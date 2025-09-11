onedio
Sınava, Sorularını Çözerken Iyi Hissettiğiniz Dersten Başlayın

11.09.2025 - 12:55

Merhaba canım öğrencim! Yine ben, Dr. Oksijen!

Ben bir sınav mühendisiyim.

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2025-YKS) sonuçlarına göre adaylardan alınan tercihler doğrultusunda, 2025-YKS yükseköğretim programlarına merkezî yerleştirme işlemleri tamamlandı. Kayıtlar bitti. Milyonlarca öğrenci tercihlerine girdi. Üniversiteye giriş sınavı olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), öğrenciler için ağır ve zorlayıcı bir yaşam sürecidir. İyi bir sonuç almak için sadece çok çalışmak yeterli değildir;bunun yanında doğru ve etkin çalışma tekniklerini uygulamak da gerekir. YKS gibi sınavlara çalışmak adeta bir sınav mühendisliği konusudur. “Sınav mühendisliği” özellikle kullandığım bir tabir.

Dr. Oksijen’den Samimi Bir Sohbet ile Başlayalım.

Bugün seninle sınavlarda adeta bir 'game-changer' olabilecek bir stratejiyi konuşacağız: 'İyi hissettiğin dersten başlamak.'

Bak, hepimizin bir süper gücü var aslında. Kimimiz matematikte uçuyoruz, kimimiz edebiyatta şiir gibi akıyoruz. Sınavlar da tıpkı hayat gibi, biraz özgüvenle başlıyor. Eğer sınavın ilk dakikalarında yüzünde bir gülümseme oluşturacak, seni rahatlatacak bir bölümden başlarsan, işte o an tüm sınav boyunca bu pozitif enerjiyi sırtında taşıyabilirsin!

Şimdi düşün: Zorlandığın bir dersle başlamak seni yorar, enerjini emer, özgüvenini yerle bir eder. Ama en iyi olduğun konudan başlarsan, zihnin açılır, motivasyonun tavan yapar ve kendini 'Ben bu işi yaparım!' modunda hissedersin. Bugün bu taktiğin hem psikolojik hem de stratejik faydalarını beraber keşfedeceğiz. Çünkü unutma, sınav sadece bilgi ölçmez, aynı zamanda duygu yönetimi testidir. Hazırsan, hadi en güçlü yanından başlayalım!

Sınav Stratejisi: Nereden Başlamalı?

Biliyorum, 'Hangi sorudan başlamalıyım?' diye düşünüyorsun. İşin sırrı şu: Önce bildiğin, emin olduğun soruları hallet! Böylece hem zaman kazanırsın hem de moralin yerine gelir. Mesela Ali’nin hikayesini hatırlıyor musun?

Ali, mükemmeliyetçi bir öğrenciydi. Sınavda zor bir soruya takılıp kalınca panik oldu, zamanı tükendi. Ama yan masadaki arkadaşı önce kolay soruları çözüp özgüven kazanmıştı. Ali bu taktiği sonraki sınavında denedi ve hem daha az stres yaşadı hem de daha yüksek puan aldı! Bazen sihirli dokunuş, 'Nereden başlayacağını bilmekte' gizli.

Hatırlarsınız, yazılı olurken öğrenciler hep sorar: “Öğretmenim, istediğimiz sorudan başlayabilir miyiz?” Evet ama hangisinden başlamalısınız. Burada arzuladığınız soru hangisi olmalı peki? Evet, kendinize en çok güvendiğiniz dersten ve en kolay sorulardan başlayabilirsiniz. Unutmayın hayatta şöyle bir yasa vardır: Yaşam sistemi de basitten karmaşığa, kolaydan zora doğru diziliş vardır. Gündelik hayatın yaşanışı, dizilişi de böyledir. Sınavlarda da öyledir. Kolaydan zora doğru bir soru dizilişi vardır. Sevgili Oksijen oyucuları! Siz, kolaydan başlayın; zamanı tasarruf edersiniz. Zor olanlara daha çok zaman kalacaktır.

Odaklanmak iyi niyetle ya da hedefle olmaz. Odaklanacağım diye kendinizi zorlarsanız, en duyulmayacak sesleri duymaya başlarsınız. Bozulabilirsiniz, odaklanmak kendinize veya sınav ortamına değil, sorulara odaklanmakla olur. Prensibimiz şu: Net olandan, kolaydan başlamak elzemdir. Kolayları, kolaylıkla çözdüğünüzde kendinize güven gelir; tabi kendinizi dağıtmazsanız; ikincisi kolaylarda zamanı iyi kullanmış olursunuz. Denk geldiğiniz ilk zor soru sizi hemen strese sokabilir; sakin olun! Atşayın böyle soruyu, devam edin, hız kazanın, sonra yeniden dönersiniz bu soruya anlaşıldı mı? Sorularla sakın kavga etmeyin! Hatta zor soruyu bir kenara bırakın; cevabından emin olmadığınız soruları da geçin.

Sınav Günü: Dinlen, Odaklan, Kazan!

  • Uyku: Sınav sabahı dinç uyanmak için erken yat! Uykusuz bir zihin, dağınık bir düşünce demek.

  • Stres Yönetimi: Derin nefes al, hafif esneme hareketleri yap. 'Bu sınav bir son değil, bir adım' diye kendini telkin et.

  • Kahvaltı: Beynini besle! Hafif ama doyurucu bir kahvaltı, odaklanmanı artırır.

Zor Sorularla Baş Etmenin Yolları

  • 'Bu soru bana ters, geçiyorum!' de. Önce emin olduklarını hallet, sonra dönüp zorlara bakarsın.

  • Anahtar kelimeleri işaretle. Soruyu anlamadan cevap verme, gereksiz detaylara takılma.

  • Panik yapma! 'Yapamıyorum' diye stres olmak yerine, 'Şimdi atlıyorum, sonra döneceğim' de.

Sınav Sonrası: Kendini Değerlendir

  • Hatalarını analiz et. 'Nerede yanlış yaptım?' diye düşün, bir daha aynı hataya düşme.

  • Motivasyonunu koru. 'Bu sınav hayatımın son şansı değil, önümde daha çok fırsat var!' diye kendini motive et.

Unutma sevgili öğrencim, sınavlar bir maraton. Doğru strateji, dingin bir zihin ve kendine güvenle bu yolu aşacaksın. Ben her zaman yanındayım, hadi en güçlü yanından başla ve kendini şaşırt! 

Seninle gurur duyuyorum!

10 Soru ve Cevap

1. Sınav stratejileri neden önemlidir?

  • Sınav stratejileri, sınav başarısını artırarak soruları daha rahat çözmeye ve zamanı verimli kullanmaya yardımcı olur.

2. Sınavda iyi hissettiğiniz dersten başlamak hangi avantajları sağlar?

  • Özgüveni artırır, motivasyonu yükseltir ve zaman tasarrufu sağlayarak zor sorulara daha fazla odaklanmayı mümkün kılar.

3. Sınav öncesi hazırlık sürecinde en önemli adımlardan biri nedir?

  • Dersleri gözden geçirmek ve eksik konuları tamamlamak en önemli adımlardan biridir.

4. Çalışma planı oluştururken dikkat edilmesi gereken temel noktalar nelerdir? 

  • Gerçekçi hedefler belirlemek, düzenli mola vermek ve zamanı etkili bir şekilde planlamak gerekir.

5. Sınav günü sabahı nasıl bir rutin izlenmelidir?

  • Erken kalkıp hafif bir kahvaltı yapmak, sakinleştirici bir müzik dinlemek ve sınav yerine zamanında gitmek faydalıdır.

6. Soruları çözerken dikkat edilmesi gereken temel ilkeler nelerdir?

  • Soruları dikkatlice okumak, anlamak, zamanı iyi yönetmek ve zor sorulara takılmadan ilerlemek önemlidir.

7. Çoktan seçmeli sorular nasıl daha etkili çözülür?

  • Seçenekler dikkatlice değerlendirilmeli, mantık yürütülerek en uygun cevap seçilmelidir.

8. Sınavda zamanı iyi yönetmek için hangi stratejiler uygulanabilir?

  • Sorulara belirli bir süre ayırmak, zor soruları atlayarak geri dönmek ve hızlı kararlar almak gerekir.

9. Sınav sonrası performansı değerlendirmek neden önemlidir?

  • Güçlü ve zayıf yönleri görmek, eksik konuları belirlemek ve gelecekteki sınavlara daha iyi hazırlanmak için önemlidir.

10. Motivasyon ve özgüvenin korunması için hangi yöntemler kullanılabilir?

  • Olumlu düşünme teknikleri, başarı hikayeleri okumak ve motive edici sosyal çevre oluşturmak etkili yöntemlerdir.

Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

