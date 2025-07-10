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"Daha Önce Hiç" Testine Göre Paranoyak mısın?

"Daha Önce Hiç" Testine Göre Paranoyak mısın?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
10.07.2025 - 15:01

Hepimizin aklından zaman zaman garip düşünceler geçer, bazen olayları abartır, bazen de her şeyi fazlasıyla sorgularız. Peki, sen bu konuda ne kadar “paranoyak”sın? Gerçekten çevrende olup bitenleri fazlasıyla mı takıntı haline getiriyorsun, yoksa sadece temkinli biri misin?

Bu “Daha Önce Hiç” testiyle, hayatında yaşadığın durumları ve düşüncelerini analiz ederek paranoya seviyeni ölçüyoruz.

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1. Daha önce hiç, beni eleştirdi diye birinin kötülüğünü içimden istemedim.

2. Daha önce hiç, bir bakışı ya da mimikleri yanlış anlayıp günlerce kafamda kurmadım.

3. Daha önce hiç, bir arkadaşımın başarısını kıskanıp onun düşmesini beklemedim.

4. Daha önce hiç, biri mesajıma geç cevap verdiğinde bana artık değer vermediğini düşünmedim.

5. Daha önce hiç, sosyal medyada birinin beni stalkladığına inanmadım.

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6. Daha önce hiç yanlış anlayıp kendimi savunmaya geçmedim.

7. Daha önce hiç arkadaşlarımın benim hakkımda konuştuklarını düşünmedim.

8. Daha önce hiç sevgilimin telefonunu karıştırmadım.

9. Daha önce hiç bana atılan mesajlarda farklı anlamlar aramadım.

10. Son olarak daha önce hiç sevgilimi uygulamalardan takip etmedim.

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Sen paranoyaksın!

Hayal gücünün sınırlarını zorlayan bir düşünce tarzına sahip olabilirsin. Bu, kafanın içinde bir film şeridi gibi bir dizi senaryonun hızla dönmesine neden olur. Tehlikeli durumları ve olası tehditleri belirlemekte usta bir dedektif gibi olabilirsin. Ancak, bu yeteneğin bazen olmayan tehditleri bile varmış gibi algılamanı sağlayabilir. Bu durum, adeta bir süper kahraman gibi sürekli tetikte olmanı sağlasa da, aynı zamanda enerjini de tüketebilir. Çünkü sürekli alarm durumunda olmak, hem zihinsel hem de fiziksel olarak yorucu olabilir. Eğer bu endişeler günlük yaşamını etkiliyor ve normal rutininin dışına çıkmanı engelliyorsa, bir uzmana başvurmayı düşünmelisin. Bir psikolog ya da psikiyatrist, bu tür durumlarla başa çıkmak için sana yardımcı olabilir. Unutma, herkesin gözü üzerinde olmayabilir. Bazen, kendi iç dünyamızdaki kaygılarımızı dış dünyaya yansıtırız. Bu yüzden, her bakışın sana yönelmiş olduğunu düşünmek yerine, belki de sadece kendi iç dünyanı yansıttığını fark etmek, sana huzur verebilir. Bu tarz düşüncelerle başa çıkmak zor olabilir, ama unutma ki, yardım almak her zaman bir seçenektir.

Paranoyak değilsin!

Hayatın karmaşasında, paranoyanın karanlık gölgelerinden uzak durmayı başardın. Gerçekçi bir bakış açısına sahipsin ve insanların seni hedef almadığını, her hareketlerinin seninle ilgili olmadığını gayet iyi biliyorsun. Küçük kuşkuların olabilir, evet. Ancak bu kuşkuları, sağlam bir mantık çerçevesinde analiz edip, çözüme ulaştırmayı başarıyorsun. Biraz fazla rahat olmanın da seni bazı tuzaklara karşı savunmasız bırakabileceğini unutmamakta fayda var. Çünkü bazen fazla rahatlamanın, dikkat seviyenin düşmesine ve dolayısıyla bazı önemli detayları kaçırmana neden olabileceğini bilmelisin. Ancak sen, bu dengeyi kurmayı başaran ender kişilerden birisin. Hem dikkatli hem de rahat bir şekilde, hayatın dalgalı yolunda ilerlemeye devam et. Unutma, hayat bir denge meselesi ve sen bu dengeyi gayet iyi kurmuş durumdasın. Bu yüzden, paranoyanın gölgelerinden uzak durmaya ve gerçekçi düşünmeye devam et. Kendine güven, çünkü senin bu sağlam duruşun, hayatın karmaşasında bile seni ayakta tutacak en önemli kalkanın.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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