Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Gastronomi Ülkesinde Yaşamalısın?

Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Gastronomi Ülkesinde Yaşamalısın?

Sultan Oğuz
Sultan Oğuz
30.10.2025 - 19:01

Yemek seçimlerinin sadece damak zevkini değil içinde yaşamak isteyeceğin kültürü de ele verdiğini düşünüyoruz. O yüzden bu testte senden birkaç yemek arasından seçim yapmanı isteyeceğiz ve bu doğrultuda ruhunun hangi gastronomi ülkesine ait olduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan başlayalım!

1. Günün nasıl başlasın isterdin?

2. Bir arkadaş buluşmasında hangi yemeği sipariş ederdin?

3. Akşam yemeğinde sana en çok hitap eden tabak hangisi?

4. “Tatlısız olmaz!” diyenlerdensen hangisi favorin?

5. Evde film izlerken vazgeçilmez atıştırmalığın hangisi?

6. Dışarıda öğle yemeği yediğin zaman genelde ne söylersin?

7. Salata dendiğinde aklında nasıl bir görsel canlanıyor?

8. Sence patatesin yanına en çok hangi sos yakışıyor?

9. Dondurma seçerken hangi aromayı tercih edersin?

İtalya'da yaşamalısın!

Sen gerçek bir İtalyan ruhu taşıyorsun! Hayatta her şeyin doğal, samimi ve biraz da keyifli olmasından yanasın. Yemeği hızlıca geçiştirmeyi değil tadını çıkarmayı sevenlerdensin. O yüzden senin yerin kalabalık sofralar, kahkahalar ve bol zeytinyağı kokusunun olduğu şehirlerde. Roma mı olur, Napoli mi bilemeyiz ama senin ruhun kesinlikle İtalya'da parlıyor!

Japonya'da yaşamalısın!

Kalabalıklardan, gürültüden, dağınıklıktan ve karmaşadan uzak, düzenli, minimalist ve dengeli bir yaşam sana iyi geliyor. Japon mutfağında olduğu gibi sunum senin için lezzet kadar önemli çünkü sen estetiğe değer veren ve detayları fark eden bir insansın. Öyle ki huzuru sushi tabaklarının kusursuzluğunda ve yeşil çayın dinginliğinde buluyor, yediklerine her zaman özen gösteriyorsun.

Meksika'da yaşamalısın!

Sen tam bir Meksika ruhu taşıyorsun! Yemeği festival gibi gören sen için tabaklar her zaman renkli, hareketli, spontane ve bazen biraz da acılı olmalı. Baharatı bol, sohbeti keyifli, enerjisi yüksek sofraların olduğu Meksika mutfağı gibi sen de sıradanlıktan hoşlanmazsın. Öyle ki ruhun sanki her an bir Meksika sokak festivaline hazır gibi neşenin ulaşmadığı kimse yok!

Fransa'da yaşamalısın!

Sen kesinlikle Fransa’nın zarif mutfaklarının olduğu bir şehirde yaşamalısın! Çünkü bir yemeği yerken sadece tadına değil, hissine ve hikayesine de odaklanmaktan hoşlanırsın. O yüzden senin ruhun Paris sokaklarında kahveni yudumlarken etrafı gözlemlemeyi ve güzel müzikler eşliğinde akşam yemeklerini uzun uzun sürdüren bir tempoda olmayı hak ediyor.

İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
