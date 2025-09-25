Şener Şen’in İsmi Belli Olmayan Karakteri Hangi Filmde? Kim Milyoner Olmak İster

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan dikkat çekici sorulardan biri ise Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile ilgiliydi. Yarışmacıya yöneltilen “Hangi filmde Şener Şen’in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?” sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.

İşte 300.000 TL'lik sorunun cevabı...