Sen Ne Kadar Ah Aldın?

Sen, belki de farkında bile olmadan çok fazla ah almışsın. Her hatalı adımda, her kırgınlıkta, her unutulan söze bir ah daha eklenmiş. Bir zamanlar kolayca söylediğin sözlerin, birer yük haline gelmiş, hem sana hem karşındaki kişiye ağır gelmiş. İnsanlar seni sevdiğinde, sen o sevgiyi kaybetmekten korktuğunda, yanlışlıkla birilerine kırıcı olmuştun. Belki o an farkında değildin, ama her kırılan kalp, her ihmal edilen duygu, bir ah bırakmış arkanda. Bu ahlar birikmiş, zamanla seni içinde bir boşluk bırakacak kadar ağırlaştırmış. Herkesin içinde, bazen unutulmuş, bazen gizlenmiş ama her zaman var olan bir yük olmuş. Bir zamanlar kolayca attığın adımlar, artık her birinin izini bırakıyor, geçmişin o ince kırgınlıkları seni takip ediyor. Belki de bazen, bu kadar çok ah almak seni içten içe yaralamış, her birinin seni başka biri yapmasına izin vermiştir. Ama bu, bir son değil. O ah'lar seni kötü ya da karanlık bir insana dönüştürmemiştir. Sen, o ağırlığı taşıyarak, içindeki iyiliği bulmak için daha fazla çaba sarf etmişsindir. Çünkü her ah, aslında bir farkındalık yaratır. Sen, kendi hatalarını ve başkalarının duygularını daha çok anlamaya başladıkça, o ah'lar seni daha doğru bir yolculuğa çıkarabilir. Ve belki de artık, alacağın her ah'ın seni daha güçlü kılmak, hatalarını kabul etmek ve onları telafi etmek için bir fırsat olduğunu fark ediyorsundur.