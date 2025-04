Sen Daha Ne Kadar Ağlayacaksın?

Sen bir su burcu olmasan bile, içinde kesinlikle bir “su ruhu” var. Ruhunun derinliklerinde bir yerlerde dalga dalga duygu, katman katman his yatıyor. Ve bu duygular her gün içinde akıyor, bazen bir damla gözyaşıyla dışa vuruluyor, bazen sessiz bir iç çekişle kendini belli ediyor. Ağlamak senin için sadece bir acının dışa vurumu değil. Aynı zamanda sevinç, özlem, anılar, hatta şükran hissi bile seni gözyaşlarına boğabiliyor. Birinin seni anlaması, geçmişten bir eşya bulman, çocukluğundan bir şarkı duyman, eski bir dostla tesadüfen karşılaşman... Tüm bunlar senin ruhuna dokunur ve gözlerinden akar. Çünkü senin kalbinin dili gözyaşların. Ama bu sürekli akış seni zaman zaman yoruyor. İnsanlar seni “duygusal”, “abartılı” hatta “ağlak” olarak etiketleyebiliyor. Oysa bilmedikleri şey şu: Sen sadece hissediyorsun. Belki onların on katı kadar. Peki bu iyi mi, kötü mü? Ne tamamen iyi, ne de tamamen kötü. Çünkü bazı anlarda bu derinlik seni ilişkilerinde kırılgan yapabilir, hayal kırıklığına açık hale getirebilir. Ama aynı zamanda, bu seni çok özel bir insan yapar. Empatin yüksek, anlayışın güçlü, sevgin koşulsuz. Sen daha ne kadar ağlarsın? Eğer bu dünya biraz daha böyle devam ederse, bayağı bir süre daha... Ama olsun. Ağla. Arın. Ve sonra gülümse. Çünkü sen ağladığında bile güzel bir şey bırakıyorsun geride: Gerçek hislerin izini.