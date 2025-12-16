Romantizmin Başkenti, Ünlülerin Mezarının Yanına Defnedilmek İsteyenler İçin Kura Başlattı

Jim Morrison, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir ve Edith Piaf gibi kült isimlerle aynı mezarlıkta yatmak isteyenler için Paris’in kapıları aralanıyor.

Père-Lachaise, Montmartre ve Montparnasse’in tarihi mezarlıklarında bulunan, kültürel miras sayılan ve uzun süredir sahipsiz olan onar mezar, kura çekimiyle yeni hak sahiplerine verilecek. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın “vefat edenlere duyulan saygı ile Parislilere kent sınırları içinde defnedilme imkânı tanıma” arasında bir denge kurduğunu ifade ediyor.

Proje çerçevesinde, bakımsızlık nedeniyle yıpranmış toplam 30 mezarın onarılması planlanıyor. Yetkililer, 20. yüzyılın başlarından itibaren Paris mezarlıklarının neredeyse tamamen dolduğunu, terk edilmiş mezarların temizlenmesinin ise mevcut yerel mevzuat sebebiyle her geçen gün daha da zorlaştığını vurguluyor.