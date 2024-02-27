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Sanatseverlerin Kalbini Çalacak Bir Koleksiyon: Bella Maison X Keith Haring Koleksiyonu

etiket Sanatseverlerin Kalbini Çalacak Bir Koleksiyon: Bella Maison X Keith Haring Koleksiyonu

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
27.02.2024 - 15:11

Bella Maison'un tasarımları, dünya çapında tanınan New York’lu sokak grafiti sanatçısı Keith Haring’in ikonik figürleriyle buluştu. Bu eşsiz birleşimin, enerjik, neşeli ve renkli bir koleksiyon yarattığı kesin. Bu çarpıcı koleksiyon, evinizin her köşesine sanatsal bir dokunuş katmak için harika. Nevresim takımından oda kokusuna, bardaklardan tatlı tabaklarına kadar her şey bu listede üstelik indirimli!

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'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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1. Haring'in benzersiz ve renkli sanat eserlerinin yer aldığı bu tabaklar, pasta tabaklarının sıradanlığından sıkılanlar için mükemmel bir alternatif.

1. Haring'in benzersiz ve renkli sanat eserlerinin yer aldığı bu tabaklar, pasta tabaklarının sıradanlığından sıkılanlar için mükemmel bir alternatif.

Bu koleksiyon, canlı renkleri ve olağan dışı karakterleri ile dikkat çekiyor. Hem göz alıcı bir tasarım sunan hem de sanatsal bir dokunuş ekleyen bu pasta tabağı, herhangi bir sofrayı bir sanat eserine dönüştürebilir. Bu tabaklar, her biri kendi başına birer sanat eseri olan dört farklı tasarıma sahip.

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2. Bu özel tasarıma bayılmamak elde değil.

2. Bu özel tasarıma bayılmamak elde değil.

Keith Haring temalı Bella Maison 6'lı Bardak Altlığı, çizimlerin canlı ve enerjik ruhunu mükemmel bir şekilde yansıtıyor. Her biri farklı bir Keith Haring tasarımına sahip olan altlıklarla, evinize veya ofisinize pop-art bir hava katacaktır.

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3. Evinizin her köşesine yayılan bu hoş koku, misafirlerinizi de büyüleyecek.

3. Evinizin her köşesine yayılan bu hoş koku, misafirlerinizi de büyüleyecek.

Taze meyve esintileriyle başlayan bu özel kokulu mum, orta notalarında portakal çiçeği ve deniz notalarıyla zenginleşiyor. Hem kokusuyla hem de tasarımıyla evinize değer katacak bu ürün, yaşam alanlarınızda fark yaratmanın en kolay yolu. 

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4. İddia ediyoruz hiç böyle bir kurulama bezi görmediniz.

4. İddia ediyoruz hiç böyle bir kurulama bezi görmediniz.

Bella Maison'un sunduğu Keith Haring tasarımlı 2'li Kurulama Bezi, 40x50 cm boyutu ve renkli baskısıyla dikkat çekiyor. Bu bezler, mutfakta kullanışlılıklarıyla ön plana çıkarken, aynı zamanda sunumlarınıza da canlılık ve şıklık katacak. 

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5. Çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan fincan setini bulduk!

5. Çay keyfinizi bir üst seviyeye taşıyacak olan fincan setini bulduk!

Bu eşsiz koleksiyonun en dikkat çeken parçalarından biri olan Bella Maison Keith Haring Colored 2'li Çay Fincan Seti, hem estetik tasarımı hem de kaliteli malzemesi ile çayınızı keyifle yudumlamanız için harika. 

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6. Bella Maison'un Keith Haring imzalı Renkli Organizer Sepeti, evinizi düzenlemek için harika.

6. Bella Maison'un Keith Haring imzalı Renkli Organizer Sepeti, evinizi düzenlemek için harika.

Bella Maison Keith Haring Colored Organizer Sepet, ölçüleri 22x18 cm olan ve yaşam alanlarınızın düzenini sağlamak için ideal bir ürün. Katlanabilir özelliği sayesinde, kullanmadığınız zamanlarda minimum alan kaplar. 

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7. Bu tabak, estetiği ve kalitesiyle her sofrada fark yaratacak.

7. Bu tabak, estetiği ve kalitesiyle her sofrada fark yaratacak.

Bu 19 cm çapındaki tabak, pasta servisleriniz için ideal bir seçim olacak. Keith Haring'in ikonik Paw tasarımı, tabağın üzerinde yer alarak, sanatsal bir dokunuş sunmak için harika.

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8. Salonunuza renk gelsin!

8. Salonunuza renk gelsin!

Bella Maison'un Keith Haring Koleksiyonu'ndan bir parça olan Keith Haring Joyful Kırlent, evinize renkli bir dokunuş katacak. 43x43 cm boyutlarındaki bu beyaz renkli kırlent, özgün tasarımı ve dikkat çekici baskı detaylarıyla mekanınıza dinamizm katıyor. 

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9. Bu nevresim seti, hem konforlu bir uyku deneyimi sunuyor, hem de odanızın estetiğini yükseltiyor.

9. Bu nevresim seti, hem konforlu bir uyku deneyimi sunuyor, hem de odanızın estetiğini yükseltiyor.

Keith Haring'in çift kişilik nevresim seti, ikonik figürleriyle evinizi sıra dışı bir atmosfere taşıyacak ve yaşamınıza artistik bir hava katacak. 

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10. Bella Maison ve Keith Haring işbirliği ile ortaya çıkan bu üçlü bardak seti, her bir detayı ile kalite ve sanatı bir arada sunuyor.

10. Bella Maison ve Keith Haring işbirliği ile ortaya çıkan bu üçlü bardak seti, her bir detayı ile kalite ve sanatı bir arada sunuyor.

Bella Maison'un özel Keith Haring Koleksiyonu'ndan çıkan, birbirinden benzersiz ve çarpıcı bir üçlü bardak seti sizleri bekliyor. Farklılık arayanlar ve sanatı günlük yaşamlarına dahil etmek isteyenler için ideal bir seçim olan bu set, Keith Haring'in özgün çizgilerini mutfaklarınıza taşıyor. 

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11. Bergamot, menekşe, gül ve yaseminin büyüleyici karışımından oluşan bir oda kokusuna ne dersiniz?

11. Bergamot, menekşe, gül ve yaseminin büyüleyici karışımından oluşan bir oda kokusuna ne dersiniz?

Mantar tıpa ile mühürlenmiş olan bu 250 ml'lik oda kokusu, kalıcı esansı sayesinde mekanınıza gün boyu hoş bir koku yayılmasını sağlar. Ürün, 40-50 m2'lik bir alanı etkileyebilme kapasitesiyle sizce de harika değil mi? Üstelik bu oda kokusu, kullanıldığı ortamı taze ve hoş bir atmosferle dolduruyor.

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