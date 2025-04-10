Sen Daha Ne Kadar Ağlayacaksın?
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1. Öncelikle cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını seçer misin?
3. En son ne zaman ağladın?
4. Film izlerken en çok hangisi seni ağlatır?
5. Ağlamak zayıflıktır, sözüne katılıyor musun?
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6. Ağladığın bir anı düşündüğünde kendine ne diyorsun?
7. Duygularını genelde nasıl yaşarsın?
8. Ağlamak seni rahatlatıyor mu?
9. En yakın arkadaşın seni ağlarken görse ne yapar?
10. Bunlardan hangisini seçersin?
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Sen daha çok ağlayacaksın!
Sen biraz daha ağlayacaksın!
Sen daha ağlamayacaksın!
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