Seçtiğin Güzellik Tüyolarına Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?
Seçtiğin Güzellik Tüyolarına Göre Hangi Sosyal Medya Platformusun?
Güzellik rutinin senin hakkında birçok ipucu verebilir. Cilt bakımından makyaj alışkanlıklarına kadar seçtiğin tüyolar, hangi sosyal medya platformuyla özdeşleştirileceğini belirliyor. Hadi testimize başlayalım ve sonucunu öğrenelim! 👇
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1. Sabah uyanır uyanmaz yaptığın ilk şey nedir?
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2. Haftada bir yaptığın o vazgeçilmez alışkanlığın hangisi?
3. İtiraf et bakalım, sosyal medyada fotoğraf paylaşırken fotoşop yapıyor musun?
4. Şimdi de sana iyi gelecek bir şey seçmeni istiyoruz. 👇
5. Peki, cilt bakımında en önem verdiğin şey ne?
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6. Bir cilt bakım ürünü satın alırken en çok neye dikkat edersin?
7. Makyaj yaparken hangisi olmazsa olmazındır?
8. Hiç gitmediğin bir yere seyahat edecek olsan en çok neye odaklanırdın?
TikTok
Twitter (X)
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