Hazırladığın Pizzaya Göre Hangi Friends Karakterisin?

Eğer sen de pizzayı hayatının bir parçası olarak görüyorsan, bu yazı tam sana göre. Pizza, senin için sadece bir yemek değil, aynı zamanda bir tutku. Her bir diliminde farklı bir lezzet, farklı bir heyecan buluyorsun. Ne kadar çok malzeme varsa, senin için o kadar çok mutluluk demek. Kalın hamurlar, leziz soslar, etli seçimler... Hepsi senin damak zevkine hitap ediyor. Biraz da dizi dünyasına dönelim. Hatırlarsanız, Friends dizisinde Joey karakteri, yemek konusunda oldukça ciddi ve paylaşımcı olmayan bir karakterdi. Hatta bu durumu özetleyen bir repliği vardı: “Joey doesn’t share food” yani 'Joey yemeklerini paylaşmaz.' Sen de tam bir Joey’sin. Pizzanı kimseyle paylaşmak istemiyorsun, çünkü her bir dilimi senin için ayrı bir değer taşıyor.