Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü
Röportajlarında Gelmiş Geçmiş En Trajikomik ve Rahatsız Edici Açıklamalar Yapan 14 Ünlü
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/chelseastewa...
Ünlüler dünyasının en eğlenceli ve bir o kadar da yüz kızartıcı tarafını keşfetmeye hazır olun. Kimisi sebzeyi yıkamadan yemeyi seviyor, kimisi pet şişeye işiyor... Verdikleri röportajlarda paylaştığı hikayeleri anlatırken yeri geldi utanan, kahkaha atan ve gerilen 14 ünlü. Bayağı bi' rahatsız olmaya hazırsanız içeriğimize buyurun.👇
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1. Johnny Depp
2. Angelina Jolie ve Billy Bob Thornton
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3. Robert Pattinson
4. Millie Bobby Brown
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5. Chris Evans
6. Kim Kardashian
7. Channing Tatum
8. Kelly Clarkson
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9. Prens Harry
10. Jennifer Lawrence
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11. Dwayne Johnson - The Rock Abimiz
12. RuPaul
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13. Tom Brady
14. Kelly Ripa ve Mark Consuelos
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