Sen Bu Yaza Yetiştin mi?
Yaz tüm hızıyla sürüyor ama sen yazın tam olarak neresindesin? Yazı yakalayabilmiş misin, görelim...
1. Tatil planınızı ne zaman yaparsın?
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2. Yaz sıcaklarına karşı senin hazırlıkların neler?
3. Yazın ilk sıcak günlerinde seni nerede buluruz?
4. Yazın ritmine nasıl yetişirsin?
5. Peki sen yazın en çok neyi dört gözle beklersin?
6. Yaz sıcaklarında senin enerjini ne geri getirir?
7. Senin için ideal bir yaz günü tam olarak nedir?
8. Son olarak, kendin için bir yaz meyvesi seç:
Yetiştin Yetiştin…
Sen Her Şeye Yetişirsin...
Yaza Geç Kalmadın, Tam Zamanında Geldin!
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