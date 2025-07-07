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Senin Evin Ne Kadar ‘Cool’?

etiket Senin Evin Ne Kadar ‘Cool’?

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
07.07.2025 - 11:50

Senin evin ne kadar cool ve havalı? Bunun cevabını öğrenmek oldukça basit, yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Evinin ne kadar havalı olduğunu söylememiz için birkaç ipucuna ihtiyacımız var. Hadi bakalım başlıyoruz!

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Peki kaç yaşındasın?

3. Odanın duvarları ne renk?

4. Misafirlerin geldiğinde genelde evinde ilk dikkat çeken şey ne olur?

5. Oturma koltuğun bunlardan hangisine benziyor?

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6. Evinde akıllı sistemler var mı?

7. Peki evde halı kullanıyor musun?

8. Aydınlatma tercihin nasıl?

9. Evinde en çok zaman geçirdiğin köşe hangisi?

Senin evinin her köşesi fotoğraflık!

Senin için ev sadece bir yaşam alanı değil, aynı zamanda bir estetik deneyimi bu yüzden de evinin her köşesi ayrı fotoğraflık! Duvar renklerinden yastık desenlerine, bitkilerin yerinden ışık tonuna kadar her şey planlı ve uyumlu. Minimal değil ama karışık da değil, tam kararında stil sahibi bir ev! Misafirlerin de senin evine bayılıyor!

Senin evin gösterişten uzak ama ruhu olan, sıcacık bir yer!

Senin için havalı olmak demek rahat, huzurlu ve sade olmak demek. Senin için her eşyanın bir anlamı var, fazlalıklar yok. Renkler yumuşak, ışık doğal, her şey olması gerektiği kadar. Gelen her misafirin de kendini rahat ve huzurlu hissediyor. Evine cool demesek de huzurlu ve güvenli diyebiliriz çünkü evin estetik kaygılarla değil, yaşanmışlıkla dolu.

Senin evin gerçekten çok karakterli!

Senin evinde hiçbir şey düz değil. Renkler cesur, eşyalar farklı, tarzın özgün. Sen kurallara uyan değil, kendi kuralını koyanlardansın. Vintage pazarlarından aldığın objeler, yıllanmış plaklar, belki de 70’lerden kalma bir koltuk... Hepsi senin enerjini ve tarzını yansıtıyor. Evinin kendine özgü havası ayrı bir cool'luk katıyor!

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Begüm
Begüm
Onedio Üyesi
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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