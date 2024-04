Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?

Sen Güney Kore'de doğan bir Koreli olsaydın kesin ve net bir şekilde Seullü olacağını söylüyorum! Şehir yaşantısının içinde her anı hareketle geçen sen için, rengarenk ışıklarla ve eğlencelerle dolu başkent Seul biçilmiş kaftan. Hayatının her anını dolu dolu, herkesle yakın ve iç içe geçirmek isteyen biri için başka bir şehri düşünmek mümkün bile değil. Senin için Seul kapıları sonuna kadar açık olacaktır emin ol. Bir sergi, bir müze, tarihi alanlar, sakin ve sessiz kafanı dinleyebileceğin mekanlar ya da arkadaşlarınla eğlenebileceğin her türlü etkinlik Seul'den başka bir yerde olmayacaktı elbette. Senin rengarenk kişiliğine başka bir yer çok sıkıcı kalacaktır.