Sen Ne Kadar Gaddarsın?

Sen bazı zamanlarda gaddarsın. Öyle ki, bu gaddarlık her zaman yüzeye çıkmaz. Sanki içinde saklı bir gölge gibi, derinlerde bekler ve yeri geldiğinde kendini açığa vurur. Sen her zaman gaddar değilsin; gündelik hayatında belki sevecen, belki duyarlı bir insansın. Ancak bazı durumlar, bazı anlar seni değiştiriyor. Bir tetik, bir kıvılcım yetiyor, ve o zaman içindeki başka bir yön ortaya çıkıyor: acımasız, sert ve umursamaz bir taraf. Bu gaddarlık her zaman planlı ya da bilinçli bir şekilde ortaya çıkmıyor. Bazen savunma mekanizması gibi seni korumak için beliriyor. Belki bir tehdit hissettiğinde, belki bir haksızlıkla karşılaştığında, ya da belki bir hedefe ulaşman gerektiğinde... İşte o zaman merhametin geri çekiliyor, vicdanının sesi susuyor ve sadece soğuk bir kararlılık devreye giriyor. Öyle bir an geliyor ki, o anda sadece kendini düşünüyorsun. Çevrendekilerin hissettikleri ya da yaşadıkları senin için önemini yitiriyor. O anlarda, içindeki şefkatin yerini bir tür duygusal uzaklık alıyor. Sen birine acımadığında, bunun haklı bir nedeni olduğuna inanıyorsun. Çünkü gaddarlığın da senin için bir araç gibi, bir gereklilik gibi. Ama bu seni bütünüyle gaddar yapmaz. Çoğu zaman, duygularını ifade eden, çevresindekilere destek olan birisin. İnsanların seni tanıdığı hali, genellikle bu yüzün. Belki nazik, belki neşeli, belki anlayışlı bir insan. Ama o anlar geldiğinde, o sert tarafın devreye girdiğinde, seni tanıyanlar bile şaşırabiliyor. Çünkü senin gaddarlığın öyle anlık bir şey ki, bir fırtına gibi gelip geçiyor. Çevrendekiler bu sertliğin sebebini anlamakta zorlanabilirler. Ama sen, o sertliği her seferinde kontrol altında tutuyorsun. Çünkü bu gaddarlık kalıcı değil, hayatını ele geçiren bir yön değil. Sen bu tarafını tanıyorsun ve sadece gerektiğinde ortaya çıkarıyorsun.