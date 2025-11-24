Retinol Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Sen işi biraz fazla ciddiye alıyorsun gibi... Kurallar tamam ama bazen cilt de nefes almak ister. Her şeyi milimetrik yapmak yerine biraz akışına bırakmakta fayda var. Bir gece atlamak ya da ekstra nemlendirici sürmek düzenini bozmaz. Hatta cilt bazen buna bayılır. Fazla mükemmeliyet de cildi yorar, unutma. Biraz ipleri gevşetirsen ve normal bir rutine başlarsan tadından yenmez!