O Sana Karşı Hangi Duyguları Besliyor?

Bir tür buz gibi soğukluk, bir tür ilgisizlik hali var ortada. İnce bir çizgi üzerinde yürüyor gibi hissedebilirsin, belki de bir adım atman gerektiğini düşünüyorsun. Ancak, onun sana karşı olan tavrı, sanki bir kış rüzgarı gibi, soğuk ve mesafeli. Gözlerinde o sıcaklığı, o ilgiyi göremiyorsun. Belki de bu, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bir ilişkide en önemli unsurlardan biri karşılıklı ilgi ve yakınlıktır. Ancak şu anki durumda, sanki bir taraf eksikmiş gibi hissediyorsun. Onun sana karşı olan tavrı, sanki bir duvar örmüş gibi, aranızda belirgin bir mesafe var. Bu durum, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden veya hislerinin henüz o kadar güçlü olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Belki de zamanla bu durum değişir, belki de hislerin karşılıklı hale gelir. Ancak şu an için, onun sana karşı olan tavrı, belirsiz ve belki de biraz da karmaşık. Bu durum, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden veya hislerinin henüz o kadar güçlü olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak unutma, her şey zamanla değişebilir ve belki de bir gün, onun sana karşı olan tavrı da değişir.