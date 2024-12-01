Sen Ne Kadar Ah Aldın?
Sen Ne Kadar Ah Aldın?
Ah almaktan korkar mısın? İnsan, kalbinde bir yük gibi hissettiği bu korkuyla yaşar bazen. Çünkü ah almak, birinin kırgınlığını, hakkının sende kalışını taşımaktır. Hayatında hiç ah aldın mı, bunu kesin olarak bilmek zordur; ama eğer bir yerde birinin kalbini kırdıysan, istemeden de olsa onun ahını almış olabilirsin. Ah almak, bir iz bırakır; bazen hemen hissedilir, bazen de yıllar sonra bir pişmanlık olarak karşına çıkar. Bunun bilinciyle, insanların kalbini incitmemek, haklarına saygı göstermek, kendi vicdanını da rahatlatır. Ah almaktan korkmak, aslında doğru bir insan olmaya çabalamanın bir işaretidir. Sen ne kadar ah aldın merak ediyor musun?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sana çok büyük bir sır verildi. Ne yaparsın?
4. Hayatta en önem verdiğin şey nedir?
5. Daha önce hiç aldattın mı?
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6. Peki sosyal biri misin?
7. Çok sinirlendiğinde nasıl davranırsın?
8. Sen kimseye ah ettin mi?
9. Geceleri uyurken ne sıklıkla kabus görüyorsun?
10. Hayattaki en büyük pişmanlığını sorsak?
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Sen çok fazla ah almışsın!
Sen çok ah almamışsın!
Sen hiç ah almamışsın!
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