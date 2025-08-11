Parayla İlişkin Hangi Film Karakterine Benziyor?

Cüzdanın dertli, hatta biraz alıngan. Çünkü senin alışverişle olan ilişkinde mantık değil, duygular devrede. Bir indirim görünce kalp atışların hızlanıyor, o sepete eklenen her şey sanki seni daha da sen yapıyor gibi. Ay sonu gelince bu ay ne oldu ya diye kafanı kaşıyorsun ama ertesi gün bir kahveyle kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmiyorsun. Plan yok, program yok ama enerji bol. Harcamaların bazen kontrolsüz olsa da hayatı dolu dolu yaşıyorsun… Cüzdanın biraz yorgun ama seni de çok iyi anlıyor.