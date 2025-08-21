onedio
Sadece Durmadan İndirim Kovalayan Profesyonel Alışverişçilerin Bildiği 10 Sır

Turkcell
Turkcell - Onedio Üyesi
21.08.2025 - 19:06

Bu iyiliği kimse kimseye yapmaz! Aslında bunlar sır. Kimseye söylemememiz lazım ama dayanamadık ve herkesle paylaşmak istedik...

Bu içeriğimizde sizin için sadece profesyonel alışverişçilerin bildiği baaaazı özel sırları listeledik. Acaba sen onlardan kaç tanesine hakimsin? Hazırsan gel birlikte inceleyelim!

1. Öncelikle şunu bilmelisin: Bildirimlerin açık olsun!

Nerede ne fırsat var bilmek profesyonel indirimciliğin özüdür. Bildirimlerin açık olması, sınırlı ve büyük indirimlerini kaçırmanı engeller.

2. Sepeti doldurmak bedava. Ama hemen alma!

Bu eski bir taktik. İhtiyaçlarını düşün, sepeti doldur, sonra çık. Bir gün o ünlü 'Sepetindeki ürün %30 indirimde!' maili gelecek...

3. Spam klasöründe bir hazine yatıyor olabilir.

Arada bir spam kutunu da kontrol et. “Bu mail ne ya?” deme. Çünkü bazen orada “Sana özel kod: İLKALIŞVERİŞ20” gibi altın değerinde indirim mailleri gizleniyor olabilir.

4. Markaların ve pazar yerlerinin Instagram hesaplarında bizden gizli bir şeyler dönüyor olabilir.

Gizli kod, 3 saatlik fırsat, sadece swipe up yapanlara özel kupon... Aman kaçırma!

5. İndirim forumlarını ve sosyal medya hesaplarını takip et, aklını kaçırırsın!

Bazen öyle indirimler denk geliyor ki ağzımız açık kalıyor...

6. Teşhir ürünü zannettiğin kadar kötü bir şey değil...

Bir ürün mağazada duruyor diye fiyatı çoooook fazla düşüyorsa şöyle bir incelemekte fayda var. Teşhir ürününü duyunca iğrenme. Önce meraklan, incele, araştır. İşine gelirse alırsın.

7. Influencer kodlarını mutlaka kullan.

Üstelik hepsini takip etmene de gerek yok. Küçük bir Google aramasıyla influencer'ların kodlarına erişebilirsin.

8. Bir köşede soteye yatıp fiyatları takip et.

Bir şeyin gerçekten indirimde mi olduğunu anlamanın en kesin yolu fiyat geçmişini bilmek. Favorilere ekle, ekran görüntüsü al, hatta gerekirse bir Excel tablosu yap ama n'olursa olsun gözünü açık tut ve almak istediğin ürünlerin fiyatlarını takip et.

9. Unutma! Herhangi bir şeyin internette kesin daha ucuzu vardır...

Kira, stok, enerji gibi maliyetlerin yanı sıra internetteki acayip rekabet de düşünülürse herhangi bir mağazada daha ucuza satmak imkansıza yakın. Ne alacak olursan ol kesinlikle internette bi' arat.

10. Nakit iade kampanyalarını kesin kullan. Çünkü Paycell'de nakit iade seni bekliyor!

Paycell ile harcadıkça kazan, kazandıkça harca!

Hemen Paycell'i indirip kampanyaya katılarak nakit iade almaya başlayabilirsin!

