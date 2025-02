Seyir Zevkinizi Arşa Çıkaracak Mutlaka İzlemeniz Gereken 15 Güney Kore Filmi

Şeytanı Gördüm (I Saw the Devil), intikam temasını işleyen karanlık bir Kore gerilim filmidir. Film, bir seri katilin, nişanlısını öldüren bir adam tarafından peşine düşülmesini ve intikam almak için katilin izini sürmesini konu alır. Ancak, bu takıntılı intikam arayışı, her iki tarafın da insanlık dışı sınırları aşarak, karmaşık bir ahlaki çatışmaya dönüşür.