Salı Günü Hangi Diziler Var? Star, Show TV, NOW, Kanal D, ATV ve TRT 1 Yayın Akışı

Salı Günü Hangi Diziler Var? Star, Show TV, NOW, Kanal D, ATV ve TRT 1 Yayın Akışı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
07.10.2025 - 11:29

Televizyonseverler her akşam yeni sezonun dizilerini büyük bir heyecanla takip ediyor. Geçtiğimiz sezondan devam eden diziler, sezona yeni başlayan diziler arasında reyting mücadelesi devam ediyor. Özellikle Uzak Şehir, Kızılcık Şerbeti ve Eşref Rüya dizileri reytinglerde ön sıralarda yer alıyor. İzleyiciler ise gün gün yayın akışlarını araştırıyor. 'Bu akşam televizyonda ne var?' ve 'Hangi diziler var?' sorularının cevapları merak ediliyor. 

Peki bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda hangi dizi var?

İşte 7 Ekim Salı 2025 TV yayın akışı.

Bugün televizyonda hangi diziler var?

Bugün televizyonda hangi diziler var?

7 Ekim Salı günü Bahar, Kral Kaybederse, Kıskanmak, Arka Sokaklar ve Gözleri KaraDeniz dizileri ekranlarda olacak. 

Bu akşam televizyondaki diziler aşağıdaki gibidir:

  • Bahar: Show TV

  • Kral Kaybederse: Star

  • Kıskanmak: NOW

  • Arka Sokaklar: Kanal D

  • Gözleri KaraDeniz: ATV

  • Mehmed: Fetihler Sultanı: TRT 1

Show TV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

Show TV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

  • 06:00 Aile

  • 08:15 Ela Rumeysa ile Bu Sabah

  • 10:00 Veliaht

  • 12:30 Gelin Evi

  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

  • 18:45 Show Ana Haber

  • 20:00 Bahar

Star TV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

Star TV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

  • 07:00 İstanbullu Gelin

  • 09:30 Songül ve Uğur ile Sana Değer

  • 13:30 Nur Viral ile Sen İstersen

  • 16:15 En Güzel Bölüm

  • 16:30 Söz

  • 19:00 Star Haber

  • 20:00 Kral Kaybederse

NOW Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

NOW Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

  • 06:00 Karagül

  • 07:30 İlk Bakış

  • 08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat

  • 10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün

  • 12:30 Yasak Elma

  • 13:30 En Hamarat Benim

  • 16:30 Kıskanmak

  • 19:00 Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

  • 20:00 Kıskanmak

Kanal D Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

Kanal D Yayın Akışı - 7 Ekim Salı
ATV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

ATV Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri

  • 10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

  • 13:00 Gün Ortası

  • 14:00 Aşk ve Gözyaşı

  • 16:00 Esra Erol'da Yaşam

  • 19:00 ATV Ana Haber

  • 20:00 Gözleri KaraDeniz

TRT 1 Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

TRT 1 Yayın Akışı - 7 Ekim Salı

  • 09:20 Adını Sen Koy

  • 10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

  • 13:15 Seksenler

  • 14:40 Gönül Dağı

  • 17:45 Lingo Türkiye

  • 19:00 Ana Haber

  • 19:55 İddiaların Aksine

  • 20:00 Mehmed: Fetihler Sultanı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
