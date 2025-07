Seni En Kolay Yaralayabilecek Şeyi Söylüyoruz!

Güven, senin için her zaman birinci sırada yer alır. Kalbini birine açtığın an, o kişiye tüm duygularını, düşüncelerini, hatta korkularını bile emanet etmiş olursun. Bu yüzden, güvendiğin bir kişinin seni hayal kırıklığına uğratması, senin için kolay kolay silinip atılamayacak bir yara bırakır. Bu, belki de bir daha asla tam olarak iyileşmeyecek bir yara olabilir. Bu hayal kırıklığı, senin için bir ders olur ve güvenini bir daha o kadar kolay bir şekilde başkasına vermemeni sağlar. Bu durum, senin için bir koruma kalkanı oluşturur; ancak aynı zamanda yeni insanlarla tanışmanı ve onlara güvenmeni de zorlaştırır. Bu yüzden, güven konusu senin için her zaman hassas bir konu olmuştur ve olmaya da devam edecektir. Bu durum, senin kişiliğini ve hayata bakış açını belirler. Güven, senin için bir yaşam biçimi olmuştur ve bu yüzden onu kolay kolay kimseye vermezsin. Ancak bir kez güvendiğin bir kişiye, ona tüm kalbinle bağlanırsın ve onun seni hayal kırıklığına uğratması, senin için dünyanın sonu gibi gelebilir. Bu yüzden, güven konusunda her zaman dikkatli olursun ve kalbini açmadan önce her zaman bir kez daha düşünürsün.