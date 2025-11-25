Salesforce Türkiye Partneri Kofana Digital

Sales Cloud: Salesforce Sales Cloud, satış performansını artırmak, müşteri etkileşimlerini güçlendirmek ve iş büyümesini desteklemek amacıyla geliştirilen, dünyanın lider Müşteri İlişkileri Yönetimi (CRM) platformudur. Satış süreçlerini sadeleştiren, görevleri otomatikleştiren ve satış ekiplerinin fırsatları daha hızlı kapatmasını sağlayan kapsamlı araçlar sunar.

Marketing Cloud : Salesforce Service Cloud, işletmelerin dünya standartlarında müşteri hizmetleri ve destek sunmasını sağlayan kapsamlı bir CRM platformudur. Daha hızlı çözümler, kesintisiz müşteri etkileşimleri ve tüm kanallarda kişiselleştirilmiş deneyimler sunmayı mümkün kılar.

Service Cloud: Salesforce Marketing Cloud, işletmelerin her kanalda kişiselleştirilmiş ve veri odaklı pazarlama kampanyaları yürütmesini sağlayan lider bir dijital pazarlama platformudur. Tüm temas noktalarında kesintisiz ve bağlantılı müşteri yolculukları oluşturulmasına yardımcı olur.

Data Cloud: Salesforce Data Cloud, tüm kaynaklardan gelen verileri bir araya getirerek müşterilere ait tekil ve dinamik bir görünüm oluşturan gerçek zamanlı bir müşteri veri platformudur (CDP). Bu sayede kişiselleştirme, segmentasyon ve analiz süreçleri çok daha güçlü hale gelir.

Tableau: Tableau, verileri görselleştirerek analiz etmeyi sağlayan lider bir iş zekâsı platformudur. Etkileşimli panolar ve yapay zeka destekli içgörüler ile kullanıcıların hızlı ve doğru kararlar almasına olanak tanır.

MuleSoft: MuleSoft, uygulamalar, sistemler ve veri kaynakları arasında entegrasyonu kolaylaştıran lider bir API yönetimi ve entegrasyon platformudur. İşletmelerin sistemlerini birleştirerek süreçleri hızlandırmasına ve dijital dönüşümünü gerçekleştirmesine olanak sağlar.

Slack: Slack, ekiplerin birlikte daha verimli çalışmasını sağlayan modern bir dijital çalışma alanıdır. Salesforce ile entegrasyonu sayesinde kritik bilgilere anında erişim sağlar, ekiplerin süreçleri hızla yönetmesine ve doğrudan iş üstünde aksiyon almasına imkan tanır.

Agentforce: AgentForce, Salesforce’un güçlü yapay zeka (AI) ve otomasyon teknolojilerini bir araya getiren çözümüdür. Satış, pazarlama ve müşteri hizmetlerini optimize ederek işletmelerin zaman tasarrufu sağlamasına ve veriye dayalı kararlar almasına katkı sağlar.