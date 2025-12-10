Sen Ne Kadar Streslisin?

Çevrendeki kaos fırtınaları eserken, sen o fırtınanın ortasındaki sakin göz gibisin. Hayatı bir maraton değil, keyifli bir yürüyüş olarak görüyorsun. Kontrolün dışındaki durumlar için endişelenmek yerine, enerjini değiştirebileceğin şeylere yönlendiriyorsun. Bu, sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da seni sağlıklı tutuyor. Çevrendeki insanlar, senin bu sakin ve huzurlu enerjinden ilham alıyor. Stres, senin kapını çalıyor ama sen kapıyı açıp 'Şu an müsait değilim, daha sonra gel' diyebilen nadir insanlardansın.