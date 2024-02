Sanatseverlerin Kalbini Çalacak Bir Koleksiyon: Bella Maison X Keith Haring Koleksiyonu

Bella Maison'un tasarımları, dünya çapında tanınan New York’lu sokak grafiti sanatçısı Keith Haring’in ikonik figürleriyle buluştu. Bu eşsiz birleşimin, enerjik, neşeli ve renkli bir koleksiyon yarattığı kesin. Bu çarpıcı koleksiyon, evinizin her köşesine sanatsal bir dokunuş katmak için harika. Nevresim takımından oda kokusuna, bardaklardan tatlı tabaklarına kadar her şey bu listede üstelik indirimli!

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

Bu içerik 26.02.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.