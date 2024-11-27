Sen Ne Kadar Gaddarsın?
Sen Ne Kadar Gaddarsın?
Bazı zamanlar gerçekten gaddar olduğunu düşünüyor musun? İnsanların hislerini göz ardı edip, sadece kendi düşüncelerine odaklandığın anlar oluyor mu? Belki de bu yüzden bazen çevrendeki insanlardan uzaklaştığını hissediyorsun. Acımasız olmak seni güçlü gösteriyor olabilir, ama gerçekten güçlü olmak için anlayışlı olman gerektiğini unutmamalısın. Empati kurmayı hatırlamak, hem kendine hem de başkalarına daha iyi hissettirebilir. Peki sen ne kadar gaddarsın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. Sevmediğin birine karşı samimi olmaya çalışır mısın?
4. Verdiğin sözü her daim tutar mısın?
5. Arkadaş grubundan biri sana sormadan eşyalarını kullandı. Tepkin ne olurdu?
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6. Arkadaşının aldatıldığını öğrendin. Bunu ona söyler misin?
7. Sence etrafındaki kişiler senin kaba biri olduğunu mu düşünüyorlar yoksa kibar biri olduğunu mu?
8. Kendini bir arkadaş olarak nasıl tanımlıyorsun?
9. İntikam almak gibi bir huyun var mıdır?
10. Son olarak insanlara güvenini puanla bakalım!
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Sen çok gaddarsın!
Sen gerektiği yerde gaddarsın!
Sen hiç gaddar değilsin!
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