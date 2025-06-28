Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Birlikte Olmanız Kaderinizde Var mı?
Aşk bazen küçük işaretlerde gizlidir! Belki de sevdiğin kişinin isminin ilk harfi, aranızdaki uyumu ve kaderinizi şekillendiriyordur. Merak etme, bu test sayesinde senin ve hoşlandığın kişinin isimlerinin ilk harflerine bakarak, birlikte olmanızın kaderinizde olup olmadığını keşfedeceksin.
Hazırsan;
Başlayalım!
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Öncelikle isminin ilk harfini seçer misin?
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Hoşlandığın kişinin isminin baş harfini seçer misin?
Birbirinizin kaderinde varsınız!
Kaderinizi zorlayarak birbirinize kavuşabilirsiniz!
Sizin birlikte olmanız çok zor!
Kaderinizde birbiriniz yoksunuz!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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