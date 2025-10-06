Reuters’in İddiası: TeknoSa ve CarrefourSa Satılabilir

Gazete Oksijen’in Reuters’tan aktardığı habere göre, toplantıda yer alan İş Yatırım analistleri, holdingin CarrefourSa şirketi ile yer aldığı gıda perakendeciliği sektöründen hemen, teknoloji ürünleri satan TeknoSa'dan ise dijital dönüşüm (pazar yeri dönüşümü) başarılı olmazsa çıkış gündeme gelebilir görüşünde birleşti.

Aynı toplantıda yer alan Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı verildiği belirtilerek şöyle denildi:

'Düşüncemiz, düşük özkaynak karlılığına ek olarak Holding'in yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan pazar/sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa'dan çıkış yapılabileceği; mevcut durumda finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı alınan Kordsa'nın KORDS.IS operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, ancak, sonuçsuz kalması halinde bu operasyondan da çıkışın masaya gelebileceği yönünde.'