Paradan Değerli Olan Kaynak: Zaman Ekonomisi Nedir?

Aslında zaman ekonomisinin merkezinde fırsat maliyeti kavramı var. Bir şeye evet dediğinizde aslında başka bir şeye hayır diyorsunuz. Bir toplantıya katılmak, o sırada dinlenmekten ve bir şeyler üretmekten vazgeçmek anlamına gelir. Bu nedenle zamanınızı nereye ayırdığınızı fark etmek çok ama çok önemli. Her evet, tıpkı bir yatırım kararı gibi olur. Olur da bu kararı bilinçsiz bir şekilde alırsanız, başkalarının gündeminde kaybolursunuz. Fakat önceliklerinizi netleştirdiğinizde zamanınızı gerçekten sizi büyüten alanlara harcarsınız. Hayatınız da tam bu noktadaki farkındalıkla değişmiş olur.