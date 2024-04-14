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Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?

Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?

Güney Kore
GNS
GNS - Onedio Editörü
14.04.2024 - 10:17

Son dönemlerin en popüler ülkelerinden biri de Güney Kore. Turistik açıdan pek çok imkanı bulunan ancak pahalı olmasıyla pek çok kişinin maalesef ancak hayallerini süsleyen Güney Kore'de doğmuş olsan, hangi şehirde doğardın bilmek ister misin? Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Şimdi de yaşını söyle bakalım.

3. Burcun da bizim için çok önemli!

4. Söyle bakalım bunlardan hangisini seçersin?

5. Peki sen "deniz olmadan yaşayamam" diyenlerden misin?

5. Peki sen "deniz olmadan yaşayamam" diyenlerden misin?
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6. Yaz insanı mısın, kış insanı mı?

7. Bunlardan birini tercih edecek olsan, hangisi olurdu?

7. Bunlardan birini tercih edecek olsan, hangisi olurdu?

8. Peki farklı ağızlarla aran nasıldır? Her türden lehçeyi anlayıp uyum sağlayabilir misin?

8. Peki farklı ağızlarla aran nasıldır? Her türden lehçeyi anlayıp uyum sağlayabilir misin?

9. Peki kendini tanımlamanı istesek en belirgin özelliğin hangisi olur?

9. Peki kendini tanımlamanı istesek en belirgin özelliğin hangisi olur?

10. Son olarak seç bakalım bunlardan hangisi daha komik?

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Seul

Seul

Sen Güney Kore'de doğan bir Koreli olsaydın kesin ve net bir şekilde Seullü olacağını söylüyorum! Şehir yaşantısının içinde her anı hareketle geçen sen için, rengarenk ışıklarla ve eğlencelerle dolu başkent Seul biçilmiş kaftan. Hayatının her anını dolu dolu, herkesle yakın ve iç içe geçirmek isteyen biri için başka bir şehri düşünmek mümkün bile değil. Senin için Seul kapıları sonuna kadar açık olacaktır emin ol. Bir sergi, bir müze, tarihi alanlar, sakin ve sessiz kafanı dinleyebileceğin mekanlar ya da arkadaşlarınla eğlenebileceğin her türlü etkinlik Seul'den başka bir yerde olmayacaktı elbette. Senin rengarenk kişiliğine başka bir yer çok sıkıcı kalacaktır.

Busan

Busan

Sen tam olarak ortada kalmış hislerinle, nereye ait olduğunu bulamasan da Güney Koreli olsan Busanlı olurdun! Ne istediğini tam olarak bilmiyorsun. Hatta o kadar kararsızsın ki her şeyi aynı anda istiyorsun. Sakinlikten uzaklaşmak seni korkutsa da hiçbir şey olmayan ve kendi başına kalacağın bir ortamda bulunmak kabus gibi bir şey! O yüzden denizine bakarken ruhunu dinlendireceğin, kışını çok kış ama yazını da dolu dolu bir yaz olarak yaşayacağın Busan senin memleketin olmak için çok uygun. İstediğin etkinlikleri bulabileceğin ama sürekli bir şehir karmaşasının içinde yer almayacağın için seni her şeyden çok mutlu edecek.

Daegu

Daegu

Senin için doğayla iç içe olmak her şeyden daha önemli sanki. Aynı zamanda üretkenlik konusunda da kendini çok başarılı gördüğünü fark etmedim sanma. Sen Güney Koreli olsan tam bir Daegulu olurdun. Ortamlara uyum sağlama hızın, tatlı dilin, el çabukluğun ve bir şeyleri başarmanın verdiği o doğru hisleri yaşaman için Daegu'dan daha güzel bir yer düşünemem bile. Şehir hayatı senin için artık çok uzaklarda kalmış. Robotik bir yaşamdansa, kendini bulabildiğin özgün bir hayat istiyorsun. Daegu sana bunu sağlayacak pek çok imkanı elinde bulunduruyor. Bir de sıcak sevmiyor oluşun bu konuda epey etkili. Bunaltıcı sıcaklardan uzak duracağın o şehir. Yani sen Koreli olsan kesin Daegulu olurdun.

Jeju

Jeju

Emekli hayat yaşamak denince de sen diyebilir miyiz? Hayatın bütün tadını çıkartabileceğin o mükemmel yer Jeju. Güney Koreli olsan kesinlikle Jejulu olurdun. Tüm Koreliler'in tatillerini geçirdiği, huzuru aradığı Jeju Adası sana beklediğin ve kavuşmak için çaba gösterdiğin o mükemmel hayatı sunabilecek yegane yer. İstediğinde sakin yürüyüşlere çıktığın, istediğinde sabahlara kadar denize girdiğin o sıcak iklim yani. Manzarasıyla da iç açıyor! Güney Koreli olsan Jejulu olmaktan başka seçeneğin olmazdı gibi!

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