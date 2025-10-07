Salı Günü Hangi Diziler Var? Star, Show TV, NOW, Kanal D, ATV ve TRT 1 Yayın Akışı

Televizyonseverler her akşam yeni sezonun dizilerini büyük bir heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz sezondan devam eden diziler, sezona yeni başlayan diziler arasında reyting mücadelesi devam ediyor. Özellikle Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya dizileri reytinglerde ön sıralarda yer alıyor. İzleyiciler ise gün gün yayın akışlarını araştırıyor. 'Bu akşam televizyonda ne var?' ve 'Hangi diziler var?' sorularının cevapları merak ediliyor.

Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda hangi dizi var?

İşte 7 Ekim Salı 2025 TV yayın akışı.