Retinol Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Retinol Kullanırken Yaptığın Hatayı Söylüyoruz!

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak - Onedio Üyesi
24.11.2025 - 15:01

Retinol kullanmaya yeni başlamış olabilirsin ya da uzun zamandır retinol kullanıyor olabilirsin. Bunların hiçbiri fark etmiyor. Çünkü ister istemez retinol kullanırken hata yapabiliriz. İnsanız sonuçta...

Retinol kullanma şeklini söyle, sana nerede hata yaptığını söyleyelim. Çünkü burada her zaman doğruları konuşuruz!

1. Cinsiyetini öğrenebilir miyiz?

2. Şimdi de yaşını öğrenelim.

3. Retinolü hangi sıklıkta uyguluyorsun?

4. Uzun süre kullanabilmek için birden fazla retinol ürünü aldın mı?

5. Peki retinolü uygulamadan önce cildini nasıl hazırlıyorsun?

6. Retinolü cildine sürerken miktarını nasıl ayarlıyorsun diye sorsak?

7. Gündüzleri güneş kremi kullanıyor musun?

8. Retinol kullandıktan sonra nemlendirici kullanma sıklığını öğrenelim!

9. Son olarak şunu soralım: Kullandığın retinol ürününü nasıl seçtin?

Retinol kullanma miktarın çok fazla!

Sen sonuç görmekte biraz acele ediyorsun gibi. Her şeyde olduğu gibi retinol kullanırken de aşırıya kaçıyorsun. “Biraz fazla sürsem daha çabuk işe yarar.” diye düşünüyorsan cilt buna pek katılmıyor olabilir. Fazla kullanmak cildi günün sonunda yoruyor. Biraz yavaşlamanı tavsiye ediyoruz. Haftada birkaç geceyle başla, cilt alıştıkça kullanma sıklığını artır. Her seferinde bezelye kadar ürün yeter. Retinol sabır işi çünkü, hız değil.

Güneş kremi kullanma alışkanlığın o kadar da iyi değil...

Senin hatan retinol değil, onunla birlikte gereken özeni göstermemek. Gündüz güneş koruyucusuz dışarı çıkmak ya da nemlendiriciyi atlamak cildi korumasız bırakıyor. Retinol güneşi daha çok hisseder. Bu yüzden gündüz mutlaka güneş koruyucu sür, akşamları da cildi iyi nemlendir. Basit ama etkili bir fark yaratır.

Retinol kullanımını titizlikten çok takıntı haline getirmiş olabilirsin!

Sen işi biraz fazla ciddiye alıyorsun gibi... Kurallar tamam ama bazen cilt de nefes almak ister. Her şeyi milimetrik yapmak yerine biraz akışına bırakmakta fayda var. Bir gece atlamak ya da ekstra nemlendirici sürmek düzenini bozmaz. Hatta cilt bazen buna bayılır. Fazla mükemmeliyet de cildi yorar, unutma. Biraz ipleri gevşetirsen ve normal bir rutine başlarsan tadından yenmez!

Çiçeği burnunda bir retinol kullanıcısısın!

Retinol kullanımı konusunda kafan epey karışık. Sen daha işin başındasın, o yüzden karıştırman çok normal. “Ne zaman, ne kadar, neyle?” derken ufak hatalar yapılabilir. Ama iyi haber şu ki retinol kullanımı o kadar da zor değil. Temiz cilt, kuru yüzey, az miktarda ürün, üstüne nemlendirici ve gündüz koruyucu. Gerisini zamanla cildin sana anlatır zaten.

Erkan Tuna Budak
Erkan Tuna Budak
Onedio Üyesi
Gençlik yıllarımdan beri çeşitli blog sayfalarında duygu ve düşüncelerimle beraber deneyimlerimi dijital dünyaya aktarıyorum. Daha sonra benim için Onedio'da editör olmak büyük bir adım oldu. 2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
Tüm içerikleri
