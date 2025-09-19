Sen Hangi Ülkenin Para Birimi Gibi Değerlisin?
Paran kadar konuşma zamanı geldi! 😄 Ama bu testte cüzdan değil, karakterin konuşacak. Sen sabit ve güvenilir bir dolar mısın, yoksa hızla yükselen bir sterlin mi? Kişiliğini ölçen bu eğlenceli testle hangi ülkenin para birimiyle özdeşleştiğini keşfet.
Hazırsan başlayalım👇
1. Cinsiyetini öğrenerek başladık bile!
2. Bugün bu duygulardan hangisini daha yoğun hissettin?
3. Risk almak seni heyecanlandırır mı?
4. Peki, kendini bize bir kelime ile özetlemeni istesek?
5. Para mutluluğu getirir” cümlesine ne kadar katılıyorsun?
6. Burcunu öğrenebilir miyiz?
7. Ne kadar tutumlu birisin? Puanla bakalım!
8. Duygularını kolayca ifade edebilir misin?
9. Son olarak, bir kafeye otursan hangisini sipariş ederdin?
Japon Yeni!
Dolar!
Euro!
Sterlin!
