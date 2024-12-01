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Sen Ne Kadar Ah Aldın?

Sen Ne Kadar Ah Aldın?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
01.12.2024 - 14:01

Ah almaktan korkar mısın? İnsan, kalbinde bir yük gibi hissettiği bu korkuyla yaşar bazen. Çünkü ah almak, birinin kırgınlığını, hakkının sende kalışını taşımaktır. Hayatında hiç ah aldın mı, bunu kesin olarak bilmek zordur; ama eğer bir yerde birinin kalbini kırdıysan, istemeden de olsa onun ahını almış olabilirsin. Ah almak, bir iz bırakır; bazen hemen hissedilir, bazen de yıllar sonra bir pişmanlık olarak karşına çıkar. Bunun bilinciyle, insanların kalbini incitmemek, haklarına saygı göstermek, kendi vicdanını da rahatlatır. Ah almaktan korkmak, aslında doğru bir insan olmaya çabalamanın bir işaretidir. Sen ne kadar ah aldın merak ediyor musun?

Hadi teste!

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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?

2. Yaşını seçer misin?

3. Sana çok büyük bir sır verildi. Ne yaparsın?

4. Hayatta en önem verdiğin şey nedir?

5. Daha önce hiç aldattın mı?

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6. Peki sosyal biri misin?

7. Çok sinirlendiğinde nasıl davranırsın?

8. Sen kimseye ah ettin mi?

9. Geceleri uyurken ne sıklıkla kabus görüyorsun?

10. Hayattaki en büyük pişmanlığını sorsak?

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Sen çok fazla ah almışsın!

Sen, belki de farkında bile olmadan çok fazla ah almışsın. Her hatalı adımda, her kırgınlıkta, her unutulan söze bir ah daha eklenmiş. Bir zamanlar kolayca söylediğin sözlerin, birer yük haline gelmiş, hem sana hem karşındaki kişiye ağır gelmiş. İnsanlar seni sevdiğinde, sen o sevgiyi kaybetmekten korktuğunda, yanlışlıkla birilerine kırıcı olmuştun. Belki o an farkında değildin, ama her kırılan kalp, her ihmal edilen duygu, bir ah bırakmış arkanda. Bu ahlar birikmiş, zamanla seni içinde bir boşluk bırakacak kadar ağırlaştırmış. Herkesin içinde, bazen unutulmuş, bazen gizlenmiş ama her zaman var olan bir yük olmuş. Bir zamanlar kolayca attığın adımlar, artık her birinin izini bırakıyor, geçmişin o ince kırgınlıkları seni takip ediyor. Belki de bazen, bu kadar çok ah almak seni içten içe yaralamış, her birinin seni başka biri yapmasına izin vermiştir. Ama bu, bir son değil. O ah'lar seni kötü ya da karanlık bir insana dönüştürmemiştir. Sen, o ağırlığı taşıyarak, içindeki iyiliği bulmak için daha fazla çaba sarf etmişsindir. Çünkü her ah, aslında bir farkındalık yaratır. Sen, kendi hatalarını ve başkalarının duygularını daha çok anlamaya başladıkça, o ah'lar seni daha doğru bir yolculuğa çıkarabilir. Ve belki de artık, alacağın her ah'ın seni daha güçlü kılmak, hatalarını kabul etmek ve onları telafi etmek için bir fırsat olduğunu fark ediyorsundur.

Sen çok ah almamışsın!

Sen fazla ah almamışsın, normal denebilecek bir düzeyde ah almışsın. Hayatında, kimseyi derinden kırmadın, ama bazen istemeden, bazen de farkında olmadan incittiklerin olmuştur. Belki de söylediklerin, ya da yaptıkların, birilerinin kalbinde küçük izler bırakmış, ama bu izler zamanla silinmiş. Hiç kimse mükemmel değildir; hepimizin zaman zaman başkalarını üzme potansiyeli vardır. Sen de bu insani yanını kabul etmiş, ancak fazla bir yük biriktirmemişsin. Her ah bir ders, her pişmanlık bir uyarı olmuş sana. Senin aldığın ahlar, belki de büyük kırgınlıklar değil, sadece yaşamın getirdiği küçük yanlış anlaşılmalar ve hatalardır. Ama bunlar da seni düşünmeye sevk etmiş, insanlarla ilişkilerini daha dikkatli ve özenli kurmana yardımcı olmuş. O yüzden fazla ah almamışsın; çünkü bir şekilde farkında olmuş ve kendini düzeltmişsin. Zamanla, alacağın her ahın bir nedeni olduğunu ve her birinin seni daha dikkatli bir insan yapabileceğini anlamışsın. Geçmişteki o küçük hatalar, seni daha büyük hatalardan korumuş. Böylece, aldığın her ahı, seni daha iyi bir insan yapacak bir fırsat olarak görmüşsün. Ve bunun farkında olarak, yaşamını ve ilişkilerini bu dengeyle sürdürmeyi başarmışsın.

Sen hiç ah almamışsın!

Sen neredeyse hiç ah almamışsın. Bu, belki de hayatındaki dikkatli ve düşünceli adımlarının bir sonucu. İnsanlara olan yaklaşımında her zaman bir saygı, bir özen var; onlara zarar vermemek için elinden geleni yapmışsın. Belki de her hareketini, her sözünü dikkatle seçmiş ve başkalarının kalbini kırmaktan, onları üzücü şekilde etkilemekten kaçınmışsın. Senin için, başkalarının duyguları her zaman değerli olmuş, bu yüzden çoğu zaman kırıcı olmamaya özen göstermişsin. Zaman zaman senin de hataların olmuştur elbette, ama bu hatalar genellikle büyük yaralar açmamış, sadece küçük yanlış anlamalar ya da istemeden yapılmış küçük hatalar olmuş. İnsanlar seni tanıdıkça, senin iyi niyetini, içindeki huzuru görmüşler ve bu da seni sevmelerini sağlamış. O yüzden çoğu zaman, çok büyük bir kırgınlık yaratmamışsın, birinin ahını almamışsın. Bu da demek oluyor ki, senin içindeki anlayış ve empati gücü, seni yanlış yapmaktan korumuş. Hep başkalarına değer vererek, onların hislerine saygı göstererek yaşamışsın. Bu, seni daha kolayca bağışlanabilir kılarken, ilişkilerinde de daha derin bir güven oluşturmuş. İnsanlar, seninle geçirdikleri zamanlarda kendilerini değerli hissetmiş ve bu sayede senin etrafında olumlu bir aura oluşmuş.

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İnci Döşer
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