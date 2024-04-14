Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?
Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?
Son dönemlerin en popüler ülkelerinden biri de Güney Kore. Turistik açıdan pek çok imkanı bulunan ancak pahalı olmasıyla pek çok kişinin maalesef ancak hayallerini süsleyen Güney Kore'de doğmuş olsan, hangi şehirde doğardın bilmek ister misin? Hadi teste!
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1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Şimdi de yaşını söyle bakalım.
3. Burcun da bizim için çok önemli!
4. Söyle bakalım bunlardan hangisini seçersin?
5. Peki sen "deniz olmadan yaşayamam" diyenlerden misin?
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6. Yaz insanı mısın, kış insanı mı?
7. Bunlardan birini tercih edecek olsan, hangisi olurdu?
8. Peki farklı ağızlarla aran nasıldır? Her türden lehçeyi anlayıp uyum sağlayabilir misin?
9. Peki kendini tanımlamanı istesek en belirgin özelliğin hangisi olur?
10. Son olarak seç bakalım bunlardan hangisi daha komik?
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