Seni Gerçekten Hak Ediyor mu?
1. Cinsiyetini seçer misin?
2. Yaşını da seçer misin?
3. Sana karşı nasıl davranıyor?
4. Duygularını açıkça ifade eder mi?
5. Tartışmalarınız nasıl geçiyor?
6. Seni motive ediyor mu?
7. Geleceğe dair planlar yapıyor musunuz?
8. Son olarak güvende hissediyor musun yanında?
O seni gerçekten hak ediyor!
O seni hak etmiyor!
