Senin Evinin Aurası Nasıl?

11.09.2025 - 10:32

Her ev kendine has bir enerjiye sahiptir. Çünkü kendi enerjimizi yansıttığımız bu alanlar bizim birer parçamız haline gelir ve kendi karakterine sahip olur. Bu durum da eve ziyaret edenleri henüz kapıdan girer girmez etkileyebilir. Kimi evler daha sıcak ve samimi gelirken, kimileri doğrudan huzuru çağrıştırır, kimileri ise eğlence ve kahkaha doludur. Peki sen evinin bunlardan hangisi olduğunu biliyor musun?

Bu test, evinin aura rengini ve karakterini gösteriyor. 💚💙💛❤️

1. Senin evine ilk kez gelen biri öncelikle neyi fark eder?

2. Evde tek olduğunda en çok nerede vakit geçirirsin?

3. Evdeki klasik bir temizlik günün nasıl geçer?

4. Peki evindeki baskın koku genelde bunlardan hangisi olur?

5. Evinin olmazsa olmazını söylemeni istesek ne dersin?

6. Salon duvarının rengini değiştirme şansın olsa hangi paleti seçerdin?

7. Evinde en çok hissedilen duygu nedir?

8. Evdeki dağınıklıkla aran iyi mi?

9. Akşam eve geldiğinde hangisi olsa enerjin dengelenir?

Yeşil Aura 🍀

Senin evinin aurası Yeşil. 🍀

Yeşil demekse huzur, denge, doğallık demek. Yeşil rengin kişi üzerinde rahatlatıcı ve sakinleştirici bir etkisi vardır. Senin evin de işte tam olarak böyle. Doğal ışık, yeşil bitkiler, doğal dokular ve sakin atmosferi gelen herkese resmen terapi yapıyor. Evini tam olarak kendini yansıtacak şekilde dekore ettiğinden her yerinden denge ve rahatlık akıyor. Ama özellikle çiçeklerle dolu yemyeşil balkonun ve oturma salonun öne çıkıyor.

Mavi Aura 🦋

Senin evinin aurası Mavi. 🦋

Düzen ve sakinlik etkisiyle bilinen mavinin insanın dinginleştiren bir yanı vardır. Senin evine giren herkesin hissettiği ilk şey bu dinginlik hali oluyor. Çünkü minimalist biçimde düzenlediğin dekorasyon ve kullandığın az eşya, evinin olduğundan geniş görünmesini sağlıyor. Her şeyi yerli yerinde tutmansa düzeni ve temizlik etkisini artırıyor. Evinin her yerinden huzur dolu ve temiz bir enerji yayılıyor.

Sarı Aura 🌻

Senin evinin aurası Sarı. 🌻

Sarı, eğlencenin ve sosyalleşmenin rengidir. Güneşten ilham alan bu renk kişi üzerince canlandırıcı ve harekete geçirici bir etki bırakır. İçerinin ışıl ışıl parladığı ve sarı, turuncu gibi canlı tonlarla dekore edildiği evin de gelen herkesi içine çekiyor. Çünkü arkadaşlarla bir arada vakit geçirmek, birlikte gülmek ve eğlenmek için ideal ortamı sunuyor. Özellikle kalabalık yemekler veya film gecelerine uygun şekilde salonun bu evin tacı. Bu alanda capcanlı ve renkli bir yaşam var.

Kırmızı Aura 🍓

Senin evinin aurası Kırmızı 🍓

Kırmızı aslında en tehlikeli renklerden biridir. Çünkü bir yandan enerji ve tutku verirken, bir yandan kaos ve karmaşa getirir. Senin evin de biraz buna benziyor. Gerçek tutku ve heyecanla dekore ettiğin ortam çok farklı tasarımlarda ve renklerde eşyalara sahip. Bu eklektik yapı onu özgün hale getirerek gündelik yaşamda sıcacık bir atmosfer yaratıyor. Gelen insanlar da bunu hemen hissediyor. Ama bu kadar yoğun rengin, dokunun ve eşyanın bulunduğu bir alanda bazen ufak karmaşalar çıkabiliyor. Yine de bunların hepsi tutku ve enerjiden kaynaklanıyor.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Fakültesi mezunuyum. Dijital içerik üretimine üniversite yıllarında kültür-sanat, mimarlık ve şehir hafızası gibi konular başta gelmek üzere çeşitli mecralara içerik üreterek başladım. Ardından estetik bakış açımı grafik tasarım dilimle birleştirerek kendi bireysel projeme başladım. Şu an bir yandan sosyal medya yöneticisi ve içerik üretici olarak çalışıyor, bir yandan da Onedio için çeşitli markalara uygun liste, test ve bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. 2021 yılından beri dahil olduğum Onedio’nun dinamik yapısı, gündeme uyum sağlama hızı ve farklı alanlarda araştırmaya dayalı bilgi aktarım stratejisi beni bu alanda daha çok gelişmeye teşvik ediyor.
