Burcuna Göre Hangi Estetiğe İhtiyacın Var?
Burçlar sadece karakterini değil, tarzını ve estetik anlayışını da etkiliyor! Senin yıldızların ne diyor? Cesur bir değişim mi, doğal bir dokunuş mu, yoksa ince ama etkili bir dokunuş mu seni bekliyor? Aslan gibi dikkat çekmeyi mi seviyorsun, yoksa Başak gibi detaylarda mı gizleniyor güzelliğin? Bu testle sana en uygun estetik tarzını buluyoruz.
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Burcunu seçer misin?
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Burun Estetiği
Dudak Dolgusu
Badem Göz
Gamze Estetiği
Hollywood Gülüşü
Çene Dolgusu
Kaş Kaldırma
Jawline Dolgusu
Göğüs Ameliyatı
Alın Botoksu
Bişektomi
Göz Altı Işık Dolgusu
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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