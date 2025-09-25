onedio
Şener Şen’in İsmi Belli Olmayan Karakteri Hangi Filmde? Kim Milyoner Olmak İster

Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.09.2025 - 23:06

ATV ekranlarının sevilen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, 25 Eylül 2025 Perşembe akşamı yeni bölümüyle izleyicilerin karşısına çıktı. Yarışmada sorulan dikkat çekici sorulardan biri ise Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile ilgiliydi. Yarışmacıya yöneltilen “Hangi filmde Şener Şen’in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?” sorusu seyirciler tarafından merak konusu oldu.

İşte 300.000 TL'lik sorunun cevabı...

Hangi filmde Şener Şen'in canlandırdığı karakterin adının ne olduğu belli değildir?

A- Züğürt Ağa

B- Selamsız Bandosu

C- Eşkıya

D- Kibar Feyzo

Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
