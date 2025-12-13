onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Silinmeden Yetişin: 7-13 Aralık'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Silinmeden Yetişin: 7-13 Aralık'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
13.12.2025 - 18:52

Hemen hemen her gün sosyal medyada paylaşım yapan ünlülerimizin hızına asla yetişemiyoruz! Kimisi sık sık gönderi paylaşırken, kimisi profilini hikayelerle dolduruyor... Kimisi arada bir Instagram'a uğrarken, kimileri 'Günaydın'ını Instagram'dan sunuyor...   

Fakat 24 saatlik bu hikayeler bir çırpıda siliniyor ve çoğu zaman da gözden çok şey kaçıyor 👀 Buyurun, sizler için derlediğimiz, silinse de yetişebileceğiniz o hikayelere beraber göz atalım!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya

Serenay Sarıkaya, yüzünü kocaman bir papatya buketinin arasından gösterdiği bu kareyi paylaştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Mert Demir, bir röportajında Serenay’a her sabah kahveyle birlikte en sevdiği çiçek olan papatya gönderdiğini söylemişti. Serenay’ın bu papatya dolu story’si de hem o romantik jesti hem de ikilinin devam eden mutlu ilişkisini hatırlattı.

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal

Sinem Ünsal, asansörde Berk Cankat’ın yanağına kondurduğu öpücüğü “Kavuştuk” notuyla paylaştı. Yoğun set programları arasında birbirine kavuşan ikili, bu siyah-beyaz fotoğrafla aşklarını bir kez daha gözlere soktu!

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki

Yıllardır sarı saçlarıyla gördüğümüz Aleyna Tilki, kısa süre önce radikal bir kararla saçlarını kızıl bir tona boyattı ve “artık sarışın bir kız olmak istemedim” diyerek kalıpları kırmak istediğini söyledi.

Alperen Duymaz

Alperen Duymaz

2020’de öğretmen Kübra Kelkit ile evlenen Alperen Duymaz, eşiyle birlikte paylaştığı romantik karelerle doğum gününü kutladı.

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen “Nite nite…” yazarak bol güneşli bir günde verdiği pozunu paylaştı. Oyuncunun daha önce evinden yaptığı paylaşımlar gibi bu poz da büyük ilgi gördü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Birce Akalay

Birce Akalay

Birce Akalay, katıldığı bir davette Hakan Kurtaş’la verdiği şık çift pozunu paylaştı. Bir süredir birlikte olan ikili, son günlerde markaların davetlerinde verdikleri pozlarla sosyal medyada “çok yakışıyorlar” yorumları almaya devam ediyor.

Sinem Kobal

Sinem Kobal

Sinem Kobal, siyah-beyaz romantik karede eşi Kenan İmirzalıoğlu ile dans ederkenki anlarını paylaştı. 2016’da evlenen ve iki kız çocuklarıyla örnek çift olarak anılan ikili, hâlâ ilk günkü gibi aşık bir görüntü veriyor...

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş

Tolga Sarıtaş ise Ali’yi kanguruda taşırken çekilen bu kareyle ilk kez oğlunu paylaştı. Oyuncu, 2024’te moda tasarımcısı Zeynep Mayruk ile evlenmiş, çift Eylül 2025’te dünyaya gelen oğulları Ali ile ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşamıştı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın