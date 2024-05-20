Sen Türkiye'de Nerede Yaşamalısın?
Sen Türkiye'de Nerede Yaşamalısın?
Doğası, iklimi, yemekleri ve insanlarıyla Türkiye çok çeşitli ve zengin bir kültüre sahip bir ülke. Bakalım sen, seçimlerine göre Türkiye'de nerede yaşamalısın? 😇 Öğrenmek için, haydi testeee! 👇🥳
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını da seçmeni istiyoruz.
3. Seni bu bölgelerden hangisinde doğdun?
4. Hava durumlarından hangisi ruhunu ferahlatıyor?
5. Bu yemeklerden hangisine asla hayır demezsin?
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6. Söyle bakalım. Tabuları olan bir insan mısın?
7. Çocukken yaz tatillerinde genelde ne yapardın?
8. Peki, doğduğun yere ait olduğunu düşünüyor musun?
9. Arkadaşlarınla vakit geçirdiğinizde genelde nereye gidiyorsunuz?
10. Son olarak, bu manzaralardan birini seç ve bitirelim.
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İzmir!
Ankara!
Muğla!
Nevşehir!
Trabzon!
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