Senin Evin Ne Kadar ‘Cool’?
Senin evin ne kadar cool ve havalı? Bunun cevabını öğrenmek oldukça basit, yapman gereken tek şey bu testi çözmek. Evinin ne kadar havalı olduğunu söylememiz için birkaç ipucuna ihtiyacımız var. Hadi bakalım başlıyoruz!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Peki kaç yaşındasın?
3. Odanın duvarları ne renk?
4. Misafirlerin geldiğinde genelde evinde ilk dikkat çeken şey ne olur?
5. Oturma koltuğun bunlardan hangisine benziyor?
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6. Evinde akıllı sistemler var mı?
7. Peki evde halı kullanıyor musun?
8. Aydınlatma tercihin nasıl?
9. Evinde en çok zaman geçirdiğin köşe hangisi?
Senin evinin her köşesi fotoğraflık!
Senin evin gösterişten uzak ama ruhu olan, sıcacık bir yer!
Senin evin gerçekten çok karakterli!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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