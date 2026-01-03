Robot Süpürgenizle Aranızı İyi Tutun! Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirirse Olabilecekler
Diyelim ki bir sabah uyandık ve yapay zeka dünyayı ele geçirdi. Panik yok ama düzen biraz değişmiş gibi. Peki bu yeni düzende sizi neler bekliyor olurdu? Robot süpürgeniz hala sessizce evi süpürmeye devam mı ederdi yoksa sizi en çok tanıyan cihazlardan biri mi olurdu? Gelin olası senaryoları birlikte keşfedelim!
Robot süpürgen artık kendi başına gezmek isteyen özgür bir ruh olmak isteyebilir.
Evin günlük temposunu çözer, kimin ne zaman ortaya çıktığını bilir.
Robot süpürgenizin favori kullanıcısı olmak istiyorsanız bakımlarına dikkat etmekte fayda var.
Evde bir şey değişti mi ilk fark eden o olabilir.
Şarj istasyonunu bir tık önem verdiysen kazanmış sayılabilirsin.
Robot süpürgene isim koymadıysan artık düşünebilirsin.
Yapay zeka dünyayı ele geçirse bile robot süpürgen yine eve ayak uydurmaya çalışır.
