Koreli Olsan Hangi Şehirde Doğardın?

Sen tam olarak ortada kalmış hislerinle, nereye ait olduğunu bulamasan da Güney Koreli olsan Busanlı olurdun! Ne istediğini tam olarak bilmiyorsun. Hatta o kadar kararsızsın ki her şeyi aynı anda istiyorsun. Sakinlikten uzaklaşmak seni korkutsa da hiçbir şey olmayan ve kendi başına kalacağın bir ortamda bulunmak kabus gibi bir şey! O yüzden denizine bakarken ruhunu dinlendireceğin, kışını çok kış ama yazını da dolu dolu bir yaz olarak yaşayacağın Busan senin memleketin olmak için çok uygun. İstediğin etkinlikleri bulabileceğin ama sürekli bir şehir karmaşasının içinde yer almayacağın için seni her şeyden çok mutlu edecek.