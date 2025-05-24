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Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Kural

etiket Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Kural

miray soysal
miray soysal - Onedio Üyesi
24.05.2025 - 12:31

Evimizin yüzeyini oluşturan parkeler öyle her şeye dayanıklı değil. Yanlış bir temizlik ürünü, fazla su ya da sert bir süpürgeyle, hiç fark etmeden onlara zarar verebilirsin. Neyse ki gözünü korkutacak bir şey yok! Birkaç basit kuralı alışkanlık haline getirerek parkelerini uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi koruyabilir, evine tertemiz ve ferah bir hava katabilirsin. 

Hadi, şimdi bu işin püf noktalarına birlikte göz atalım.👇🏻

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1. Ağır eşyaları sürükleme!

Temizlik, taşınma ya da yer değiştirme sırasında ağır eşyaları yerden kaldırmadan sürüklemek, parkelerin için tam anlamıyla felaket olabilir. Bu sürükleme sırasında oluşan baskı, yüzeyi çizer, alt katmanı bile zedeleyebilir. Üstelik parke bir kere zarar gördü mü geri dönüşü zor olacaktır.

2. Hem süpüren hem silen teknolojiyle iki işi aynı anda yapabilirsin!

2. Hem süpüren hem silen teknolojiyle iki işi aynı anda yapabilirsin!

Teknoloji bazen tam da ihtiyacımız olan şeyi getiriyor, değil mi? Hem süpürüp hem de silebilen bir süpürge fikri başta hayal gibi geliyor ama Philips AquaTrio 9000 bunu gerçeğe dönüştürüyor. Üstelik ortalıkta yanlışlıkla dökülen bir su, meyve suyu ya da kahveyle karşılaştığında da seni yarı yolda bırakmıyor. Tozu çekiyor, yüzeyi siliyor, sıvıları da olduğu gibi içine alıyor.Evde oda oda gezip ayrı ayrı uğraşmak yerine, tek bir cihazla köşe bucak temizlik mümkün oluyor. Böylece hem zaman kazanıyorsun hem de temizlikten sonra yorgun düşmek yerine mis gibi bir evin keyfini çıkarıyorsun.

3. Fazla su kullanarak parke temizliği yapılmaz!

Parkeler suyu sevmez. Silerken aşırı su kullanmak, zamanla şişmelere, kabarmalara neden olabilir. Temizliği nemli bezle ya da mopla yapmalısın. 'Ne olacak canım, bir seferden bir şey olmaz' deme, su parkeler için sessiz bir düşman gibi. Özellikle köşe ve birleşim yerlerine dikkat etmekte fayda var.

4. Her gün silinmeli...

Parkeler, gün içinde fark etmeden en çok kirlenen yüzeylerden biri. Özellikle açık renk parkelerde bu daha da göze çarpar. Günlük kısa bir silme rutiniyle hem kirin birikmesini engellersin hem de parkelerin ilk günkü gibi parlar. Üstünkörü bile silsen, tozun zemine yapışmasını önlemiş olursun. Bu da daha az uğraşarak, daha temiz bir ev anlamına gelir. Unutma, düzenli yapılan küçük temizlikler, seni sonradan yoracak büyük temizliklerin önüne geçer.

5. Her gün parkelerini zahmetsizce süpürebilirsin!

Eğer parkelerinin her gün temiz kalmasını istiyorsan, robot süpürgeler senin için harika bir çözüm olabilir. Özellikle Philips robot süpürgeleri, gelişmiş sensör teknolojisi sayesinde evinin her köşesini akıllıca tarar ve tozu kiri anında toplar. Üstelik bunu yaparken sen başka işlerle meşgul olabilir ya da sadece ayaklarını uzatıp kahveni yudumlayabilirsin. El süpürgesiyle saatlerce uğraşmana gerek yok; bir tuşa basman yeterli! En zor köşelere bile ulaşan bu küçük temizlik kahramanları, hem zamandan kazandırır hem de efor sarf etmeden evini tertemiz tutmanı sağlar. Parkelerin her zaman ışıltılı kalsın istiyorsan, bu teknolojik yardımcılardan faydalanmak akıllıca olacak.

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6. Döşemeleri kurulamayı atlamamalısın!

Döşemeleri sildikten sonra yüzeyde su bırakmamaya özen göster. Islak zeminler, zamanla lekelenebilir veya matlaşabilir. Temizlik sonrası kuru bir bezle döşemelerini iyice kurulayabilirsin. Bu döşemelerini parlak tutmanın en etkili yollarından biridir.

7. Ağır kimyasallardan uzak durmalısın!

Parkeni temizlemek için elinde olan her ürünü kullanmamalısın. Ağır kimyasallar, parke yüzeyini matlaştırabilir, zamanla renk kaybına neden olabilir. Üzerinde “ahşap dostu” ya da “parke için uygundur” yazmayan ürünleri kullanarak risk alma. Sirke gibi doğal yöntemleri kullanırken bile dikkatli olmalısın.

8. Özel bakım ürünleri kullanabilirsin!

Zeminlerinin ömrünü uzatmak ve parlaklığını korumak için özel bakım ürünleri kullanabilirsin. Örneğin, bazı döşeme cilaları zemini parlatırken, koruyucu bir katman da ekler. Bu ürünler, zeminleri çizilmelere, kirlenmelere karşı korur ve parlaklıklarını uzun süre muhafaza eder. Döşemelerini daha uzun süre yeni gibi görünmesini sağlamak için bu tür bakım ürünlerini periyodik olarak kullanabilirsin.

9. Parkelerini güneşten uzak tutmalısın!

Evet, güneş iyidir, evin içini aydınlatır ama parkeler için fazla dost sayılmaz. Özellikle sürekli aynı noktadan gelen güneş ışığı, zamanla rengin solmasına neden olabilir. Perdeleri açık bırakmak ya da halıyı hep aynı yerde tutmak bu dengesiz solmalara yol açabilir. Zaman zaman mobilyaların ve halıların yerini değiştirmek bile bu konuda fark yaratır. Parkenin tüm yüzeyinin eşit şekilde yaşlanması gerek.

10. Evini süpürmeden asla silme!

Parkeni silmeden önce süpürmek, küçük ama önemli bir detay. Çünkü yerdeki kum tanecikleri ya da toz parçacıkları silme sırasında zemini çizebilir. Süpürme işi sıkıcı gibi görünse de, parkenin uzun ömürlü olmasını istiyorsan bu adımı atlamamalısın.

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11. Son olarak, mobilya ayaklarına keçe kullan!

11. Son olarak, mobilya ayaklarına keçe kullan!

Mobilya ayakları farkında olmadan parkene en çok zarar veren şeylerden biridir. Özellikle temizlik sırasında sandalyeleri ileri geri çekmek, çiziklerin en büyük sebebi olabilir. Keçe bantlar hem ses sorununu azaltır hem de yüzeyi korur.

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miray soysal
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