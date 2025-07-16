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Burcuna Göre Hangi Estetiğe İhtiyacın Var?

Burcuna Göre Hangi Estetiğe İhtiyacın Var?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
16.07.2025 - 09:46

Burçlar sadece karakterini değil, tarzını ve estetik anlayışını da etkiliyor! Senin yıldızların ne diyor? Cesur bir değişim mi, doğal bir dokunuş mu, yoksa ince ama etkili bir dokunuş mu seni bekliyor? Aslan gibi dikkat çekmeyi mi seviyorsun, yoksa Başak gibi detaylarda mı gizleniyor güzelliğin? Bu testle sana en uygun estetik tarzını buluyoruz.

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Burcunu seçer misin?

Burun Estetiği

Burun Estetiği

Koç burcu cesur ve lider ruhludur. Yüzün merkezi olan burun, dikkat çekiciliğiyle Koç’un enerjisini yansıtır. Daha keskin ve güçlü bir burun, senin karizmanı tamamlar!

Dudak Dolgusu

Dudak Dolgusu

Boğa burcu lükse ve estetiğe düşkündür. Dolgun dudaklar, seni daha çekici ve zarif gösterecek. Venüs etkisini hissettirmek istiyorsan, bu senin estetiğin!

Badem Göz

Badem Göz

İkizler burcu zeki ve meraklıdır, gözleriyle konuşur. Daha dinç ve uyanık bir bakış için göz çevresine küçük bir dokunuş seni olduğundan da çekici gösterebilir.

Gamze Estetiği

Gamze Estetiği

Yengeç, şefkatli ve sevimli yapısıyla tanınır. Gamze estetiği yüzüne sıcak ve içten bir hava katacak. Tam senlik bir detay!

Hollywood Gülüşü

Hollywood Gülüşü

Aslan burcu gösterişli ve sahne ışıklarına yakındır. Parlak, simetrik ve kusursuz bir gülüşle sahnenin yıldızı sensin!

Çene Dolgusu

Çene Dolgusu

Başak burcu detaycıdır ve simetriye önem verir. Daha belirgin bir çene hattı, yüz hatlarını dengeleyerek mükemmeliyetçi doğanı yansıtacak.

Kaş Kaldırma

Kaş Kaldırma

Terazi zarafeti ve uyumuyla bilinir. Yükselmiş ve şekilli kaşlar, sana sofistike bir hava katarken göz yapını da ön plana çıkaracak.

Jawline Dolgusu

Jawline Dolgusu

Akrep burcu gizemlidir ve etkileyici bakışlara sahiptir. Belirgin bir çene hattı ve yüz kontürü, karizmatik tavrını daha da güçlendirecek.

Göğüs Ameliyatı

Göğüs Ameliyatı

Aktif yaşam tarzını desteklemek adına pratik ve sportif bir estetik tercih olabilir. Rahat hareket edebilmek için seni kısıtlayan detaylardan kurtulmak iyi bir fikir olabilir.

Alın Botoksu

Alın Botoksu

Oğlak disiplini ve ciddiyetiyle tanınır. Daha dinlenmiş, genç ve profesyonel bir görünüm için alın çizgilerine müdahale iyi gelebilir.

Bişektomi

Bişektomi

Kova burcu özgünlüğüyle tanınır. Daha keskin hatlara sahip olmak, seni hem yaratıcı hem de dikkat çekici gösterebilir. Sıradışı bir yüz formu arıyorsan bu estetik tam sana göre.

Göz Altı Işık Dolgusu

Göz Altı Işık Dolgusu

Balık hayalperest ve duygusaldır. Göz altlarına yapılacak bir ışık dolgusu, yüzüne taze ve romantik bir ifade katacak.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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