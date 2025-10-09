Sen tam olarak gereksiz süslemelerden uzaksın. Tıpkı Martini gibi sen de mantık ve zarafeti birleştiriyorsun. Sadelik ve kalite senin için esas! Çevrendekiler seni zeki, sofistike ve güvenilir biri olarak görüyor. Herkesle kolayca kaynaşmazsın, ancak bir kez güvendiğinde sohbetlerin derin, anlamlı ve ufuk açıcı. Yanında gereksiz gürültü ve karmaşadan uzak, kaliteli bir zaman geçirirler. Sen bir konuya analitik ve eleştirel yaklaşan, sakinliğin altında büyük bir entelektüel güç barındıran kişisin!