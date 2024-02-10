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Son Zamanlarda Oldukları Kişiden Tamamen Farklı Biri Gibi Davranan Dünyaca Ünlü İsimler

Son Zamanlarda Oldukları Kişiden Tamamen Farklı Biri Gibi Davranan Dünyaca Ünlü İsimler

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
10.02.2024 - 08:01

Ünlü isimler sürekli göz önünde oldukları için değişimlerini görmemiz mümkün oluyor. Bazı isimler çok farklı davranmaya başlıyorlar. Bu isimlerin bir listesini hazırladık. Buyurun...

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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1. "Ezra Miller...Bir ünlünün tutuklama emrinin olması aklını biraz kaybettiği anlamına gelir."

1. "Ezra Miller...Bir ünlünün tutuklama emrinin olması aklını biraz kaybettiği anlamına gelir."

2. "İlk aklıma gelen isim Nicki Minaj."

2. "İlk aklıma gelen isim Nicki Minaj."

3. "Kanye West, kontrolünü tamamen kaybetti."

3. "Kanye West, kontrolünü tamamen kaybetti."

4. "Amanda Bynes beni üzüyor. Gençken çok büyük bir potansiyeli vardı."

4. "Amanda Bynes beni üzüyor. Gençken çok büyük bir potansiyeli vardı."

5. "Jada Pinkett Smith ve Will Smith'in bu kadar bencil olmalarına dayanamıyorum."

5. "Jada Pinkett Smith ve Will Smith'in bu kadar bencil olmalarına dayanamıyorum."
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6. "Madonna'nın Instagram'ını gördünüz mü? Çok üzücü."

6. "Madonna'nın Instagram'ını gördünüz mü? Çok üzücü."
www.instagram.com

7. "Tom Cruise ve üye olduğu tarikattaki herkes aklını biraz kaybetmiş."

7. "Tom Cruise ve üye olduğu tarikattaki herkes aklını biraz kaybetmiş."

8. "Britney Spears tedavi edilmemiş doğum sonrası psikozu geçirdi ve durumu daha kötüye gitti."

8. "Britney Spears tedavi edilmemiş doğum sonrası psikozu geçirdi ve durumu daha kötüye gitti."

9. "Ariana Grande'nin ilişkiye başladığı kişinin her zaman başka bir ilişkisi oluyor."

9. "Ariana Grande'nin ilişkiye başladığı kişinin her zaman başka bir ilişkisi oluyor."

10. "Elon Musk eskiden olduğu kişiden çok farklı."

10. "Elon Musk eskiden olduğu kişiden çok farklı."
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11. "Johnny Depp, Amber Heard ile olan davasından sonra toparlayamadı gibi gözüküyor."

11. "Johnny Depp, Amber Heard ile olan davasından sonra toparlayamadı gibi gözüküyor."

12. "Terence Howard, yeni bir matematik keşfettiğini düşünüyor."

12. "Terence Howard, yeni bir matematik keşfettiğini düşünüyor."

13. "Birkaç yıl önce Jim Carrey' e ait bazı twitter gönderileri görmüştüm, çok ilginçti."

13. "Birkaç yıl önce Jim Carrey' e ait bazı twitter gönderileri görmüştüm, çok ilginçti."

14. "Nick Cannon mümkün olduğunca çok kadınla çocuk yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Büyük ihtimalle güvensizlik veya ego sorunları var."

14. "Nick Cannon mümkün olduğunca çok kadınla çocuk yapmaya çalışıyor gibi görünüyor. Büyük ihtimalle güvensizlik veya ego sorunları var."

15. "Laurence Fox, son zamanlarda farklı görüşleri ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor."

15. "Laurence Fox, son zamanlarda farklı görüşleri ve açıklamalarıyla dikkat çekiyor."

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