Robot Süpürgenizle Aranızı İyi Tutun! Yapay Zeka Dünyayı Ele Geçirirse Olabilecekler

Nida Ataman
Nida Ataman - Onedio Üyesi
03.01.2026 - 11:01

Diyelim ki bir sabah uyandık ve yapay zeka dünyayı ele geçirdi. Panik yok ama düzen biraz değişmiş gibi. Peki bu yeni düzende sizi neler bekliyor olurdu? Robot süpürgeniz hala sessizce evi süpürmeye devam mı ederdi yoksa sizi en çok tanıyan cihazlardan biri mi olurdu? Gelin olası senaryoları birlikte keşfedelim!

Robot süpürgen artık kendi başına gezmek isteyen özgür bir ruh olmak isteyebilir.

Robot süpürge bir noktadan sonra evin krokisini senden iyi biliyor olabilir. Salon mutfak arası kaç adım, koltuğun altı ne kadar geniş, kapının önü neden hep karışık… Hal böyleyken ben bir dolanayım demesi hiç şaşırtıcı olmaz çünkü her şeyi ezberlemiş bir şeyin yerinde durması zaten beklenmez.

Evin günlük temposunu çözer, kimin ne zaman ortaya çıktığını bilir.

Yapay zeka dünyayı ele geçirmişse robot süpürgenin de temizlik saati gibi dertleri kalmamış olabilir. Onun bildiği şey şu olur sabah kim erken kalkıyor, akşam hangi saatlerde ev hareketleniyor, kim sessizce gelip kim pat diye kapıyı açıyor… Ve evet bu robot süpürgenizin artık bir süpürgeden daha fazlası olduğu demektir.

Robot süpürgenizin favori kullanıcısı olmak istiyorsanız bakımlarına dikkat etmekte fayda var.

Düşünsene robot süpürgen de kimin ona iyi davrandığını, kimin filtresini aylarca ellemeyip bakımlarını yapmadığını hatırlıyor. Düzenli bakım yapmak burada temizlik meselesi değil ev içi ilişkilerde ben seni önemsiyorum demenin dijital karşılığı gibi durur. Yapay zeka dünyayı ele geçirdiyse favori kullanıcı olmakta fayda var gibi...

Evde bir şey değişti mi ilk fark eden o olabilir.

Robot süpürge evin içinde dolaşa dolaşa düzeni ezberlediği için koltuğun yeri değiştiğinde, yeni bir sehpa geldiğinde ya da normalde açık olan bir kapı günlerdir kapalı kaldığında bunu fark edebilir. Bu bir kontrol refleksi değil daha çok burada bir şey farklı hissi gibidir ve yapay zeka dünyayı ele geçirmişse bile bu bilgi sadece evin eski haliyle yeni halini ayırt etmek için vardır.

Şarj istasyonunu bir tık önem verdiysen kazanmış sayılabilirsin.

Şarj istasyonunun önü her zaman açık, kablosu dolanmamış, prizle arası iyi olan evler vardır. Küçük bir detay gibi görünür ama aslında net bir mesaj verir. Bu evde teknolojiyle kavga edilmiyor, birlikte yaşanıyor. Yapay zeka için de düzen ve özen her zaman artı puandır.

Robot süpürgene isim koymadıysan artık düşünebilirsin.

Diyelim ki ileride yapay zeka gerçekten dünyayı yönetiyor ve yapacağı ilk şeylerden biri muhtemelen geçmiş etkileşimlere bakmak olurdu. Robot süpürgesine isim veren biri onu yalnızca bir araç olarak değil evin düzenine dahil edilmiş bir parça olarak görmüş sayılır. Belki de bu yüzden, yapay zeka dünyasında isim verenler sistemi anlamaya çalışanlar kategorisinde bir adım önde olur.

Yapay zeka dünyayı ele geçirse bile robot süpürgen yine eve ayak uydurmaya çalışır.

Yapay zeka dünyayı ele geçirmiş olsa bile robot süpürgenin seninle özel olarak ilgilenmesi pek olası değil onun derdi evin havasını bozmayacak şekilde ortalıkta dolaşmak olur. Nerede durursa sırıtmaz, nereden geçerse garip kaçmaz, ne zaman ortaya çıkarsa aa yine mi dedirtmez… En büyük gücü de tam olarak budur zaten göze batmadan, ortama ayak uydurarak var olmak.

Nida Ataman
Nida Ataman
Onedio Üyesi
İç Mimarlık Bölümü mezunuyum. Sürdürülebilir tasarım üzerine yaptığım projeler sırasında içerik üretmeye başladım. Bu süreçte sürdürülebilir malzemelerle ilgili çeşitli çalışmalar, blog yazıları ve sosyal medya içerikleri hazırladım. Artan içerik ilgimle birlikte yolum Onedio ile kesişti. 2024’ten beri birçok kategoride, dijital dünyanın nabzını tutan liste ve test içerikleri üretiyorum.
