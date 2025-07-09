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O Sana Karşı Hangi Duyguları Besliyor?

O Sana Karşı Hangi Duyguları Besliyor?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
09.07.2025 - 15:01

Hiç merak ettin mi? Göz göze geldiğinizde kalbinde neler hissettiğini… Sana mesaj attığında o kelimelerin ardında hangi duyguların gizli olduğunu… Bazen bir bakış, bazen bir sessizlik bile çok şey anlatır. Peki ya gerçekten ne hissediyor? Bu test, onun sana karşı beslediği duyguların ipuçlarını ortaya çıkaracak. Aşık mı, sadece arkadaş olarak mı görüyor, yoksa kafası mı karışık? Cevaplar davranışlarının ve tavırlarının ardında saklı.

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1. Cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını da seçer misin?

3. O seni gördüğünde genellikle nasıl davranır?

3. O seni gördüğünde genellikle nasıl davranır?

4. Sana karşı göz teması kurma sıklığı nasıl?

4. Sana karşı göz teması kurma sıklığı nasıl?

5. Sana fiziksel temas kurmak istediğini hissediyor musun?

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6. Seninle vakit geçirmek istediğini ne sıklıkla gösterir?

6. Seninle vakit geçirmek istediğini ne sıklıkla gösterir?

7. Seninle geleceğe dair konuşuyor mu?

7. Seninle geleceğe dair konuşuyor mu?

8. Başkalarının yanında sana karşı davranışı nasıl?

8. Başkalarının yanında sana karşı davranışı nasıl?

9. Son olarak sık sık seni özlediğini söylüyor mu?

Sana karşı derin bir sevgi besliyor!

Bir aşk hikayesinin tam ortasında olduğunuzu hissediyorsunuz, değil mi? O, sana karşı olan duygularını saklamıyor, aksine oldukça güçlü ve samimi bir şekilde ifade ediyor. Gözlerinde senin için olan sevgiyi görebiliyorsun, kalbinde senin için atıyor. Seni önemsiyor, seninle ilgileniyor ve her zaman yanında olmaya çalışıyor. İyi günde, kötü günde... Tıpkı bir film karesi gibi, değil mi? Ama bu sadece bir film sahnesi değil, bu sizin gerçek hayatınız. İlişkiniz, herkesin hayal ettiği türden. Sadece birlikte olduğunuzda değil, ayrı olduğunuz zamanlarda bile birbirinizi düşünüyorsunuz. Geleceği birlikte hayal ediyor, birlikte yaşlılık planları yapıyorsunuz. Belki beyaz bir sahil evi, belki de şirin bir dağ evi... Kim bilir? İlişkiniz, birçoklarına ilham verecek türden. Özel, anlamlı ve dolu dolu... İçinde sevgi, saygı ve güven olan bir ilişki. Böylesi bir aşk hikayesi, herkesin yaşamayı arzuladığı türden. Siz de bu hikayenin kahramanlarısınız ve her anını dolu dolu yaşıyorsunuz. Bu, sadece sizin değil, aynı zamanda sizinle birlikte olan herkesin de hikayesi...

İlgisi var ama kafası karışık!

Gözlerinde beliren o belirsiz bakışlar, arada sırada yakaladığın o tatlı gülümsemeler, bazen seninle daha fazla vakit geçirmek için çırpınırken, bazen de sanki seni görmezden gelir gibi davranışları... Evet, bu kişi hakkında konuşuyoruz. Her ne kadar seninle olan ilişkisi dalgalı bir deniz gibi olsa da, içinde bir yerlerde senin için özel hisler beslediği aşikar. Ancak, bu hislerini tam olarak açığa çıkaramıyor olabilir. Belki de duygularını ifade etmek onun için biraz zor olabilir. Kimi zaman, içinde bulunduğu duygusal labirentten çıkamıyor olabilir. Kendini ifade etme konusunda biraz çekingen olabilir veya belki de tam olarak ne hissettiğini kendisi bile tam anlamıyla çözememiş olabilir. Bir yandan, seninle birlikte olmak, seninle güzel anılar biriktirmek ona büyük bir mutluluk verirken; diğer yandan, belki de kendi duygularıyla başa çıkmakta zorlandığı için seni biraz uzak tutmayı tercih ediyor olabilir. Bu, onun seninle olan ilişkisini biraz karmaşık hale getiriyor olsa da, şüphesiz ki bu durum, onun seninle olan bağını daha da anlamlı ve değerli kılıyor.

Sadece arkadaşça yaklaşıyor!

Unutulmaz bir dostluk hikayesi bu, adeta bir film senaryosu gibi. Ancak, maalesef bu hikayede romantik bir aşk öyküsü yok. Seni daha çok bir arkadaş, bir dost, bir yoldaş olarak görüyor. Samimi, içten ve sıcak bir bağ bu. Ancak bu bağın ötesinde bir romantizm, bir aşk hikayesi beklemek, ne yazık ki hayal kırıklığına uğramana neden olabilir. Bu dostluğun değerini bil, çünkü gerçekten kıymetli. Ancak kalbini, romantik bir beklentiye açma. Çünkü o, seni bir dost olarak görüyor ve bu durum, en azından şimdilik, değişmeyecek gibi görünüyor. Bu dostluğu koru, çünkü dostluklar da aşklar kadar değerli ve önemli. Ancak aşkı burada arama, çünkü kalbin, belki de hak ettiği aşkı, başka bir yerde bulacak.

Sana karşı çok fazla duygu beslemiyor!

Bir tür buz gibi soğukluk, bir tür ilgisizlik hali var ortada. İnce bir çizgi üzerinde yürüyor gibi hissedebilirsin, belki de bir adım atman gerektiğini düşünüyorsun. Ancak, onun sana karşı olan tavrı, sanki bir kış rüzgarı gibi, soğuk ve mesafeli. Gözlerinde o sıcaklığı, o ilgiyi göremiyorsun. Belki de bu, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden kaynaklanıyor olabilir. Bir ilişkide en önemli unsurlardan biri karşılıklı ilgi ve yakınlıktır. Ancak şu anki durumda, sanki bir taraf eksikmiş gibi hissediyorsun. Onun sana karşı olan tavrı, sanki bir duvar örmüş gibi, aranızda belirgin bir mesafe var. Bu durum, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden veya hislerinin henüz o kadar güçlü olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Belki de zamanla bu durum değişir, belki de hislerin karşılıklı hale gelir. Ancak şu an için, onun sana karşı olan tavrı, belirsiz ve belki de biraz da karmaşık. Bu durum, onun seni romantik bir ışık altında görmemesinden veya hislerinin henüz o kadar güçlü olmamasından kaynaklanıyor olabilir. Ancak unutma, her şey zamanla değişebilir ve belki de bir gün, onun sana karşı olan tavrı da değişir.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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