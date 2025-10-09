Sen İnsanlarda Hangi Kokteyl Gibi Etki Bırakıyorsun?
Bu test insanların seni nasıl algıladığını ve çevrende nasıl bir etkiye sahip olduğunu ortaya çıkaracak, hem de olabilecek en lezzetli eğlence şekliyle: kokteyl olarak! Seni fazla tutmayalım, hemen teste başla!
1. İlk sorudan seni tanımaya başlayalım... Yeni bir ortama girdiğinde ne yaparsın?
2. Arkadaşların seni iki sıfatla tanımlasa, bunlar ne olurdu?
3. İnsanlarla iletişim kurarken en çok neye önem verirsin?
4. Bunlardan hangisi senin için "hafta sonuna ideal plan" olur?
5. Giyimin ve tarzın hakkında bize ne söyleyebilirsin?
6. Birebir aynılarını duymamış olabilirsin ama bu anlamlara gelenler de kabul: İnsanların sana en sık söylediği iltifat nedir?
7. Sosyal medyada en çok ne paylaşırsın?
8. Son olarak... Bu saydıklarımızdan hangisi senin için diğerlerinden daha çok "hayatın amacı" olmalı?
Sen insanlarda "Martini" gibi etki bırakıyorsun!
Sen insanlarda "Mojito" gibi etki bırakıyorsun!
Sen insanlarda "Pina Colada" gibi etki bırakıyorsun!
Sen insanlarda "Bloody Mary" gibi etki bırakıyorsun!
