Sen Hangi Ülkenin Para Birimi Gibi Değerlisin?

Sen tam bir Japon Yeni gibisin; sade, zarif ama bir o kadar da kıymetlisin. İnsanlar ilk başta seni anlamakta zorlanabilir ama tanıdıkça içindeki derinliği fark eder. Minimalist bir ruhun var; gösterişten uzak ama anlamı bol. Sessizliğin bile güven verirken, enerjin huzur yayıyor. Zamanla daha da değerlenen bir karakterin var. Çevrendekiler seninle vakit geçirdikçe, içindeki dinginliği kendilerine de taşıyor. Sen, sakinliğin içindeki gücü temsil ediyorsun.