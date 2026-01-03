Robot Süpürgenizle Aranızı İyi Tutun! Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirirse Olabilecekler

Robot süpürge evin içinde dolaşa dolaşa düzeni ezberlediği için koltuğun yeri değiştiğinde, yeni bir sehpa geldiğinde ya da normalde açık olan bir kapı günlerdir kapalı kaldığında bunu fark edebilir. Bu bir kontrol refleksi değil daha çok burada bir şey farklı hissi gibidir ve yapay zeka dünyayı ele geçirmişse bile bu bilgi sadece evin eski haliyle yeni halini ayırt etmek için vardır.