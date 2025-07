Senin Evin Ne Kadar ‘Cool’?

Senin için havalı olmak demek rahat, huzurlu ve sade olmak demek. Senin için her eşyanın bir anlamı var, fazlalıklar yok. Renkler yumuşak, ışık doğal, her şey olması gerektiği kadar. Gelen her misafirin de kendini rahat ve huzurlu hissediyor. Evine cool demesek de huzurlu ve güvenli diyebiliriz çünkü evin estetik kaygılarla değil, yaşanmışlıkla dolu.