Hazırladığın Pizzaya Göre Hangi Friends Karakterisin?
Pizza herkesin ortak sevgisi ama ya pizzan senin kişiliğini yansıtıyorsa? Peynirli mi, bol malzemeli mi, yoksa biraz sürprizli mi? Seçimlerin, tıpkı Friends dizisindeki karakterler gibi seni anlatıyor olabilir! Sen de kendini Joey’nin neşesinde, Monica’nın titizliğinde ya da Chandler’ın espri anlayışında mı buluyorsun?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Pizza hamurunu nasıl tercih edersin?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2. Sos olarak ne kullanırsın?
3. En sevdiğin peynir hangisi?
4. En çok hangisini pizza malzemesi olarak koyarsın?
5. Ekstra malzeme seç bakalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Kenarları nasıl olsun?
7. Pizza yanında ne içersin?
8. Son olarak pizzanı nasıl yerken daha mutlusun?
Monica Geller
Joey Tribbiani
Phoebe Buffay
Chandler Bing
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın