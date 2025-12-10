onedio
Sen Ne Kadar Streslisin?

Ecem Bekar
10.12.2025 - 11:09

Hızlı tempolu bir hayat, yetiştirilmesi gereken işler, bitmeyen alarmlar... Modern hayatın tüm bu curcunası içinde, sen stresi ne kadar sırtlanıyorsun? Gündelik olaylara tepkilerin, ruh halinin derinliklerini ele verecek. Hazırsan, başlayalım ve gerçek stres seviyeni öğrenelim!

1. Sabah uyandığında ilk düşüncen ne oluyor?

2. Vücudunun strese verdiği tepki ne?

3. Gece yatmadan hemen önce kafanın içinde "keşke"lerle dolu bir film oynuyor mu?

4. Trafikte kırmızı ışıkta kaldın ve yetişmen gereken bir toplantı/randevu var. Ne yaparsın?

5. Kendini dinlenmiş hissetmek için ne kadar uykuya ihtiyacın var?

6. Mola vermek ne zaman bir öncelik haline gelir?

7. Geleceği düşündüğünde, aklına gelen ilk duygu ne oluyor?

8. Dinlenmek için kendine ayırdığın sürenin sonunda kendini suçlu hissediyor musun?

Tebrikler! Sen tam bir Zen Ustası'sın.

Çevrendeki kaos fırtınaları eserken, sen o fırtınanın ortasındaki sakin göz gibisin. Hayatı bir maraton değil, keyifli bir yürüyüş olarak görüyorsun. Kontrolün dışındaki durumlar için endişelenmek yerine, enerjini değiştirebileceğin şeylere yönlendiriyorsun. Bu, sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da seni sağlıklı tutuyor. Çevrendeki insanlar, senin bu sakin ve huzurlu enerjinden ilham alıyor. Stres, senin kapını çalıyor ama sen kapıyı açıp 'Şu an müsait değilim, daha sonra gel' diyebilen nadir insanlardansın.

Sen sağlıklı bir stres seviyesine sahipsin.

Sağlıklı bir stres seviyesine sahipsin; bu, seni yerinden kaldırıyor, hedeflerine doğru itiyor ama yolda yorgunluktan bayılmanı engelliyor. Deadline'lar seni strese sokuyor, evet, ancak bu gerilim felç edici değil, aksine motive edici bir yakıta dönüşüyor. Stres yönetimi konusunda bilinçli kararlar veriyorsun. Ne zaman 'hayır' diyeceğini, ne zaman bir mola vereceğini iyi biliyorsun. Kısacası, dengeli bir yaşam sürmenin kitabını yazmışsın!

Dikkat! Yüksek bir potansiyel stres altındasın.

Gündelik olaylara verdiğin aşırı tepkiler, zihninde dönen bitmeyen yapılacaklar listesinin bir sonucu. Mükemmeliyetçilik ve her şeyi kontrol etme arzusu seni içeriden kemiriyor. Yorgunluk, huzursuzluk ve belki de mide rahatsızlıkları gibi fiziksel sinyalleri görmezden geliyorsun. Kendini sıkışmış hissediyorsun ve rahatlama anı bulmakta zorlanıyorsun. Unutma, sürekli yüksek performansta çalışmak seni tükenmişliğe götürür.

Vücudun ve zihnin şu an kırmızı alarmda!

Hayat, senin için sürekli yetiştirilmesi gereken işlerden ve üstesinden gelinmesi gereken krizlerden ibaret. Kronik yorgunluk, sürekli gerginlik, uyku ve sindirim problemleri senin için norm haline gelmiş olabilir. Sürekli bir şeyleri kaçırma korkusu ve kendine karşı aşırı eleştirel olman, bu durumu tetikliyor. Bu durum sadece ruh halini değil, fiziksel sağlığını da ciddi anlamda etkiliyor.

Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
