Favori Çiftini Seç, İlişkini Anlatalım!
Herkesin kalbinde taht kuran bir çift vardır! Bazısı kavga dövüş içinde bile aşkı yaşar, bazısı göz göze geldi mi her şeyi unutur. Senin favori çiftin aslında kendi ilişkine dair çok şey söylüyor! Bu testte içgüdüsel olarak seçtiğin çift, aşk anlayışını ve ilişkideki tavrını açığa çıkaracak. Hazırsan aşk pusulan seni bekliyor!
Çiftini seç bakalım!
Senin ilişkin tutkulu ve kural tanımayan bir ilişki!
Senin ilişkin çatışmalı ve tutkulu bir ilişki!
Senin ilişkin gururlu bir ilişki!
Senin ilişkin güvene dayalı bir ilişki!
Senin ilişkin büyük ve olgun bir ilişki!
Senin ilişkin eğlenceli bir ilişki!
