Paradan Değerli Olan Kaynak: Zaman Ekonomisi Nedir?
Parayı kaybedebilirsiniz ama zamanı asla geri alamazsınız. Gerçek zenginlik, vaktinizi nasıl kullandığınızda saklı. Zaman ekonomisi tam da bu farkındalıkla ilgili! Gününüzü, saatlerinizi ve dikkatinizi tıpkı yatırım yapar gibi kullanmayı öğretiyor. Bu bakış açısıyla artık mesele işleri yetiştirmekten ziyade zamanınızı nereye, kime ve nasıl harcadığınıza bilinçli şekilde karar vermek oluyor. Çünkü zamanı iyi yöneten insanlar sadece daha çok iş yapmıyor bunun yerine daha iyi bir yaşam kuruyor. Zaman ekonomisinin inceliklerine birlikte bakalım!
Zamanın geri dönmeyeceğini anladığınızda gerçek gücü elinize alırsınız.
Geleceğiniz zamanı yatırıma dönüştürebildiğiniz taktirde değişir.
Dikkatinizi doğru yönlendirdiğinizde doğru orantılı olarak zaman sermayeniz de büyümüş olur.
Her evetin bir hayır olduğunu bilmek seçimlerinizi de netleştirir.
Boş zamanı bir lüks olarak görmemelisiniz zira bu daha çok stratejik bir hamledir.
Kendi zamanınıza sahip olmak özgürlüğünüzün başlangıcıdır.
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
