pirinç Süzgeci 59,95 TL

Kelebek Kurutmalık 599 TL

  • Ütü Masası 749 TL 

  • Twist Süzgeç 29,95 TL 

  • Linea Musluk Matı 39,95 TL 

  • Vücut & Masaj Fırçası 50 TL 

  • Saplı Vücut & Masaj Fırçası 75 TL 

  • Ovela Askılı Organizer 29,95 TL 

  • Banyo Matı 100 TL 

  • Wc Fırça 100 TL 

  • Katlanabilir Banyo Paspası 249 TL

  • Cambu Standlı Sabunluk Seti 339 TL 

  • Renkli Cam Sıvı Sabunluk 109,95 TL 

  • Ayaklı Plastik Sabunluk 34,90 TL 

  • Kaymaz Raf Örtüsü 119 TL 

  • Kaktüs Askı 3'lü 89 TL 

  • Vip Ahmet Klipsli Palet Mop 399 TL 

  • Vip Ahmet Sprey Mop 449 TL 

  • Otomatik Temizlik Seti 299 TL

  • Statik Toz Alma Aparatı 75 TL 

  • Körüklü Vantuz Pompa 39,95 TL

  • Parex Deterjan Hazneli Bulaşık Sünger 100 TL 

  • Yer Çekçek 49,95 TL

Ranforce Çift Kişilik Nevresim Seti 399 TL

  • Dinarsu Wellsoft TV Battaniyesi 229 TL 

  • Kadın / Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 279 TL 

  • Erkek Oduncu Gömlek 279 TL 

  • Erkek Flanel Gömlek 249 TL 

  • Kadın Kadife Tek Alt 199 TL 

  • Slazenger Kadın Yüksek Belİspanyol Paça Tayt 279 TL 

  • 2'li Ribanalı Kadın Bato Slip 89,95 TL 

  • 2'li Ribanalı Kadın Slip 75 TL 

  • 5'li Erkek Casual Çorap 100 TL 

  • Kadın Panduf 189 TL 

  • Sıcak Su Torbası 59,95 TL

Altus Çift Kapılı Buzdolabı 22.999 TL

Efsane Cuma fırsatlarında yer alan indirimli beyaz eşyalara buradan göz atmayı unutmayın.

Hoover Kurutmalı Çamaşır Makinesi 29.999 TL

