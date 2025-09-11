Senin Evinin Aurası Nasıl?
Her ev kendine has bir enerjiye sahiptir. Çünkü kendi enerjimizi yansıttığımız bu alanlar bizim birer parçamız haline gelir ve kendi karakterine sahip olur. Bu durum da eve ziyaret edenleri henüz kapıdan girer girmez etkileyebilir. Kimi evler daha sıcak ve samimi gelirken, kimileri doğrudan huzuru çağrıştırır, kimileri ise eğlence ve kahkaha doludur. Peki sen evinin bunlardan hangisi olduğunu biliyor musun?
Bu test, evinin aura rengini ve karakterini gösteriyor. 💚💙💛❤️
1. Senin evine ilk kez gelen biri öncelikle neyi fark eder?
2. Evde tek olduğunda en çok nerede vakit geçirirsin?
3. Evdeki klasik bir temizlik günün nasıl geçer?
4. Peki evindeki baskın koku genelde bunlardan hangisi olur?
5. Evinin olmazsa olmazını söylemeni istesek ne dersin?
6. Salon duvarının rengini değiştirme şansın olsa hangi paleti seçerdin?
7. Evinde en çok hissedilen duygu nedir?
8. Evdeki dağınıklıkla aran iyi mi?
9. Akşam eve geldiğinde hangisi olsa enerjin dengelenir?
Yeşil Aura 🍀
Mavi Aura 🦋
Sarı Aura 🌻
Kırmızı Aura 🍓
