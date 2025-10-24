Senin Kalbine Kaç Kişi Girebilir?

Senin kalbin, özgür bir kuşun kanatları gibi hür. Duyguların, rüzgârın esintisi gibi hafif ve değişken. Bir an birine, bir an başka birine ilgi duyabilirsin. Senin için aşk, bir deneyimden daha fazlası; bir macera, bir yolculuk. Kısıtlamalar, senin özgür ruhunu sıkıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Bu yüzden kalbinin kapıları, bir evin penceresi gibi her zaman açık. Duygularını yaşamakta özgürsün, çünkü senin için aşkın en güzel yanı bu özgürlük. Ancak unutma ki, her zaman açık olan kapılar bazen rüzgârı içeri alır. Kalbini korumayı bilmelisin, çünkü bazen rüzgâr, fırtınaya dönüşebilir. Bu nedenle, duygularını yaşarken kalbini korumayı da ihmal etmemelisin.