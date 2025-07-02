Burcuna Göre Ruh Eşin Hangi Hayvan?

Hiç düşündün mü? Eğer ruh eşin bir hayvan olsaydı, hangi tür olurdu? Belki sadık bir köpek, belki özgür ruhlu bir kartal… Ya da gizemli bir baykuş? Astrolojiye göre her burcun enerjisi, doğadaki belirli hayvanlarla şaşırtıcı derecede uyumlu! Bu eğlenceli testte, burcunun derinliklerine inip seninle en çok örtüşen hayvan ruhunu ortaya çıkarıyoruz. Belki de seni en iyi anlayan, en çok sana benzeyen o özel varlık dört ayaklı, tüylü ya da kanatlı olabilir!