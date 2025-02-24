Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi

Salinui Chueok (Memories of Murder), gerçek bir olaydan esinlenen, 1980'lerde Güney Kore'de bir seri katilin izini süren iki dedektifin hikayesini anlatan bir suç dramadır. Film, dedektiflerin işledikleri cinayetleri çözme çabaları sırasında karşılaştıkları zorlukları ve sistemin eksikliklerini gözler önüne serer. Tansiyonlu atmosferi ve sürükleyici anlatımıyla, adaletin ne kadar zor bir kavram olduğunu ve gerçeklerin bazen ne kadar acı olabileceğini gösterir.