"Acı Çekmeden Güzellik Olmaz" Sözünü Fazla Ciddiye Alıp Giydikleri Kıyafetlerle Canını Yakan Ünlüler
"Acı Çekmeden Güzellik Olmaz" Sözünü Fazla Ciddiye Alıp Giydikleri Kıyafetlerle Canını Yakan Ünlüler
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
Ünlülerin kırmızı halıda giydiği meşhur elbiseleri her ne kadar bize mükemmel görünse de, buzdağının görünmeyen kısmı elbette vardır. Bayılanından, nefessiz kalana, oturamayanından yaralananına kadar her türlü badireyi atlatan bu ünlüleri ve kıyafeti giydiklerinde çektiği acıları anlattıkları bu seriyi sizin için derledik. İşte kırmızı halı görünümlerinin ne kadar rahatsız olabileceğini ortaya koyan ünlüler.👇
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1. 2024 Milano Moda Haftasında, Anne Hathaway bir korse ile kırmızı bir Versace marka elbise giymişti. Instagram'da elbise ile oturmanın ne kadar çileli olduğunu da işte tam olarak şu şekil gösterdi:
2. Ünlü aktris Zendaya'nın Venedik'teki 2021 Dune galasında giydiği ıslak görünümlü Balmain elbisesi, podyumda gördüğü bir korseden esinlenerek modellenmiş.
3. Elle Fanning, 2019 Cannes Film Festivali'ndeki yemekte, göğüs kısmını saran 1950 Vintage Prada elbisesiyle baygınlık geçirmişti, çünkü elbise çok dardı.
4. 2018 Met Gala'da Priyanka Chopra Jonas, Ralph Lauren elbisesinin altındaki korsenin içinde nefes alamadığını söylemişti. Silinen bir Instagram gönderisinde, "Kaburgalarım yeniden şekillendirilmiş gibi hissettim" dedi.
5. 2023'teki bir Victoria's Secret etkinliğinde Doja Cat, Victoria's Secret iç çamaşırını ortaya çıkaran sırt dekolteli bir elbise giymişti.
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6. Bella Hadid, 2018 Met Gala'da Chrome Hearts elbisesi ve onunla uyumlu Chrome Hearts x Gareth Pugh işbirliği olan görkemli duvak takmıştı.
7. 2017 Altın Küre ödül töreninden sonra Naomie Harris, Armani marka elbisesiyle zar zor nefes aldığını söyledi. Ayrıca elbisenin kırışmaması için gösteriye giderken arabada bildiğiniz düz bir şekilde yatmak zorunda kaldı.
8. 2019 Met Gala'da, Kim Kardashian'ın giydiği Mugler marka ıslak görünümlü elbise Kim'in dediğine göre epey bir nefes egzersizi gerektirmiş.
9. Kim Kardashian'ın 2021 Met Gala'da giydiği şu bomba etkisi yaratan Balenciaga marka tulumu hatırlıyor musunuz?
10. 2020 Oscar Ödülleri Vanity Fair after partisinde Kim Kardashian Vintage bir Alexander McQueen ve Kylie Jenner da Ralph & Russo marka bir elbise giymişti.
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11. 2016 Met Gala'da Kylie Jenner gümüş rengi bir Balmain marka elbise giymişti.
12. Ve son olarak Kylie Jenner'ın bilerek ve isteyerek nefessiz kalma çabası.
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