Evet/Hayır Testine Göre Sen Değiştin mi?
Zaman geçer, insanlar büyür, olaylar yaşanır… Ve bir gün aynaya bakarsın, tanıdık ama bir o kadar da yabancı biriyle göz göze gelirsin. Peki ya sen? Gerçekten aynı kişi misin?
Yoksa fark etmeden değiştin mi?
Haydiii!
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1. Eskiden keyif aldığın şeylerden artık aynı şekilde zevk almıyor musun?
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2. Aynı olaylara artık farklı tepkiler veriyor musun?
3. İnsanlarla olan ilişkilerinde mesafeli biri haline geldin mi?
4. Düşünmeden yaptığın şeyleri artık daha çok sorguluyor musun?
5. Kendini daha önce hiç hissetmediğin kadar yorgun veya tükenmiş hissediyor musun?
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6. Eskiden savunduğun bir düşünceye artık katılmıyor musun?
7. Artık bazı insanlarla vakit geçirmek seni eskisi kadar mutlu etmiyor mu?
8. Daha önce hayal bile edemeyeceğin şeyleri yaparken buluyor musun kendini?
9. Önceliklerin zamanla tamamen değişti mi?
10. Kendine zaman zaman “Ben eskiden böyle biri değildim” dediğin oluyor mu?
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Sen çok değişmişsin!
Sen hiç değişmemişsin!
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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