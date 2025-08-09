Ruhuna İyi Gelecek Cümle Ne?
Hayat bazen yorucu, bazen karmaşık, bazen de sessiz bir kalabalık gibi. Böyle anlarda bir cümle bile ruhuna dokunabilir, içini hafifletip sana güç verebilir. Bu testte, senin şu an en çok duymaya ihtiyacın olan o iyileştirici cümleyi bulacağız.
Hadi teste!
1. Şu an hangi duygun baskın?
2. En çok neye ihtiyacın var?
3. En son ne zaman güldün hatırlıyor musun?
4. Bir rüya görsen, neyle ilgili olmasını isterdin?
5. Bu ara seni en çok ne düşündürüyor?
6. En çok hangisi seni sakinleştirir?
7. Geçmişte seni en çok zorlayan neydi?
8. Kalbinde hala yer verdiğin ama söylemediğin bir şey var mı?
9. Hayatını bir film yapsalar hangi tür olurdu?
10. Hayat sana ne öğretti?
Senin ruhuna iyi gelecek cümle "Bu da geçecek."
Senin ruhuna iyi gelecek cümle "Sen olduğun halinle yeterlisin."
Senin ruhuna iyi gelecek cümle "Her gün yeniden başlayabilirsin."
Senin ruhuna iyi gelecek cümle "Kendin için yaşamalısın."
