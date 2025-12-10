Sen Ne Kadar Streslisin?
Hızlı tempolu bir hayat, yetiştirilmesi gereken işler, bitmeyen alarmlar... Modern hayatın tüm bu curcunası içinde, sen stresi ne kadar sırtlanıyorsun? Gündelik olaylara tepkilerin, ruh halinin derinliklerini ele verecek. Hazırsan, başlayalım ve gerçek stres seviyeni öğrenelim!
1. Sabah uyandığında ilk düşüncen ne oluyor?
2. Vücudunun strese verdiği tepki ne?
3. Gece yatmadan hemen önce kafanın içinde "keşke"lerle dolu bir film oynuyor mu?
4. Trafikte kırmızı ışıkta kaldın ve yetişmen gereken bir toplantı/randevu var. Ne yaparsın?
5. Kendini dinlenmiş hissetmek için ne kadar uykuya ihtiyacın var?
6. Mola vermek ne zaman bir öncelik haline gelir?
7. Geleceği düşündüğünde, aklına gelen ilk duygu ne oluyor?
8. Dinlenmek için kendine ayırdığın sürenin sonunda kendini suçlu hissediyor musun?
Tebrikler! Sen tam bir Zen Ustası'sın.
Sen sağlıklı bir stres seviyesine sahipsin.
Dikkat! Yüksek bir potansiyel stres altındasın.
Vücudun ve zihnin şu an kırmızı alarmda!
