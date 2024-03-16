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"Acı Çekmeden Güzellik Olmaz" Sözünü Fazla Ciddiye Alıp Giydikleri Kıyafetlerle Canını Yakan Ünlüler

"Acı Çekmeden Güzellik Olmaz" Sözünü Fazla Ciddiye Alıp Giydikleri Kıyafetlerle Canını Yakan Ünlüler

Nida Torun
Nida Torun - Onedio Üyesi
16.03.2024 - 13:01

Ünlülerin kırmızı halıda giydiği meşhur elbiseleri her ne kadar bize mükemmel görünse de, buzdağının görünmeyen kısmı elbette vardır. Bayılanından, nefessiz kalana, oturamayanından yaralananına kadar her türlü badireyi atlatan bu ünlüleri ve kıyafeti giydiklerinde çektiği acıları anlattıkları bu seriyi sizin için derledik. İşte kırmızı halı görünümlerinin ne kadar rahatsız olabileceğini ortaya koyan ünlüler.👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kristenharri...
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1. 2024 Milano Moda Haftasında, Anne Hathaway bir korse ile kırmızı bir Versace marka elbise giymişti. Instagram'da elbise ile oturmanın ne kadar çileli olduğunu da işte tam olarak şu şekil gösterdi:

2. Ünlü aktris Zendaya'nın Venedik'teki 2021 Dune galasında giydiği ıslak görünümlü Balmain elbisesi, podyumda gördüğü bir korseden esinlenerek modellenmiş.

2. Ünlü aktris Zendaya'nın Venedik'teki 2021 Dune galasında giydiği ıslak görünümlü Balmain elbisesi, podyumda gördüğü bir korseden esinlenerek modellenmiş.

Elbise tamamen onun vücuduna göre şekillendirilmiş ve stilisti Law Roach, bu elbiseyi tasarlamak için Zendaya'nın evine vücudunun kalıbını çıkarmak için birini göndermiş. Harper's Bazaar'a dediğine göre: 'Bu deriden yapıldı. Sıvı gibi görünüyor ama tamamen katı. Bu yüzden içinde oturmak ve nefes almak gerçekten zor çünkü nefes alamıyorsunuz. Çok zor, bu yüzden tüm film boyunca sadece nefes almaya odaklanıyorum.' Anlayacağınız Zendaya kaskatı bir kalıp giymiş.

3. Elle Fanning, 2019 Cannes Film Festivali'ndeki yemekte, göğüs kısmını saran 1950 Vintage Prada elbisesiyle baygınlık geçirmişti, çünkü elbise çok dardı.

3. Elle Fanning, 2019 Cannes Film Festivali'ndeki yemekte, göğüs kısmını saran 1950 Vintage Prada elbisesiyle baygınlık geçirmişti, çünkü elbise çok dardı.

Bayıldığı sırada sandalyesinden düşmüş ve kız kardeşi Dakota Fanning, Elle'nin ayağa kalkmasına yardım etmiş. Olaydan sonra Elle, Instagram hesabına şöyle bir fotoğraf atıp, altına 'Hay aksi, bu gece 1950'den kalma Prada balo elbisemle bayılma nöbeti geçirdim ama her şey yolunda!' yazmıştı.

4. 2018 Met Gala'da Priyanka Chopra Jonas, Ralph Lauren elbisesinin altındaki korsenin içinde nefes alamadığını söylemişti. Silinen bir Instagram gönderisinde, "Kaburgalarım yeniden şekillendirilmiş gibi hissettim" dedi.

4. 2018 Met Gala'da Priyanka Chopra Jonas, Ralph Lauren elbisesinin altındaki korsenin içinde nefes alamadığını söylemişti. Silinen bir Instagram gönderisinde, "Kaburgalarım yeniden şekillendirilmiş gibi hissettim" dedi.

5. 2023'teki bir Victoria's Secret etkinliğinde Doja Cat, Victoria's Secret iç çamaşırını ortaya çıkaran sırt dekolteli bir elbise giymişti.

5. 2023'teki bir Victoria's Secret etkinliğinde Doja Cat, Victoria's Secret iç çamaşırını ortaya çıkaran sırt dekolteli bir elbise giymişti.

Silinen Instagram hikayelerinde, 'Bir elbise giydiğinizde ve tüm vajinanız bütün gece dışarıda olduğunda, elbisenin askıları memelerinizi dizlerinize kadar çektiğinde ve tek istediğiniz bir slip elbise olduğunda çılgınca ama konudan sapıyorum... Bu s*rtük idrar yolu enfeksiyonu olabilirdi... Ne güzel bir gece. Şu ayarlanamayan askılar.' dedi. Ardından, 'Çamaşırın elbiseye dikildiğini öğrendim, onu giydiğimde, omuz askıları sağ olsun ipi rahim ağzımdan yukarı kadar çekti ve beni ortadan ikiye böldü.'  ve 'onu güvelere yedireceğini' de söyledi.

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6. Bella Hadid, 2018 Met Gala'da Chrome Hearts elbisesi ve onunla uyumlu Chrome Hearts x Gareth Pugh işbirliği olan görkemli duvak takmıştı.

6. Bella Hadid, 2018 Met Gala'da Chrome Hearts elbisesi ve onunla uyumlu Chrome Hearts x Gareth Pugh işbirliği olan görkemli duvak takmıştı.

Instagram hikayesinde, 'Neden hareket edemediğimi merak eden varsa, bunun nedeni Jen Atkin adında bir efsanenin kafama 5 kiloluk bir duvak dikmiş olmasıdır.' dedi.

7. 2017 Altın Küre ödül töreninden sonra Naomie Harris, Armani marka elbisesiyle zar zor nefes aldığını söyledi. Ayrıca elbisenin kırışmaması için gösteriye giderken arabada bildiğiniz düz bir şekilde yatmak zorunda kaldı.

7. 2017 Altın Küre ödül töreninden sonra Naomie Harris, Armani marka elbisesiyle zar zor nefes aldığını söyledi. Ayrıca elbisenin kırışmaması için gösteriye giderken arabada bildiğiniz düz bir şekilde yatmak zorunda kaldı.

8. 2019 Met Gala'da, Kim Kardashian'ın giydiği Mugler marka ıslak görünümlü elbise Kim'in dediğine göre epey bir nefes egzersizi gerektirmiş.

8. 2019 Met Gala'da, Kim Kardashian'ın giydiği Mugler marka ıslak görünümlü elbise Kim'in dediğine göre epey bir nefes egzersizi gerektirmiş.

Wall Street Journal'a da 'Hayatımda hiç böyle bir acı hissetmemiştim. Korseyi çıkardıktan sonraki halimin fotoğraflarını size göstermem gerek - sırtımdaki ve karnımdaki izler...' dedi.

9. Kim Kardashian'ın 2021 Met Gala'da giydiği şu bomba etkisi yaratan Balenciaga marka tulumu hatırlıyor musunuz?

9. Kim Kardashian'ın 2021 Met Gala'da giydiği şu bomba etkisi yaratan Balenciaga marka tulumu hatırlıyor musunuz?

Kim resmen etrafında kim olduğunu görememiş. Instagram hikayesinde, kız kardeşi Kendall'ı ayırt edemediğini ve onu ışıltılı elbisesinden yayılan ışıklardan tanıdığını söyledi. Ayrıca Vogue'a, bunun öylesine bir parti olmadığını ve temaya uygun olmak için maskeyi takmak zorunda olduğunu belirtti. Moda uğruna şu girdiğin hallere bak Kim.

10. 2020 Oscar Ödülleri Vanity Fair after partisinde Kim Kardashian Vintage bir Alexander McQueen ve Kylie Jenner da Ralph & Russo marka bir elbise giymişti.

10. 2020 Oscar Ödülleri Vanity Fair after partisinde Kim Kardashian Vintage bir Alexander McQueen ve Kylie Jenner da Ralph & Russo marka bir elbise giymişti.

İkisi de ayrı ayrı Instagram hikayelerinde oturmakta güçlük çektiklerini ama buna değdiğini söylediler.

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11. 2016 Met Gala'da Kylie Jenner gümüş rengi bir Balmain marka elbise giymişti.

11. 2016 Met Gala'da Kylie Jenner gümüş rengi bir Balmain marka elbise giymişti.

Etkinlik sonrasında evine döndüğünde, Snapchat'te morarmış ayaklarının ve çizilmiş bileklerinin fotoğrafını 'Giydiğin elbise kanattığında ve ayakların morardığında' yazarak paylaşmıştı.

12. Ve son olarak Kylie Jenner'ın bilerek ve isteyerek nefessiz kalma çabası.

12. Ve son olarak Kylie Jenner'ın bilerek ve isteyerek nefessiz kalma çabası.

Life of Kylie'nin bir bölümünde 2017 Met Gala için Versace elbisesini denerken Kylie Jenner, elbisenin bel kısmının bol olduğunu söyledi. Ne kadar sıkı olmasını istediğini göstererek, 'Böyle olması gerekiyor, vücudumun çılgın göründüğü gibi. Sanki boğulacakmışım gibi.'

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