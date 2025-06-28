Senin ve Hoşlandığın Kişinin İsminin İlk Harfine Göre Birlikte Olmanız Kaderinizde Var mı?

Kaderinizde birbiriniz yoksunuz! Ne kadar isteseniz de, ne kadar uğraşsanız da yollarınızın sonsuza dek kesişmemesi yazılmıştır sanki. Bazı hikayeler vardır ki, ne kadar yakın olsalar da, ne kadar özleseler de, sonunda ayrı yollara saparlar. Sizler de böyle bir yazgının içindesiniz belki; birlikte olmanın hayaliyle yanarken, kader sizi farklı yollara sürüklüyor. Bu, bir veda değil, bir kabulleniştir. Çünkü bazen en büyük sevgi, birlikte olmamakta saklıdır. Belki de birbiriniz için en iyisi, ayrı kalmak ve kendi yollarınızda ilerlemektir. Kader böyle karar vermiştir ve bu, hayatın kaçınılmaz bir gerçeğidir.