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Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü

Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
20.04.2024 - 08:01

Ünlüler dünyasının en eğlenceli ve bir o kadar da yüz kızartıcı tarafını keşfetmeye hazır olun. Kimisi sebzeyi yıkamadan yemeyi seviyor, kimisi pet şişeye işiyor... Verdikleri röportajlarda paylaştığı hikayeleri anlatırken yeri geldi utanan, kahkaha atan ve gerilen 14 ünlü. Bayağı bi' rahatsız olmaya hazırsanız içeriğimize buyurun.👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
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1. Johnny Depp

1. Johnny Depp

60 yaşındaki ünlü aktör Rolling Stone'a verdiği röportajla derginin web sitesinde bulunan en çılgın profillerden birine sahip. Depp, eski oda arkadaşının bir banka soyguncusu olduğunu, bir keresinde tüm ev halkını uyuz ettiğini, Titanik'in yeniden çekiminin bir küvette yapılması gerektiğini düşündüğünü ve Usame bin Ladin'i yakalamak için uçakların Irak üzerine yasaklı madde dökülmesi gerektiğini söylediğini anlattı. 'Bir sürü lanet alırsınız, b*k püskürten büyük lanet uçaklardan ve yasaklı maddeyi salarsınız. Her yeri doyurursun. Her bir şey mağarasından gülümseyerek ve mutlu bir şekilde çıkacaktır,' diye söylediğini anlattı. Bir ara Johnny reis gitar falan çalıyor röportajı yapmaya gelen kişiye. İşi bitince, eleman artık gidecek yani, sonra Depp kapıyı açamıyor ve çocuk çitlerin üzerinden atlayarak çıkıyor.

2. Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton

2. Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton

İkilinin kanı kaynadığı ve her yerlerinden romantiklik aktığı dönemlerde, kırmızı halıya çıkmadan önce bir MTV muhabirine yolda ateşli anlar geçirdiklerini anlattılar. Kadın diyor ki 'Bireysel olarak ya da birlikte bir arabada yaptığınız en heyecan verici şey neydi?' Sonra Thornton da, 'Sanırım bugündü. Arabada yaşadığım en sevdiğim şey bugündü. Buraya gelmeden hemen önce. Size karşı dürüst olacağım, buraya gelirken arabada seks yaptık.' dedi.

Röportajın tamamını izlemek için👇

3. Robert Pattinson

3. Robert Pattinson

Sizin için yeterince tuhaf değilse, Robert Pattinson'ın 'Piccolini Cuscino' adını verdiği 'elinizde tutabileceğiniz makarna' iş fikrinden bahsettiği GQ röportajından bahsedelim. Röportajı yapan kişi için bunu göstermeye karar veriyor çünkü 'belki GQ'da söylersem bir ortak bulabilirim' diyor. Sonra röportajı yapan kişiye eski bir kutu mısır gevreği, dev bir çakmak, dokuz paket önceden dilimlenmiş peynir ve sos gösterir. Eline eldivenleri giyiyor ve folyoyu bükerek içine şeker, ufalanmış mısır gevreği, sos ve önceden dilimlenmiş peynir koyduğu bir top haline getiriyor. Mikrodalgada makarna pişirmeye çalışıyor kısaca. Makarnayı çıkarıyor ve 'Pişip pişmediğini bilmiyorum' deyip yine de folyoya koyuyor. 'Yani, bunun işe yarama ihtimali kesinlikle yok.' diyor röportajı yapan kişiye, sonra yarım bir çörek koyuyor ve çakmağıyla yakıyor, bu sırada yanlışlıkla eli falan yanıyor. Ardından daha fazla folyo ile sarıyor, birkaç kez sıkıyor ve mikrodalga gibi görünen ama fırın olduğunu iddia ettiği bir şeye 10 dakika boyunca koymaya karar veriyor. Röportajı yapan kişiye göre, fırının/mikrodalganın içindeyken 'bir şimşek çakıyor' ve 'Pattinson dışarıda birisi ateş açmış gibi eğiliyor', ardından çömeliyor ve kıkırdıyor. Fırın/mikrodalga kararıyor ve Pattinson ona bakarak şöyle diyor: 'Evet, sanırım bunu biraz yalnız bırakmalıyım. Ama bu bir Piccolini Cuscino.'

4. Millie Bobby Brown

4. Millie Bobby Brown

Röportajı yapan kişi 'Bir havuç meraklısı olduğunuzu duyduk, bu yüzden en iyi havuç şekli hakkında uzman görüşünüzü almak istiyoruz.' derken, Millie önüne koyulan havuç türlerinden en bahçeden taze taze kopartıp getirilmişini yemeye başlıyor. Sonra rendelenmiş havucu sevmediğini söyleyip bebek havuçları görünce 'ama bunlar iyi' diyor. Sonra yediği yıkanmamış gibi görünen havucu göstererek 'Bunlar harika. Ne kadar kirliyse o kadar iyidir.' diyerek bir internet 'meme'i haline geliyor.

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Röportajın tamamını izlemek için👇

5. Chris Evans

5. Chris Evans

Biraz da, Kaptan Amerika vizyona girmeden önce yapılan ve Chris Evans'ın yazarla yoğun bir şekilde flört ettiği ve onu birkaç günlüğüne yakın çevresine aldığı bir muhabirden bahsedelim. Hatta sarhoş olduktan sonra onun evinde kalmış, 'bilardo masasının üzerinden atlama' oyunu oynamışlar ve eve giderken de pencereden atlayarak kaçmış. Chris'in sözleri o kadar da tuhaf değil, ancak 'hayatında en mutlu olduğu zamanların gün batımı ya da şelale gördüğü zamanlar' olduğunu söylüyor ve beşlik çakmaya ve 'kendi konuşmasını duymaktan bıktığında mastürbasyon hareketleri' yapmaya güçlü bir eğilimi var gibi görünüyor.

6. Kim Kardashian

6. Kim Kardashian

Kim Kardashian, eğer daha genç görünmesini sağlayacaksa kaka yemeyi düşünebileceğini itiraf etmişti. The New York Times'a eğer işe yararsa 'düşünebileceğini' söylemişti.

7. Channing Tatum

7. Channing Tatum

Röportajcının sarhoş olup bir ünlüyle çılgınca vakit geçirdiği, uzun ve eğlenceli bir röportajdan bahsedelim. Channing Tatum'un gazeteciyi 'kampa' götürdüğü bu röportajda ortaya çıkanlardan biri de Tatum'un, havuza çıplak gelerek şaşırttığı Marlon Wayans gibi arkadaşlarına 'spontane ev istilası' dediği şeyi yapmayı çok sevmesi. Hatta barda 'Sıradan Tom' adında bir adam da dahil olmak üzere bir dizi tuhaf karakterle tanışmışlar; Tom, onlara 'kasabada zaten bir Deli Tom ve bir Vietnam Tom olduğu için' böyle adlandırıldığını söylemiş. Sıradan Tom onlara karısını falan göstermiş ve karısı hakkında: 'Kanserdi. Şimdi iyileşiyor ama dişlerini ve memesini kaybetti. Eskiden tuğla gibi yapılıydı.' demiş. Elemanın ve Tatum'un kalması için rastgele bir adamın evine götürmüş (barda tanıştıkları iki adamın arkadaşı) ama onun yerine kasabanın terk edilmiş hapishanesinde uyumaya karar vermişler, ancak Tatum'un hapishane hücresindeki ürkütücü bir mankenin yanında uyumak çok korkutucu olduğu için dışarıda çalıların arasında uyumuşlar.

8. Kelly Clarkson

8. Kelly Clarkson

Kelly Clarkson bir keresinde çok kötü kaka yapmak zorunda kaldığını, sonra bir çöp kutusu bulup onu resmen parçaladığını anlattı. Kelly şöyle hatırlıyor: 'Bir çeşit yemekten dolayı harap olmuştum ve... bir arenadaydık - bu hikayeyi anlatmamalıyım, ama dediğim gibi, bir filtrem yok... Hızlı değişim için sahne arkasına koşmak zorunda kaldım... Bu zavallı çöp kutusunu aldım ve onu mahvettim. Çok kötüydü. Ve bunu düzeltmemiz gerekebilir, ama sadece söylüyorum. Olur böyle şeyler! Ne yapacaksın?'

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9. Prens Harry

9. Prens Harry

Prens Harry penisinde soğuk ısırması olduğunu, Stephen Colbert'e söyledi: 'Durum şu, gaziler Kuzey Kutbu'na doğru bir yürüyüş yapıyorlardı. Onların tüm eğitimleri vardı, benimse hiç yoktu. Ben de 'Ne kadar kötü olabilir ki?... Burası sadece Kuzey Kutbu, hava sadece eksi 35 derece. Salopetim var, ceketim var, sıcak tutacak eşyalarım var, ihtiyacım olan her şey var. Güney Kutbu'na gittiğimde yanımda olmayan şey ise bir penis yastığıydı.'

10. Jennifer Lawrence

10. Jennifer Lawrence

Jennifer Lawrence, Youtube'da viral olan 'Hot Ones' isimli bir talk show'a katılıyor. En az acı soslu kanattan, balyoz yemiş itkisi uyandıran acı soslu kanata kadar bir sıralama var ve sohbet eşliğinde bu sıralamaya göre bir bir kanatları götürüyorlar. Lawrence, videonun sonlarına geldikçe gözleri falan doluyor konuşmakta zorlanıyor. Acıdan ağlayıp bol bol süt ve soğuk su tüketiyor haliyle. Dayanamayıp, 'Hiç bir şey işe yaramıyor. Her yerim acıyor.' diye bağırıyor. Röportajından ve acı kanatları sindirdikten sonra 'tutkuyla' kustuğunu söyledi.

Röportajın tamamını izlemek için👇

11. Dwayne Johnson - The Rock Abimiz

11. Dwayne Johnson - The Rock Abimiz

Dwayne Johnson Esquire'a şunları söyledi: 'Su şişelerime işiyorum ama durumumu açıklamama bir izin verin. Aslında sadece su için satın aldığım ve kullanmayı bitirdiğinizde yıkayıp temizlediğiniz bir su şişesi değil. Bunlar sadece artık kullanmadığım şişeler. Genellikle egzersiz yaptığım spor salonlarında banyo bulunmuyor çünkü buralar demir cenneti. Sadece sıcak, terli ve kirli oluyorlar.' Yani The Rock abimiz gym'de su şişesine işiyormuş.

12. RuPaul

12. RuPaul

RuPaul bir keresinde bir adamın boğulmasını izlediğine dair bir hikaye anlatmıştı. Buzzfeed'e 'Bir keresinde Hudson Nehri'ne bakan bir yerim vardı ve yelkenli teknedeki bir adamın alabora olduğunu gördüm ve 'Birini aramalıyım' diye düşünerek telefona gittim. Ama sonra düşündüm ki, yapabileceğim en iyi şey ne? Ne yapacağım biliyor musunuz? Bu kişi için dua edeceğim. Onlara sevgi dolu enerji göndereceğim.' RuPaul adamın hayatta kalıp kalmadığını söylemiyor.

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13. Tom Brady

13. Tom Brady

Tom Brady, Rob Gronkowski'nin 'muhteşem' penisi hakkında yorum yapması... Futbolcuların soyunma odalarında çıplak dolaşma eğiliminden bahsederken Rob'un 'tam da olmasını beklediğiniz gibi' 'harika' bir penisi olduğu yorumunu yaptı.

14. Kelly Ripa ve Mark Consuelos

14. Kelly Ripa ve Mark Consuelos

Kelly Ripa, eşi Mark Consuelos ile seks yaparken, kızı Lola ile nasıl 'göz teması kurduğunu' anlattı. Çift, Lola'nın kendilerine 'Doğum günümü mahvettiniz! Ve hayatımı! Eskiden renkli görürdüm ama şimdi her şey gri! Bunu bana nasıl yaparsınız? Sizin neyiniz var böyle?' dediğini söyledi. Yazık çocuk hayatının travmasını yaşamış...

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