Romantizmin Başkenti, Ünlülerin Mezarının Yanına Defnedilmek İsteyenler İçin Kura Başlattı
Paris Belediyesi, ünlü sanatçıların mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlıklardaki terk edilmiş mezarları kura ile Parislilere açıyor; 4 bin eurodan başlayan uygulamada kazananlar, restore ettikleri anıtlar karşılığında kentin merkezinde ebedi istirahat hakkı elde edecek. Detaylar...
Paris Belediyesi, halkına, ebediyete intikal etmiş dünyaca ünlü sanatçıların komşuluğunda sonsuz bir istirahat olanağı sunan dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi.
Maddi boyut ise oldukça yüksek: Her bir mezar 4.000 eurodan satışa sunulurken, restorasyon giderleri tamamen alıcıya ait.
10 yıllık kira bedeli 976 euro, 30 yıl için 3.354 euro, 50 yıl için 5.260 euro, süresiz kullanım ise 17.668 euro olarak belirlenmiş durumda.
