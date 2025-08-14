Seni Gerçekten Hak Ediyor mu?

Kırmızı halıda yürüyormuşçasına, o seninle gurur duyuyor. Gözlerindeki parıltı, sana olan sevgisini, saygısını ve ilgisini tüm ihtişamıyla sergiliyor. Onunla birlikte olduğun her an, kalbindeki bu duyguları hissedebiliyorsun. Aranızdaki ilişki, sağlam ve sarsılmaz temellere dayanıyor, adeta bir kale gibi dimdik ayakta duruyor. O, senin değerini bilen, seni önemseyen ve seninle olmaktan mutluluk duyan biri. Gözlerindeki ışık, onun seninle olan ilişkisini aydınlatıyor. Her adımınızda, birlikte attığınız her adımda, bu ilişkinin doğru yolda olduğunu hissediyorsun. Bu, bir film sahnesi gibi romantik, bir şarkı sözü gibi şiirsel bir aşk hikayesi. Seninle olan ilişkisi, onun hayatının en önemli parçası. Seninle geçirdiği her an, onun için bir hazine değerinde. Bu ilişki, adeta bir rüya gibi. Ve bu rüya, doğru yolda ilerliyor.