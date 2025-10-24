Senin Kalbine Kaç Kişi Girebilir?
Kalbimiz bazen birine ait olur, bazen de bir sürü duyguyu aynı anda taşır. Peki senin kalbin tek kişilik özel bir oda mı, yoksa içine koca bir mahalle sığar mı?
Hadi teste!
1. Birini sevmeye başladığında nasıl hissedersin?
2. Eski sevgilini unutman ne kadar sürer?
3. Aşkı tarif et deseler ne dersin?
4. Birine hoşlandığını belli etme şeklin nasıl?
5. Birinin sana ilgisi kalmadığında ne yaparsın?
6. Kalbinde biri varken başkasından hoşlanabilir misin?
7. Aşkta seni en çok ne korkutur?
8. Romantik filmlerdeki karakterlerden hangisine daha çok benziyorsun?
9. Sana “aşık oldum” diyen biri olsa ne yaparsın?
10. Geçmiş ilişkilerini nasıl hatırlarsın?
Senin kalbine bir kişi girebilir!
Senin kalbine iki kişi girebilir!
Senin kalbine üç kişi girebilir!
Senin kalbine çok kişi girebilir!
