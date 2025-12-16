onedio
Romantizmin Başkenti, Ünlülerin Mezarının Yanına Defnedilmek İsteyenler İçin Kura Başlattı

Romantizmin Başkenti, Ünlülerin Mezarının Yanına Defnedilmek İsteyenler İçin Kura Başlattı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
16.12.2025 - 13:30

Paris Belediyesi, ünlü sanatçıların mezarlarının bulunduğu tarihi mezarlıklardaki terk edilmiş mezarları kura ile Parislilere açıyor; 4 bin eurodan başlayan uygulamada kazananlar, restore ettikleri anıtlar karşılığında kentin merkezinde ebedi istirahat hakkı elde edecek. Detaylar...

Paris Belediyesi, halkına, ebediyete intikal etmiş dünyaca ünlü sanatçıların komşuluğunda sonsuz bir istirahat olanağı sunan dikkat çekici bir projeyi hayata geçirdi.

Jim Morrison, Oscar Wilde, Simone de Beauvoir ve Edith Piaf gibi kült isimlerle aynı mezarlıkta yatmak isteyenler için Paris’in kapıları aralanıyor.

Père-Lachaise, Montmartre ve Montparnasse’in tarihi mezarlıklarında bulunan, kültürel miras sayılan ve uzun süredir sahipsiz olan onar mezar, kura çekimiyle yeni hak sahiplerine verilecek. Belediye yetkilileri, bu uygulamanın “vefat edenlere duyulan saygı ile Parislilere kent sınırları içinde defnedilme imkânı tanıma” arasında bir denge kurduğunu ifade ediyor.

Proje çerçevesinde, bakımsızlık nedeniyle yıpranmış toplam 30 mezarın onarılması planlanıyor. Yetkililer, 20. yüzyılın başlarından itibaren Paris mezarlıklarının neredeyse tamamen dolduğunu, terk edilmiş mezarların temizlenmesinin ise mevcut yerel mevzuat sebebiyle her geçen gün daha da zorlaştığını vurguluyor.

Maddi boyut ise oldukça yüksek: Her bir mezar 4.000 eurodan satışa sunulurken, restorasyon giderleri tamamen alıcıya ait.

Uygulamanın koşullarına göre, kurada hak kazananların satın aldıkları tarihi mezar anıtını en geç altı ay içinde restore etmeleri gerekiyor. Üstelik bu çalışmanın, yapının aslına uygun şekilde gerçekleştirilmesi şart. Restorasyon tamamlandığında ise kazananlar, ünlü sanatçıların mezarlarına oldukça yakın bir noktada ebedi istirahat hakkına kavuşuyor.

Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo’nun yardımcısı Paul Simondon, adaylardan “yenileme maliyetlerinin bilincinde olduklarını kanıtlamaları ve sonradan beklenmedik durumlarla karşılaşmamaları için” uzman taş ustalarından alınmış fiyat tekliflerini başvurularına eklemelerini istediklerini belirtiyor. Yetkililer ayrıca, yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda “mezarın satışının iptal edileceğini ve alıcının yaptığı harcamaların iade edilmeyeceğini” özellikle vurguluyor.

10 yıllık kira bedeli 976 euro, 30 yıl için 3.354 euro, 50 yıl için 5.260 euro, süresiz kullanım ise 17.668 euro olarak belirlenmiş durumda.

Defin hakkı, süreli ya da süresiz olarak kiralanabiliyor: 10 yıllık kira bedeli 976 euro, 30 yıl için 3.354 euro, 50 yıl için 5.260 euro, süresiz kullanım ise 17.668 euro olarak belirlenmiş durumda. Buna rağmen fiyatlar Parislilerin ilgisini kırmış görünmüyor. Simondon’un AFP’ye verdiği bilgilere göre, “ilk 24 saat içinde başvuru sayfaları 1.000 kez tıklandı.” Dolayısıyla hâlen Paris’te ikamet eden ve yılbaşı için alışılmışın dışında bir armağan düşünenler açısından zaman hızla daralıyor. Zira başvurular yalnızca Paris sakinlerine açık ve son tarih 31 Aralık.

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
