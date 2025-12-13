Silinmeden Yetişin: 7-13 Aralık'ta Ünlülerin Paylaştığı "Kaçarsa Yazık Olur" Temalı Instagram Hikayeleri

Serenay Sarıkaya, yüzünü kocaman bir papatya buketinin arasından gösterdiği bu kareyi paylaştı. Uzun süredir aşk yaşadığı Mert Demir, bir röportajında Serenay’a her sabah kahveyle birlikte en sevdiği çiçek olan papatya gönderdiğini söylemişti. Serenay’ın bu papatya dolu story’si de hem o romantik jesti hem de ikilinin devam eden mutlu ilişkisini hatırlattı.