Retinol Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!
Retinol kullanmaya yeni başlamış olabilirsin ya da uzun zamandır retinol kullanıyor olabilirsin. Bunların hiçbiri fark etmiyor. Çünkü ister istemez retinol kullanırken hata yapabiliriz. İnsanız sonuçta...
Retinol kullanma şeklini söyle, sana nerede hata yaptığını söyleyelim. Çünkü burada her zaman doğruları konuşuruz!
1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?
2. Şimdi de yaşını öğrenelim.
3. Retinolü hangi sıklıkta uyguluyorsun?
4. Uzun süre kullanabilmek için birden fazla retinol ürünü aldın mı?
5. Peki retinolü uygulamadan önce cildini nasıl hazırlıyorsun?
6. Retinolü cildine sürerken miktarını nasıl ayarlıyorsun diye sorsak?
7. Gündüzleri güneş kremi kullanıyor musun?
8. Retinol kullandıktan sonra nemlendirici kullanma sıklığını öğrenelim!
9. Son olarak şunu soralım: Kullandığın retinol ürününü nasıl seçtin?
Retinol kullanma miktarın çok fazla!
Güneş kremi kullanma alışkanlığın o kadar da iyi değil...
Retinol kullanımını titizlikten çok takıntı haline getirmiş olabilirsin!
Çiçeği burnunda bir retinol kullanıcısısın!
