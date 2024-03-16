"Acı Çekmeden Güzellik Olmaz" Sözünü Fazla Ciddiye Alıp Giydikleri Kıyafetlerle Canını Yakan Ünlüler

Silinen Instagram hikayelerinde, 'Bir elbise giydiğinizde ve tüm vajinanız bütün gece dışarıda olduğunda, elbisenin askıları memelerinizi dizlerinize kadar çektiğinde ve tek istediğiniz bir slip elbise olduğunda çılgınca ama konudan sapıyorum... Bu s*rtük idrar yolu enfeksiyonu olabilirdi... Ne güzel bir gece. Şu ayarlanamayan askılar.' dedi. Ardından, 'Çamaşırın elbiseye dikildiğini öğrendim, onu giydiğimde, omuz askıları sağ olsun ipi rahim ağzımdan yukarı kadar çekti ve beni ortadan ikiye böldü.' ve 'onu güvelere yedireceğini' de söyledi.