Seçtiğin Yemeklere Göre Hangi Gastronomi Ülkesinde Yaşamalısın?

Sen tam bir Meksika ruhu taşıyorsun! Yemeği festival gibi gören sen için tabaklar her zaman renkli, hareketli, spontane ve bazen biraz da acılı olmalı. Baharatı bol, sohbeti keyifli, enerjisi yüksek sofraların olduğu Meksika mutfağı gibi sen de sıradanlıktan hoşlanmazsın. Öyle ki ruhun sanki her an bir Meksika sokak festivaline hazır gibi neşenin ulaşmadığı kimse yok!