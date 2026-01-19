Sanat, Mizah ve Kolektif Üretim Bir Arada: DUBALA Dergisi Şimdi Sizlerle!

Mizah, dergide yalnızca bir ara durak olarak değil; düşünmenin ve temas kurmanın bir yolu olarak ele alınıyor. Basılı yayının yanı sıra dijital içerikler, video söyleşiler ve farklı buluşmalarla genişleyen DUBALA, okurunu sadece izleyen değil, sürecin parçası olan bir yerde konumlandırmayı amaçlıyor.

DUBALA dergi şimdi sizlerle!