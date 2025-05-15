Ruhuna En Uygun İstanbul Semti Hangisi?
İstanbul, tarih kokan sokakları, hareketli yaşam tarzı ve benzersiz manzaraları ile herkesin kalbini çalan büyüleyici bir şehir. Ancak bu şehirde yaşamak isteyen herkesin aklında aynı soru var: Hangi semt bana en uygun? İstanbul'un her semti, kendine has özellikleri ve atmosferi ile farklı bir yaşam tarzını temsil ediyor. Peki, senin ruhuna en uygun İstanbul semti hangisi?
Ruhuna En Uygun İstanbul Semti Hangisi?
Haydiiii!
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1. Cinsiyetini seçer misin?
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2. Yaşını da seçer misin?
3. Bir gününü en keyifli şekilde nasıl geçirirsin?
4. Senin için "şehir hayatı" deyince aklına ilk ne geliyor?
5. Bir kitapçıya girdiğinde ilk yöneldiğin raf hangisidir?
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6. Hafta sonu kaçamaklarında tercihin nedir?
7. İdeal yaşam tarzını tek kelimeyle tanımla desek?
8. Ulaşım senin için ne kadar önemli?
9. Hangi kahve seni daha çok yansıtır?
10. Son olarak bir ev dekorasyonu seçer misin?
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2021 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden mezun olduktan sonra, medya ve dijital içerik üretimi alanındaki kariyerime Onedio bünyesinde başladım. Kariyerim boyunca, farklı kategorilerde içerik üreterek geniş bir deneyim kazandım. Ancak, özellikle test kategorisindeki içeriklerime odaklanarak, hedef kitleyi hem eğlendirmeyi hem de onlara değerli bir deneyim sunmayı amaçladım. Yaratıcı içeriklerle, okuyucuların ilgisini çekmek ve onların dijital ortamda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak, çalışma anlayışımın temelini oluşturuyor. Hem içerik üretimi hem de dijital medya trendlerini takip etme konusundaki tutkum, beni sürekli olarak gelişen medya dünyasına uyum sağlamaya yönlendiriyor.
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Beykoz.. çok severim.
20 yıl öncesinin Beylerbeyi, Kuzguncuk, Çengelköy’ü.
ilanlara baktım da 30 yaş üstü 2+1 binalar 9-10 milyondan başlıyor. en iyisi kendi evim 😃