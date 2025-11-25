Salesforce Türkiye Partneri Kofana Digital
CRM dönüşüm projeleri, sadece teknik bir entegrasyon süreci değil; şirketlerin iş yapış biçimlerini, müşteriyle kurduğu ilişkiyi ve rekabet stratejisini kökten dönüştüren stratejik bir adımdır. Bu dönüşümün sürdürülebilir başarıya ulaşabilmesi ise ancak doğru danışmanlık partneri, doğru çözüm mimarisi ve geleceğe yönelik bir vizyon ile mümkündür. Salesforce iş ortağı Kofana Digital olarak, Salesforce danışmanlığındaki uzmanlığımızı;
Farklı sektörlerde edindiğimiz proje deneyimi,
Alanında sertifikalı uzman ekibimiz,
Salesforce ekosistemine olan derin hâkimiyetimiz ile birleştiriyor; kurumların dijital dönüşüm yolculuğunda en güçlü iş ortağı olarak konumlanıyoruz.
Salesforce’un sunduğu ileri seviye çözümleri, her kuruma özel olarak kurguladığımız stratejilerle entegre ederek; sadece bugünün değil, geleceğin iş ihtiyaçlarına da şimdiden yanıt veriyoruz. Bugüne kadar 25’ten fazla ülkede, 300’ün üzerinde Salesforce projesini başarıyla tamamladık. Eğer Salesforce danışmanlığı konusunda Türkiye’nin en iyisini arıyorsanız, Kofana Digital olarak doğru adrestesiniz.
Salesforce’un Tüm Modüllerinde Uçtan Uca Hizmet
Kofana Digital ile Farklı Sektörlere Özel Derinleşen Proje Yaklaşımı
