Reuters’in İddiası: TeknoSa ve CarrefourSa Satılabilir
İngiliz haber ajansı Reuters, Sabancı Holding’in yatırım analistleri ile yaptığı toplantıya dayandırdığı haberinde TeknoSa ile CarrefourSa’nın satılabileceği görüşünün ortaya çıktığını yazdı. İddiaya göre Sabancı Holding sektörlerdeki düşük kar marjı nedeniyle iki şirketi satabilir.
Sabancı Holding’in üst düzey yönetiminin, geçtiğimiz günlerde yatırım analistleri ile bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.
