"Daha Önce Hiç" Testine Göre Paranoyak mısın?

Hepimizin aklından zaman zaman garip düşünceler geçer, bazen olayları abartır, bazen de her şeyi fazlasıyla sorgularız. Peki, sen bu konuda ne kadar “paranoyak”sın? Gerçekten çevrende olup bitenleri fazlasıyla mı takıntı haline getiriyorsun, yoksa sadece temkinli biri misin?

Bu “Daha Önce Hiç” testiyle, hayatında yaşadığın durumları ve düşüncelerini analiz ederek paranoya seviyeni ölçüyoruz.