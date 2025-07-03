Burcuna Göre Yüzde Kaç Pişmansın?
Herkesin hayatında “Keşke yapmasaydım…” dediği anlar vardır. Bazıları geçmişi çabucak unutur, bazıları ise gece yatağa yattığında hâlâ aynı anıyı düşünür. İşte tam bu noktada burçların karakterleri devreye giriyor! Sen geçmişe ne kadar takılı kalıyorsun? Aldığın kararlar seni gururlandırıyor mu, yoksa arada sırada 'of, ne yaptım ben!' mi diyorsun?
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Burcunu seçer misin?
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Sen %50 pişmansın!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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