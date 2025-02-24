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Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi

Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi

film Güney Kore
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.02.2025 - 08:01

Güney Kore dizi ve filmleri, hatta kültürü ülkemizde çok seviliyor. Özellikle dram ve aksiyon türündeki yapımlara ayrı düştüğümüz Güney Kore filmlerinden IMDb puanı oldukça yüksek olanları sizler için derledik. 

Seyir zevki yüksek bu filmler mutlaka izlediğiniz en iyi yapımlar arasında yer alacak!

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1. Parazit (2019) - IMDb: 8.5

1. Parazit (2019) - IMDb: 8.5

Film, Güney Koreli yönetmen Bong Joon-ho'nun bir başyapıtıdır ve toplumsal sınıf farklılıklarını etkileyici bir şekilde işler. Film, yoksul Kim ailesinin, zengin Park ailesinin hayatına sızarak yaşamlarını dönüştürme çabalarını konu alır. Ancak, bu gölgelerdeki tehlikeler ve sürpriz gelişmeler, herkesin hayatını beklenmedik şekilde değiştirir.

2. İhtiyar Delikanlı (2003) - IMDb: 8.3

2. İhtiyar Delikanlı (2003) - IMDb: 8.3

İhtiyar Delikanlı, Oh Dae-su'nun 15 yıl boyunca sebepsizce hapsedilmesinin ardından özgürlüğüne kavuşup intikam arayışına girmesini konu alır. Film, Dae-su'nun geçmişini ve onu hapseden gizemli kişiyle olan bağını çözmeye çalışırken, karmaşık ilişkiler ve sürprizlerle dolu bir hikaye sunar. Sonunda, hem izleyiciyi hem de karakteri şok eden bir gerçekle yüzleşen film, dramatik bir şekilde son bulur.

3. Umut (2013) - IMDb: 8.2

3. Umut (2013) - IMDb: 8.2

So-won (Hope), küçük bir kızın trajik bir saldırıya uğrayıp hayatta kalma mücadelesi verdiği duygusal bir dramadır. Film, So-won'un yaşadığı korkunç olay sonrası ailesinin ve toplumun desteğiyle yeniden hayata tutunma çabalarını anlatırken, adalet ve iyileşme sürecine odaklanır. So-won'un gücünü ve ailesinin sevgisini keşfettiği bu yolculuk, izleyiciye umut ve dayanışmanın önemini vurgular.

4. Hizmetçi (2016) - IMDb: 8.1

4. Hizmetçi (2016) - IMDb: 8.1

Ah-ga-ssi (The Handmaiden), Sarah Waters'ın Fingersmith adlı romanından uyarlanan, Kore'de geçen bir psikolojik gerilim filmidir. Film, bir soylu kadına hizmet etmek üzere işe alınan bir kadın ve onun manipülatif amacına ulaşmaya çalışan bir dolandırıcı arasındaki karmaşık ilişkiyi keşfeder. Aşk, ihanet ve entrika ile dolu bu hikaye, sürprizler ve beklenmedik dönüşlerle izleyiciyi şaşırtan bir anlatıma sahiptir.

5. Cinayet Günlüğü (2003) - IMDb: 8.1

5. Cinayet Günlüğü (2003) - IMDb: 8.1

Salinui Chueok (Memories of Murder), gerçek bir olaydan esinlenen, 1980'lerde Güney Kore'de bir seri katilin izini süren iki dedektifin hikayesini anlatan bir suç dramadır. Film, dedektiflerin işledikleri cinayetleri çözme çabaları sırasında karşılaştıkları zorlukları ve sistemin eksikliklerini gözler önüne serer. Tansiyonlu atmosferi ve sürükleyici anlatımıyla, adaletin ne kadar zor bir kavram olduğunu ve gerçeklerin bazen ne kadar acı olabileceğini gösterir.

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6. Hatırlanacak Bir An (2004) - IMDb: 8.1

6. Hatırlanacak Bir An (2004) - IMDb: 8.1

Hatırlanacak Bir An (A Moment to Remember), genç bir kadının, Alzheimer hastalığına yakalanmaya başlamasıyla hayatının değişmesini konu alan duygusal bir dramadır. Film, hastalığın ilerlemesiyle birlikte, kadının evliliği ve yakın ilişkileri üzerine derin bir bakış sunar. Aşk, unutkanlık ve kayıp temalarını işlerken, izleyiciye unutulmaz anıların ve sevginin değerini hatırlatır.

7. Hücre 7 Mucizesi (2013) - IMDb: 8.1

7. Hücre 7 Mucizesi (2013) - IMDb: 8.1

Hücre 7 Mucizesi (Miracle in Cell No. 7), zihinsel engelli bir baba ile küçük kızının dokunaklı hikayesini anlatan bir Kore dramadır. Baba, suçsuz yere bir cinayetten dolayı hapse düşer ve hücre 7'ye konulurken, kızı ise onun suçsuzluğunu kanıtlamaya çalışır. Film, babanın sevgisi, adalet arayışı ve mahkumların dayanışması üzerine duygusal bir yolculuk sunar, izleyiciyi derinden etkileyen bir hikaye oluşturur.

8. Sessizlik (2011) - IMDb: 8.0

8. Sessizlik (2011) - IMDb: 8.0

2005'te yaşanan gerçek olaylara dayanan film ne yazık ki oldukça can sıkıcı. Film, Mujin’de Ja Ae Akademisi (İşitme Engelliler Okulu)’nda çocuklara şiddet ve cinsel istismar uygulandığını keşfeden resim öğretmeni In Ho Kang’ın verdiği hukuk mücadelesini anlatıyor.

9. Kan Kardeşleri (2004) - IMDb: 8.0

9. Kan Kardeşleri (2004) - IMDb: 8.0

Taegukgi hwinalrimyeo (Brothers in Arms), Kore Savaşı sırasında iki kardeşin, savaşın yıkıcı etkileri altında birbirlerinden ayrılmalarını ve hayatta kalma mücadelesini konu alır. Film, kardeşlerden birinin asker olarak savaşa katılırken, diğerinin ise savaşın zorluklarına karşı direnirken yaşadığı dramı anlatır. Aksiyon ve dramatik öğelerle örülü bu yapım, savaşın acımasızlığını ve insan ilişkilerinin kırılganlığını etkileyici bir şekilde gösterir.

10. Kim'in Adası (2009) - IMDb: 8.0

10. Kim'in Adası (2009) - IMDb: 8.0

Kendini Han Nehri’nin karanlık sularına atan Kim, uyandığı zaman üstü başı kumla kaplanmış bir şekilde yerde yattığını fark eder. Uyandığında bilinmeyen bir adaya sürüklendiğini fark eden Kim, nehir kenarındaki binalarda yaşayan ve yıllarca dışarıya çıkmayan genç bir kızla tanışır.

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11. Taksi Şoförü (2017) - IMDb: 7.9

11. Taksi Şoförü (2017) - IMDb: 7.9

Taeksi woonjunsa (The Taxi Driver), 1980'lerdeki Güney Kore'deki Gwangju Katliamı sırasında, bir taksi şoförünün, yabancı bir gazeteciye olayları anlatma çabalarını konu alır. Film, şoförün, şehre gelen gazeteciye gerçekleri göstermeye çalışırken, korku, direniş ve kahramanlıkla dolu bir yolculuğa çıkmasını anlatır. Tarihi bir olaydan esinlenen bu yapım, adalet ve insan hakları mücadelesinin gücünü etkileyici bir şekilde işler.

12. Boş Ev (2004) - IMDb: 7.9

12. Boş Ev (2004) - IMDb: 7.9

Binjip (3-Iron), bir hırsızın, terkedilmiş evlerde yaşamaya devam eden bir kadına rastlamasıyla başlayan sessiz ve gizemli bir ilişkiyi konu alır. Kadın, zorbalık ve mutsuzluk içinde bir hayat sürerken, adam ona zarar vermek yerine onunla empati kurar ve birlikte bir bağ geliştirir. Film, kelimelerden çok duygusal bağlar ve sessiz iletişim üzerinden aşk, özgürlük ve insan ilişkilerinin derinliklerine inmektedir.

13. Hırçın Sevgilim (2001) - IMDb: 7.9

13. Hırçın Sevgilim (2001) - IMDb: 7.9

Hırçın Sevgilim (My Sassy Girl), aşık olduğu kızla karşılaştıktan sonra hayatı alt üst olan genç bir adamın hikayesini anlatır. Film, çılgın ve kafa karıştırıcı davranışlar sergileyen kızın, adamın hayatına girip onu değiştirmesiyle gelişen komik ve dramatik olayları işler. İlişkilerindeki iniş çıkışlar, izleyiciye aşkın bazen karmaşık ve beklenmedik olduğunu gösterirken, film aynı zamanda romantizmin eğlenceli ve dokunaklı yönlerini keşfeder.

14. Şeytanı Gördüm (2010) - IMDb: 7.8

14. Şeytanı Gördüm (2010) - IMDb: 7.8

Şeytanı Gördüm (I Saw the Devil), intikam temasını işleyen karanlık bir Kore gerilim filmidir. Film, bir seri katilin, nişanlısını öldüren bir adam tarafından peşine düşülmesini ve intikam almak için katilin izini sürmesini konu alır. Ancak, bu takıntılı intikam arayışı, her iki tarafın da insanlık dışı sınırları aşarak, karmaşık bir ahlaki çatışmaya dönüşür.

15. Ölümcül Takip (2008) - IMDb: 7.8

15. Ölümcül Takip (2008) - IMDb: 7.8

Ölümcül Takip (The Chaser), eski bir polis olan Joong-ho’nun, kaybolan bir kadının izini sürerken bir seri katilin ardında olduğunu keşfetmesini konu alır. Film, Joong-ho'nun, kadını bulmaya çalışırken katilin kurbanlarını takip etme çabalarını ve aralarındaki gerilimi anlatır. Gerilim dolu atmosferi ve sürükleyici kurgusuyla, adaletin peşinden gitmenin getirdiği tehlikeleri gözler önüne serer.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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