Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Gastronomi Ülkesinde Yaşamalısın?
Yemek seçimlerinin sadece damak zevkini değil içinde yaşamak isteyeceğin kültürü de ele verdiğini düşünüyoruz. O yüzden bu testte senden birkaç yemek arasından seçim yapmanı isteyeceğiz ve bu doğrultuda ruhunun hangi gastronomi ülkesine ait olduğunu söyleyeceğiz. Hazırsan başlayalım!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
1. Günün nasıl başlasın isterdin?
2. Bir arkadaş buluşmasında hangi yemeği sipariş ederdin?
3. Akşam yemeğinde sana en çok hitap eden tabak hangisi?
4. “Tatlısız olmaz!” diyenlerdensen hangisi favorin?
5. Evde film izlerken vazgeçilmez atıştırmalığın hangisi?
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
6. Dışarıda öğle yemeği yediğin zaman genelde ne söylersin?
7. Salata dendiğinde aklında nasıl bir görsel canlanıyor?
8. Sence patatesin yanına en çok hangi sos yakışıyor?
9. Dondurma seçerken hangi aromayı tercih edersin?
İtalya'da yaşamalısın!
Japonya'da yaşamalısın!
Meksika'da yaşamalısın!
Fransa'da yaşamalısın!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İstanbul Üniversitesi Sosyoloji bölümü mezunuyum. Yazmaya ve araştırmaya duyduğum merak gençlik yıllarımdan beri hayatımın merkezinde. Eğitim hayatım boyunca edindiğim eleştirel bakış açısını, içeriklerime doğru ve güvenilir bilgi aktarmak için kullanıyorum. Onedio’da hazırladığım içeriklerde okuyuculara sadece ilginç değil, aynı zamanda anlaşılır, güvenilir, işe yarar ve güncel bilgiler sunmayı hedefliyorum. Bu doğrultuda gündelik hayatla bağlantılı, kolay tüketilebilir ama etkili içerikler üretmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın