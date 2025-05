Ruhuna En Uygun İstanbul Semti Hangisi?

Moda ruhunu yansıtıyor. Sen sıradanın ötesine geçmek isteyen, detaylarda güzellik arayan birisin. Hayatı sadece yaşamakla kalmaz, onun içinde kendine özgü izler bırakırsın. İşte bu yüzden Moda, senin ruhunun en doğal yansımasıdır. Burada hayat yavaş akar ama hiçbir zaman sıkıcı değildir. Moda sokaklarında yürürken karşına çıkan her duvar resmi, her eski apartman, her kediyle dolu pencere seni gülümsetir. Çünkü sen, küçük şeylerde büyük anlamlar bulanlardansın. Kafelerde kitap okuyarak saatler geçirebilir, eski bir plakçıda kaybolabilir ya da sahilde oturup sadece denizi seyredebilirsin. Moda’nın o bohem, özgür ve hafif melankolik havası sana iyi gelir. Senin gibi özgür ruhlar için Moda bir yer değil, bir hissin vücut bulmuş halidir.