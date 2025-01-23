Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Güzellik
Cilt & Vücut Bakımı
Seçtiğin Güzellik Tüyolarına Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?

etiket Seçtiğin Güzellik Tüyolarına Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
23.01.2025 - 19:31

Güzellik rutinin senin hakkında birçok ipucu verebilir. Cilt bakımından makyaj alışkanlıklarına kadar seçtiğin tüyolar, hangi sosyal medya platformuyla özdeşleştirileceğini belirliyor. Hadi testimize başlayalım ve sonucunu öğrenelim! 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey nedir?

2. Haftada bir yaptığın o vazgeçilmez alışkanlığın hangisi?

3. İtiraf et bakalım, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken fotoşop yapıyor musun?

4. Şimdi de sana iyi gelecek bir şey seçmeni istiyoruz. 👇

5. Peki, cilt bakımında en önem verdiğin şey ne?

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Bir cilt bakım ürünü satın alırken en çok neye dikkat edersin?

7. Makyaj yaparken hangisi olmazsa olmazındır?

8. Hiç gitmediğin bir yere seyahat edecek olsan en çok neye odaklanırdın?

Instagram

Sen, oldukça dikkat çekici birisin! Güzellik tüyolarına verdiğin özen, tam bir Instagram estetiğine sahip olduğunu gösteriyor. Fotojenik yapın ve her zaman modaya uygun tarzınla herkese ilham veriyorsun. Kendine has tarzın, çevrendekilerin dikkatini çekiyor. Filtrelere olan ilgin ise, ayrıntılara ne kadar önem verdiğini gösteriyor. Unutma, senin için her an bir paylaşım fırsatı olabilir!

TikTok

Senin dinamik, enerjik ve yarıcı bir ruhun var! TikTok gibi, sen de hızlıca yeni trendleri yakından takip ediyorsun. Güzellik tüyoları konusunda pratiklik senin için her şeyden önemli. Aynı zamanda yeniliklere açık birisin ve yeni şeyler denemekten korkmuyorsun. Kendini ifade etme biçimin herkese ilham veriyor. Eğlenceli ve farklı tarzlardaki çıkışlarınla, insanlar seni yakından takip ediyor!

Twitter (X)

Yaratıcılık senin için bir yaşam tarzı! Güzellik rutinin ve hayata bakış açın tam bir Twitter akışını andırıyor. Senin için planlı olmak, estetik görünmekten çok daha önemli. Her detayı düşünüyor ve kendini yaratıcı projelere adıyorsun. Makyaj, giyim tarzı gibi alanlardaki seçimlerinde sadelikten şaşmayan birisin. Herkesin hayranlık duyacağı tarzınla dikkat çekiyorsun.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın