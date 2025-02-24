Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi
Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi
Güney Kore dizi ve filmleri, hatta kültürü ülkemizde çok seviliyor. Özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlara ayrı düştüğümüz Güney Kore filmlerinden IMDb puanı oldukça yüksek olanları sizler için derledik.
Seyir zevki yüksek bu filmler mutlaka izlediğiniz en iyi yapımlar arasında yer alacak!
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1. Parazit (2019) - IMDb: 8.5
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2. İhtiyar Delikanlı (2003) - IMDb: 8.3
3. Umut (2013) - IMDb: 8.2
4. Hizmetçi (2016) - IMDb: 8.1
5. Cinayet Günlüğü (2003) - IMDb: 8.1
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6. Hatırlanacak Bir An (2004) - IMDb: 8.1
7. Hücre 7 Mucizesi (2013) - IMDb: 8.1
8. Sessizlik (2011) - IMDb: 8.0
9. Kan Kardeşleri (2004) - IMDb: 8.0
10. Kim'in Adası (2009) - IMDb: 8.0
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11. Taksi Şoförü (2017) - IMDb: 7.9
12. Boş Ev (2004) - IMDb: 7.9
13. Hırçın Sevgilim (2001) - IMDb: 7.9
14. Şeytanı Gördüm (2010) - IMDb: 7.8
15. Ölümcül Takip (2008) - IMDb: 7.8
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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