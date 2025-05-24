Parke Temizliğinde Dikkat Etmen Gereken 11 Kural
Evimizin yüzeyini oluşturan parkeler öyle her şeye dayanıklı değil. Yanlış bir temizlik ürünü, fazla su ya da sert bir süpürgeyle, hiç fark etmeden onlara zarar verebilirsin. Neyse ki gözünü korkutacak bir şey yok! Birkaç basit kuralı alışkanlık haline getirerek parkelerini uzun yıllar boyunca ilk günkü gibi koruyabilir, evine tertemiz ve ferah bir hava katabilirsin.
Hadi, şimdi bu işin püf noktalarına birlikte göz atalım.👇🏻
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1. Ağır eşyaları sürükleme!
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2. Hem süpüren hem silen teknolojiyle iki işi aynı anda yapabilirsin!
3. Fazla su kullanarak parke temizliği yapılmaz!
4. Her gün silinmeli...
5. Her gün parkelerini zahmetsizce süpürebilirsin!
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6. Döşemeleri kurulamayı atlamamalısın!
7. Ağır kimyasallardan uzak durmalısın!
8. Özel bakım ürünleri kullanabilirsin!
9. Parkelerini güneşten uzak tutmalısın!
10. Evini süpürmeden asla silme!
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11. Son olarak, mobilya ayaklarına keçe kullan!
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