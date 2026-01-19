Sanat, Mizah ve Kolektif Üretim Bir Arada: DUBALA Dergisi Şimdi Sizlerle!
Sanatın farklı disiplinlerini, mizahın dönüştürücü gücüyle bir araya getiren DUBALA, kolektif üretimi merkeze alan yaklaşımıyla okurla buluşuyor. Her sayısında belirlediği odak başlık etrafında şekillenen dergi; sanatçıları yalnızca hakkında yazılan isimler olarak değil, üretim süreçlerini doğrudan paylaşan özne kişiler olarak ele alıyor.
DUBALA dergisi şimdi sizlerle!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kaşla göz arasında bir araya gelen bir ekip, ortak bir merak ve paylaşma isteğiyle DUBALA’yı hayata geçirdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
DUBALA, oyunbaz bir kimlikle; edebiyat, görsel sanatlar ve gündelik hayat arasında dolaşan tematik bir kültür-sanat dergisi.
DUBALA’nın içeriği; röportajlar, denemeler, görsel çalışmalar ve mizah bölümlerinden oluşuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın