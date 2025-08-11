Parayla İlişkin Hangi Film Karakterine Benziyor?
Kimi para harcamayı normal bir şey gibi görür, kimi cebinde para olmasına rağmen durmadan hesap yapar. Bazısı da paraya hiç takılmaz ama ne hikmetse her zaman cebinde vardır. Peki senin paranla kurduğun ilişki hangi film karakterine benziyor? Gel bir bakalım.
1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.
2. Yaşını öğrenebilir miyiz?
3. Ayın son haftasına girdin. Hesabında kalan paraya bakınca aklından geçen ilk cümle ne olurdu?
4. Bir arkadaşın sana "Hadi dışarı çıkalım, şu yeni yere gidelim." dedi ama bütçen sınırlı. Ne yaparsın?
5. Para biriktirmeyle aran nasıl? Gerçekten kenara koyabildin mi bir şeyler?
6. Alışveriş yaparken kendine sık söylediğin bir cümle seçer misin?
7. Gizemli soru: Bir kart seç!
8. Net bir cevap istiyoruz: Etiketine bakmadan beğendiğin şeyi hemen alabiliyor musun?
9. En son neye “Aslında gerek yoktu ama aldım” dedin?
Rebecca Bloomwood – Aşk Her Yerde / Confessions of a Shopaholic
Charlie – Charlie’nin Çikolata Fabrikası
Tom – 500 Days of Summer
Andy Sachs – Şeytan Marka Giyer
2022'den bu yana çeşitli markalarla beraber Onedio'da okuyucuların ilgisini çeken, gündemi hızlıca yakalayan ve herkesin kendisinden bir parça bulabileceği liste ve test içerikleri hazırlıyorum.
