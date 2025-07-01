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Evet/Hayır Testine Göre Sen Değiştin mi?

Evet/Hayır Testine Göre Sen Değiştin mi?

Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu - Test Editörü
01.07.2025 - 15:01

Zaman geçer, insanlar büyür, olaylar yaşanır… Ve bir gün aynaya bakarsın, tanıdık ama bir o kadar da yabancı biriyle göz göze gelirsin. Peki ya sen? Gerçekten aynı kişi misin?

Yoksa fark etmeden değiştin mi?

Haydiii!

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1. Eskiden keyif aldığın şeylerden artık aynı şekilde zevk almıyor musun?

2. Aynı olaylara artık farklı tepkiler veriyor musun?

3. İnsanlarla olan ilişkilerinde mesafeli biri haline geldin mi?

4. Düşünmeden yaptığın şeyleri artık daha çok sorguluyor musun?

5. Kendini daha önce hiç hissetmediğin kadar yorgun veya tükenmiş hissediyor musun?

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6. Eskiden savunduğun bir düşünceye artık katılmıyor musun?

7. Artık bazı insanlarla vakit geçirmek seni eskisi kadar mutlu etmiyor mu?

8. Daha önce hayal bile edemeyeceğin şeyleri yaparken buluyor musun kendini?

9. Önceliklerin zamanla tamamen değişti mi?

10. Kendine zaman zaman “Ben eskiden böyle biri değildim” dediğin oluyor mu?

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Sen çok değişmişsin!

İlk bakışta tanıyamadım seni. Yüzündeki ifade farklıydı, bakışların daha derin ya da daha uzak belki. Ses tonun bile alışık olduğumdan başka bir renkte çaldı kulağımda. Konuşmaların daha temkinli, cümlelerin daha ölçülüydü. Önceden öylesine içtendi ki kelimelerin, sanki her biri kalbinden direkt düşüyordu. Şimdi ise... bir şeyler süzgeçten geçiyor gibi. Sen çok değişmişsin. Zaman mı yaptı bunu, yaşadıkların mı, insanlar mı, yoksa sen mi istedin böyle olmayı, bilemiyorum. Ama net olan bir şey var: karşımda artık tanıdığım kişi değil, tanımaya çalıştığım biri duruyor.

Sen hiç değişmemişsin!

Yıllar geçmiş, mevsimler değişmiş, şehirler büyümüş, insanlar başkalaşmış ama... sen? Hayır, sen aynı kalmışsın. O gülümsemen hâlâ tanıdık, gözlerinin içi yine eskisi gibi parlıyor. Yürüyüşün, konuşmandaki o kendine has ton, küçük esprilerin hepsi yerli yerinde duruyor sanki zaman senin etrafında durmuş da, seni hiç dokunmadan geçmiş gibi. Bir an için eski günlere döndüm. Sanki yine o eski sokaktaydık, omuz omuza yürüyorduk. Aynı şakaları yapıyor, aynı şarkılara gülüyorduk. İçinde bulunduğumuz dünya değişse de senin kalbin, duruşun, ruhun hâlâ tanıdığım gibi. Hâlâ o samimiyet, o içtenlik var sende.

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Sena Erdoğdu
Sena Erdoğdu
Test Editörü
2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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