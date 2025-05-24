Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Kural

Teknoloji bazen tam da ihtiyacımız olan şeyi getiriyor, değil mi? Hem süpürüp hem de silebilen bir süpürge fikri başta hayal gibi geliyor ama Philips AquaTrio 9000 bunu gerçeğe dönüştürüyor. Üstelik ortalıkta yanlışlıkla dökülen bir su, meyve suyu ya da kahveyle karşılaştığında da seni yarı yolda bırakmıyor. Tozu çekiyor, yüzeyi siliyor, sıvıları da olduğu gibi içine alıyor.Evde oda oda gezip ayrı ayrı uğraşmak yerine, tek bir cihazla köşe bucak temizlik mümkün oluyor. Böylece hem zaman kazanıyorsun hem de temizlikten sonra yorgun düşmek yerine mis gibi bir evin keyfini çıkarıyorsun.