Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü

60 yaşındaki ünlü aktör Rolling Stone'a verdiği röportajla derginin web sitesinde bulunan en çılgın profillerden birine sahip. Depp, eski oda arkadaşının bir banka soyguncusu olduğunu, bir keresinde tüm ev halkını uyuz ettiğini, Titanik'in yeniden çekiminin bir küvette yapılması gerektiğini düşündüğünü ve Usame bin Ladin'i yakalamak için uçakların Irak üzerine yasaklı madde dökülmesi gerektiğini söylediğini anlattı. 'Bir sürü lanet alırsınız, b*k püskürten büyük lanet uçaklardan ve yasaklı maddeyi salarsınız. Her yeri doyurursun. Her bir şey mağarasından gülümseyerek ve mutlu bir şekilde çıkacaktır,' diye söylediğini anlattı. Bir ara Johnny reis gitar falan çalıyor röportajı yapmaya gelen kişiye. İşi bitince, eleman artık gidecek yani, sonra Depp kapıyı açamıyor ve çocuk çitlerin üzerinden atlayarak çıkıyor.