onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Sanat, Mizah ve Kolektif Üretim Bir Arada: DUBALA Dergisi Şimdi Sizlerle!

Sanat, Mizah ve Kolektif Üretim Bir Arada: DUBALA Dergisi Şimdi Sizlerle!

Onedio Content
Onedio Content - Onedio Editörü
19.01.2026 - 13:07

Sanatın farklı disiplinlerini, mizahın dönüştürücü gücüyle bir araya getiren DUBALA, kolektif üretimi merkeze alan yaklaşımıyla okurla buluşuyor. Her sayısında belirlediği odak başlık etrafında şekillenen dergi; sanatçıları yalnızca hakkında yazılan isimler olarak değil, üretim süreçlerini doğrudan paylaşan özne kişiler olarak ele alıyor.

DUBALA dergisi şimdi sizlerle!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kaşla göz arasında bir araya gelen bir ekip, ortak bir merak ve paylaşma isteğiyle DUBALA’yı hayata geçirdi.

Kaşla göz arasında bir araya gelen bir ekip, ortak bir merak ve paylaşma isteğiyle DUBALA’yı hayata geçirdi.

Görme ve görülme biçimlerini yeniden düşünmeye çalışan dergi, sanatı hiyerarşik sıralamalar yerine yan yana gelişler üzerinden ele alıyor.

DUBALA, oyunbaz bir kimlikle; edebiyat, görsel sanatlar ve gündelik hayat arasında dolaşan tematik bir kültür-sanat dergisi.

DUBALA, oyunbaz bir kimlikle; edebiyat, görsel sanatlar ve gündelik hayat arasında dolaşan tematik bir kültür-sanat dergisi.

Her sayıda farklı bir odak başlığı etrafında şekillenen içerikler, kolektif üretim fikrini merkeze alıyor. Derginin sayfalarında sanatçılar yalnızca üzerine yazılan kişiler olarak değil, doğrudan özne olarak yer alıyor. Kendi üretim süreçlerini anlattıkları metinler, sanatçılar hakkında düşünen ve yazan yazarların yazılarıyla yan yana geliyor. Bu karşılaşmalar, derginin temel yaklaşımını oluşturuyor.

DUBALA’nın içeriği; röportajlar, denemeler, görsel çalışmalar ve mizah bölümlerinden oluşuyor.

DUBALA’nın içeriği; röportajlar, denemeler, görsel çalışmalar ve mizah bölümlerinden oluşuyor.

Mizah, dergide yalnızca bir ara durak olarak değil; düşünmenin ve temas kurmanın bir yolu olarak ele alınıyor. Basılı yayının yanı sıra dijital içerikler, video söyleşiler ve farklı buluşmalarla genişleyen DUBALA, okurunu sadece izleyen değil, sürecin parçası olan bir yerde konumlandırmayı amaçlıyor.

DUBALA dergi şimdi sizlerle!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Onedio Content
Onedio Content
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın