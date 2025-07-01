İlk bakışta tanıyamadım seni. Yüzündeki ifade farklıydı, bakışların daha derin ya da daha uzak belki. Ses tonun bile alışık olduğumdan başka bir renkte çaldı kulağımda. Konuşmaların daha temkinli, cümlelerin daha ölçülüydü. Önceden öylesine içtendi ki kelimelerin, sanki her biri kalbinden direkt düşüyordu. Şimdi ise... bir şeyler süzgeçten geçiyor gibi. Sen çok değişmişsin. Zaman mı yaptı bunu, yaşadıkların mı, insanlar mı, yoksa sen mi istedin böyle olmayı, bilemiyorum. Ama net olan bir şey var: karşımda artık tanıdığım kişi değil, tanımaya çalıştığım biri duruyor.