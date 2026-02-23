Sen Hangi "Yeraltı" Karakterisin?
İlk günden seyircileri ekrana kilitleyen, sadakatle ihanetin birbirine karıştığı 'Yeraltı' dünyasında bakalım senin yerin neresi? Kendi değerlerinle mi hareket edersin yoksa strateji dehası mısın, testin sonunda bunu göreceğiz!
1. Ufaktan tanıyalım seni... Senin için "vazgeçilmez" hangisidir?
2. Birisi sana haksızlık yaptığında ne yaparsın?
3. Çok güvendiğin bir dostunun sana yalan söylediğini fark ettin. İlk tepkin ne olur?
4. Bir kriz anında hangi özelliğinle öne çıkarsın?
5. Peki şu aşağıdaki yeteneklerden hangisine sahip olmak isterdin?
6. Biraz da aşk... Aşk senin için ne ifade ediyor?
7. Yeni tanıştığın insanlara karşı tavrın nasıldır?
8. Son soru... Bir gün her şey bittiğinde nerede olmak istersin?
Sen Haydar Ali Aslan'sın!
Sen Ceylan'sın!
Sen Bozkurt'sun!
Sen Sultan'sın!
Sen Yılmaz'sın!
