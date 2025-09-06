onedio
article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Prens Dizisinin Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Tuba Büyüküstün'le 'Sultana'da Başrolü Paylaşacak!

Prens Dizisinin Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Tuba Büyüküstün'le 'Sultana'da Başrolü Paylaşacak!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
07.09.2025 - 00:00

Son dönemin parlayan yıldızı Derya Pınar Ak, ekranlardaki başarısını sinema dünyasına da taşımaya hazırlanıyor. 

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya Pınar Ak'ın Tuba Büyüküstün ile birlikte “Sultana” filminde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.

Kaynak: Birsen Altuntaş

Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Son dönemin parlayan yıldızı Derya Pınar Ak, ekranlarda iz bırakan performanslarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Son dönemin parlayan yıldızı Derya Pınar Ak, ekranlarda iz bırakan performanslarına bir yenisini daha eklemeye hazırlanıyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Birce Akalay, Alperen Duymaz ve Mehmet Aslantuğ ile başrol oynadığı “Aşk” dizisi ekim ayında sona erecek olan Ak, ödüllü “Mukadderat” filminin senaristi Erdi Işık’ın yeni projesi “Sultana” ile anlaşarak sinemaya adım atıyor.

Başarılı oyuncu, özellikle “Prens” dizisindeki performansıyla hafızalara kazınmıştı.

Yeni filminde ise yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımı “Sultana”da Belaruslu direk dansçısı Anna karakterini canlandıracak.

Yeni filminde ise yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımı “Sultana”da Belaruslu direk dansçısı Anna karakterini canlandıracak.

Ak, filmde Tuba Büyüküstün ile başrolü paylaşacak.

“Sultana”, 7 direk dansçısının etkileyici hikayesini beyaz perdeye taşıyacak ve kasım ayında çekimleri başlayacak. Önce festivallerde izleyiciyle buluşacak olan film, ardından sinemalarda gösterime girecek. Derya Pınar Ak’ın performansı şimdiden merakla bekleniyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın