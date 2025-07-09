O Sana Karşı Hangi Duyguları Besliyor?
Hiç merak ettin mi? Göz göze geldiğinizde kalbinde neler hissettiğini… Sana mesaj attığında o kelimelerin ardında hangi duyguların gizli olduğunu… Bazen bir bakış, bazen bir sessizlik bile çok şey anlatır. Peki ya gerçekten ne hissediyor? Bu test, onun sana karşı beslediği duyguların ipuçlarını ortaya çıkaracak. Aşık mı, sadece arkadaş olarak mı görüyor, yoksa kafası mı karışık? Cevaplar davranışlarının ve tavırlarının ardında saklı.
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. O seni gördüğünde genellikle nasıl davranır?
4. Sana karşı göz teması kurma sıklığı nasıl?
5. Sana fiziksel temas kurmak istediğini hissediyor musun?
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6. Seninle vakit geçirmek istediğini ne sıklıkla gösterir?
7. Seninle geleceğe dair konuşuyor mu?
8. Başkalarının yanında sana karşı davranışı nasıl?
9. Son olarak sık sık seni özlediğini söylüyor mu?
Sana karşı derin bir sevgi besliyor!
İlgisi var ama kafası karışık!
Sadece arkadaşça yaklaşıyor!
Sana karşı çok fazla duygu beslemiyor!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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