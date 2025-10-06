onedio
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
Reuters’in İddiası: TeknoSa ve CarrefourSa Satılabilir

Reuters’in İddiası: TeknoSa ve CarrefourSa Satılabilir

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
06.10.2025 - 18:15

İngiliz haber ajansı Reuters, Sabancı Holding’in yatırım analistleri ile yaptığı toplantıya dayandırdığı haberinde TeknoSa ile CarrefourSa’nın satılabileceği görüşünün ortaya çıktığını yazdı. İddiaya göre Sabancı Holding sektörlerdeki düşük kar marjı nedeniyle iki şirketi satabilir.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sabancı Holding’in üst düzey yönetiminin, geçtiğimiz günlerde yatırım analistleri ile bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Sabancı Holding’in üst düzey yönetiminin, geçtiğimiz günlerde yatırım analistleri ile bir toplantı gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

Gazete Oksijen’in Reuters’tan aktardığı habere göre, toplantıda yer alan İş Yatırım analistleri, holdingin CarrefourSa şirketi ile yer aldığı gıda perakendeciliği sektöründen hemen, teknoloji ürünleri satan TeknoSa'dan ise dijital dönüşüm (pazar yeri dönüşümü) başarılı olmazsa çıkış gündeme gelebilir görüşünde birleşti.

Aynı toplantıda yer alan Deniz Yatırım'ın notunda da, toplantıda mevcut operasyonların gözden geçirildiği, daha yüksek özkaynak karlılığı sağlayacak işlere odaklanılacağı ve konsolide kârlılık üzerinde baskı yaratan operasyonlardan çıkış yapılabileceği mesajı verildiği belirtilerek şöyle denildi:

'Düşüncemiz, düşük özkaynak karlılığına ek olarak Holding'in yabancı para ciro ve regülasyonu görece az olan pazar/sektörlere odaklanma stratejisi çerçevesinde ilk aşamada Carrefoursa ve Teknosa'dan çıkış yapılabileceği; mevcut durumda finansal yapısının güçlendirilmesi amacıyla bedelli sermaye artırımı kararı alınan Kordsa'nın KORDS.IS operasyonlarının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların sürdürüleceği, ancak, sonuçsuz kalması halinde bu operasyondan da çıkışın masaya gelebileceği yönünde.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın