Bilinçaltında Hangi Hayvan Yaşıyor?
Hiç kendini bir aslan kadar cesur, bir baykuş kadar bilge ya da bir tilki kadar kurnaz hissettiğin oldu mu? Hepimizin içinde, derinlerde bir yerlerde bize rehberlik eden bir “içsel hayvan” saklı. Bu hayvan, karakterimizin gizli yönlerini, içgüdülerimizi ve hayata karşı yaklaşımımızı yansıtıyor olabilir.
Bu eğlenceli test sayesinde bilinçaltında hangi hayvanın yaşadığını öğrenmeye hazır mısın?
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. İnsanlarla iletişim şeklin nasıl?
4. Zor bir durumla karşılaştığında tepkin nasıl olur?
5. Enerji seviyen genelde nasıldır?
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6. Kendini huzurlu hissettiğin bir yer seç!
7. Grup içinde genellikle nasıl davranırsın?
8. Ormanda yürüyüş yapıyorsun, aniden önümden küçük bir hayvan kaçıyor. Sen ne yaparsın?
9. Arkadaş ortamında her organizasyonu sen mi ayarlarsın?
10. Son olarak gün içinde enerjin en yüksek olduğu zaman hangisidir?
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Tavşan
Fil
Ayı
Timsah
Geyik
At
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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