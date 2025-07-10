"Daha Önce Hiç" Testine Göre Paranoyak mısın?
Hepimizin aklından zaman zaman garip düşünceler geçer, bazen olayları abartır, bazen de her şeyi fazlasıyla sorgularız. Peki, sen bu konuda ne kadar “paranoyak”sın? Gerçekten çevrende olup bitenleri fazlasıyla mı takıntı haline getiriyorsun, yoksa sadece temkinli biri misin?
Bu “Daha Önce Hiç” testiyle, hayatında yaşadığın durumları ve düşüncelerini analiz ederek paranoya seviyeni ölçüyoruz.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Daha önce hiç, beni eleştirdi diye birinin kötülüğünü içimden istemedim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Daha önce hiç, bir bakışı ya da mimikleri yanlış anlayıp günlerce kafamda kurmadım.
3. Daha önce hiç, bir arkadaşımın başarısını kıskanıp onun düşmesini beklemedim.
4. Daha önce hiç, biri mesajıma geç cevap verdiğinde bana artık değer vermediğini düşünmedim.
5. Daha önce hiç, sosyal medyada birinin beni stalkladığına inanmadım.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Daha önce hiç yanlış anlayıp kendimi savunmaya geçmedim.
7. Daha önce hiç arkadaşlarımın benim hakkımda konuştuklarını düşünmedim.
8. Daha önce hiç sevgilimin telefonunu karıştırmadım.
9. Daha önce hiç bana atılan mesajlarda farklı anlamlar aramadım.
10. Son olarak daha önce hiç sevgilimi uygulamalardan takip etmedim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Sen paranoyaksın!
Paranoyak değilsin!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın