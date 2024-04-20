Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü

Sizin için yeterince tuhaf değilse, Robert Pattinson'ın 'Piccolini Cuscino' adını verdiği 'elinizde tutabileceğiniz makarna' iş fikrinden bahsettiği GQ röportajından bahsedelim. Röportajı yapan kişi için bunu göstermeye karar veriyor çünkü 'belki GQ'da söylersem bir ortak bulabilirim' diyor. Sonra röportajı yapan kişiye eski bir kutu mısır gevreği, dev bir çakmak, dokuz paket önceden dilimlenmiş peynir ve sos gösterir. Eline eldivenleri giyiyor ve folyoyu bükerek içine şeker, ufalanmış mısır gevreği, sos ve önceden dilimlenmiş peynir koyduğu bir top haline getiriyor. Mikrodalgada makarna pişirmeye çalışıyor kısaca. Makarnayı çıkarıyor ve 'Pişip pişmediğini bilmiyorum' deyip yine de folyoya koyuyor. 'Yani, bunun işe yarama ihtimali kesinlikle yok.' diyor röportajı yapan kişiye, sonra yarım bir çörek koyuyor ve çakmağıyla yakıyor, bu sırada yanlışlıkla eli falan yanıyor. Ardından daha fazla folyo ile sarıyor, birkaç kez sıkıyor ve mikrodalga gibi görünen ama fırın olduğunu iddia ettiği bir şeye 10 dakika boyunca koymaya karar veriyor. Röportajı yapan kişiye göre, fırının/mikrodalganın içindeyken 'bir şimşek çakıyor' ve 'Pattinson dışarıda birisi ateş açmış gibi eğiliyor', ardından çömeliyor ve kıkırdıyor. Fırın/mikrodalga kararıyor ve Pattinson ona bakarak şöyle diyor: 'Evet, sanırım bunu biraz yalnız bırakmalıyım. Ama bu bir Piccolini Cuscino.'