Seni En Kolay Yaralayabilecek Şeyi Söylüyoruz!
Hepimizin zayıf noktaları, dokunulunca acıyan yanları var. Peki, senin en hassas kırılma noktan ne? Hangi kelime, hangi durum ya da hangi davranış seni en derinden yaralayabilir? Bu test, seni en çok etkileyen ve kalbini en kolay kıran şeyi ortaya çıkaracak.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir arkadaşın senden yardım ister ama sonra ortadan kaybolur. Ne yaparsın?
4. Seni en çok hangisi rahatsız eder?
5. Kırıldığında bunu genelde nasıl belli edersin?
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6. Hangi sözü duymak sana iyi gelir?
7. Hayatında seni en çok kim hayal kırıklığına uğrattı?
8. Son olarak insanları hemen affeder misin?
Yok sayılmak seni yaralar!
Eleştirilmek seni yaralar!
Fedakarlıklarının karşılıksız kalması seni yaralar!
Güveninin boşa çıkması seni yaralar!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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