Parayla İlişkin Hangi Film Karakterine Benziyor?

Erkan Tuna Budak
11.08.2025 - 17:01

Kimi para harcamayı normal bir şey gibi görür, kimi cebinde para olmasına rağmen durmadan hesap yapar. Bazısı da paraya hiç takılmaz ama ne hikmetse her zaman cebinde vardır. Peki senin paranla kurduğun ilişki hangi film karakterine benziyor? Gel bir bakalım.

1. Öncelikle cinsiyetini öğrenelim.

2. Yaşını öğrenebilir miyiz?

3. Ayın son haftasına girdin. Hesabında kalan paraya bakınca aklından geçen ilk cümle ne olurdu?

4. Bir arkadaşın sana "Hadi dışarı çıkalım, şu yeni yere gidelim." dedi ama bütçen sınırlı. Ne yaparsın?

5. Para biriktirmeyle aran nasıl? Gerçekten kenara koyabildin mi bir şeyler?

6. Alışveriş yaparken kendine sık söylediğin bir cümle seçer misin?

7. Gizemli soru: Bir kart seç!

8. Net bir cevap istiyoruz: Etiketine bakmadan beğendiğin şeyi hemen alabiliyor musun?

9. En son neye “Aslında gerek yoktu ama aldım” dedin?

Rebecca Bloomwood – Aşk Her Yerde / Confessions of a Shopaholic

Cüzdanın dertli, hatta biraz alıngan. Çünkü senin alışverişle olan ilişkinde mantık değil, duygular devrede. Bir indirim görünce kalp atışların hızlanıyor, o sepete eklenen her şey sanki seni daha da sen yapıyor gibi. Ay sonu gelince bu ay ne oldu ya diye kafanı kaşıyorsun ama ertesi gün bir kahveyle kendini ödüllendirmeyi de ihmal etmiyorsun. Plan yok, program yok ama enerji bol. Harcamaların bazen kontrolsüz olsa da hayatı dolu dolu yaşıyorsun… Cüzdanın biraz yorgun ama seni de çok iyi anlıyor.

Charlie – Charlie’nin Çikolata Fabrikası

Sen para konusunda duygusal, ihtiyatlı ama biraz da şanssızsın. Kafana göre yaşamayı seviyorsun ama kaynaklar kısıtlı olunca her adımı kırk kere düşünüyorsun. Alışveriş sepetini doldurup, sonra hepsini silenlerdensin. Uygulamalarda indirim kovalar, bütçe tablosu tutarsın ama bazen sistem çöker. ‘Ya hep ya hiç’ modundasın. Cüzdanın sana kırgın olabilir ama aslında birbirinize çok benziyorsunuz: kırılgan ama sevgi dolu.

Tom – 500 Days of Summer

Seninle para arasındaki ilişki tıpkı bitmeyen flörtler gibi... Kimi gün ona sımsıkı sarılıyorsun, kimi gün umursamıyorsun. Harcarken biraz duygusalsın ama tamamen hesapsız da değilsin. Ay başında hesap kitap yaparsın, sonra kahvaltıya 300 TL verirken bulursun kendini. Uygulamalar, QR ödemeler, abonelikler derken paranın nereye gittiğini bazen sen de bilmiyorsun. Cüzdanın da artık arka cebe bile sığmıyor çünkü senin asıl cüzdanın telefonun olmuş durumda. Modern ama kafa karışık bir finansal romantizm bu.

Andy Sachs – Şeytan Marka Giyer

Sen para konusunda organize, mantıklı ve ileri görüşlüsün. Gelir-gider dengesi sende şaşmaz, ama harcamaktan da çekinmezsin. Ne alacağını bilirsin, bütçeni korursun ama stilinden ya da konforundan da ödün vermezsin. “Yatırım” kelimesi senin için sadece borsa değil; hayatına kattığın her şeyin karşılığını almak istiyorsun. Cüzdanın sana güveniyor çünkü onu boşaltmadan da mutlu olabileceğini biliyor. Finansal zekâ sende tam gaz çalışıyor, biraz da çevrene bulaştırsan harika olur.

