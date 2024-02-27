Sanatseverlerin Kalbini Çalacak Bir Koleksiyon: Bella Maison X Keith Haring Koleksiyonu
Sanatseverlerin Kalbini Çalacak Bir Koleksiyon: Bella Maison X Keith Haring Koleksiyonu
Bella Maison'un tasarımları, dünya çapında tanınan New York’lu sokak grafiti sanatçısı Keith Haring’in ikonik figürleriyle buluştu. Bu eşsiz birleşimin, enerjik, neşeli ve renkli bir koleksiyon yarattığı kesin. Bu çarpıcı koleksiyon, evinizin her köşesine sanatsal bir dokunuş katmak için harika. Nevresim takımından oda kokusuna, bardaklardan tatlı tabaklarına kadar her şey bu listede üstelik indirimli!
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Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
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1. Haring'in benzersiz ve renkli sanat eserlerinin yer aldığı bu tabaklar, pasta tabaklarının sıradanlığından sıkılanlar için mükemmel bir alternatif.
2. Bu özel tasarıma bayılmamak elde değil.
3. Evinizin her köşesine yayılan bu hoş koku, misafirlerinizi de büyüleyecek.
4. İddia ediyoruz hiç böyle bir kurulama bezi görmediniz.
5. Çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan fincan setini bulduk!
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6. Bella Maison'un Keith Haring imzalı Renkli Organizer Sepeti, evinizi düzenlemek için harika.
7. Bu tabak, estetiği ve kalitesiyle her sofrada fark yaratacak.
8. Salonunuza renk gelsin!
9. Bu nevresim seti, hem konforlu bir uyku deneyimi sunuyor, hem de odanızın estetiğini yükseltiyor.
10. Bella Maison ve Keith Haring işbirliği ile ortaya çıkan bu üçlü bardak seti, her bir detayı ile kalite ve sanatı bir arada sunuyor.
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11. Bergamot, menekşe, gül ve yaseminin büyüleyici karışımından oluşan bir oda kokusuna ne dersiniz?
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