Prens Dizisinin Hasharia'sı Derya Pınar Ak, Tuba Büyüküstün'le 'Sultana'da Başrolü Paylaşacak!
Kaynak: https://www.birsenaltuntas.com/dizi/p...
Son dönemin parlayan yıldızı Derya Pınar Ak, ekranlardaki başarısını sinema dünyasına da taşımaya hazırlanıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Derya Pınar Ak'ın Tuba Büyüküstün ile birlikte “Sultana” filminde izleyici karşısına çıkacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Yeni filminde ise yönetmen koltuğunda Ali Kemal Güven’in oturduğu, Rodi Medya ve Saros Film ortak yapımı “Sultana”da Belaruslu direk dansçısı Anna karakterini canlandıracak.
